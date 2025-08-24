ETV Bharat / state

रैपिडो चालक ने एल्विश यादव के घर फायरिंग के लिए दी थी बाइक, गुरुग्राम पुलिस ने दबोचा - FIRING CASE AT ELVISH YADAV

गुरुग्राम में एल्विश यादव के घर पर फायरिंग मामले में पुलिस ने आरोपी जतिन को गिरफ्तार कर बाइक बरामद की है.

FIRING CASE AT ELVISH YADAV
गुरुग्राम में रैपिडो चालक गिरफ्तार (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 24, 2025 at 10:47 PM IST

1 Min Read

गुरुग्राम: पुलिस ने यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी विजेता एल्विश यादव के घर पर हुई फायरिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने एक आरोपी जतिन (24 वर्ष) को गिरफ्तार किया है, जो फरीदाबाद की पर्वतीय कॉलोनी का रहने वाला है पुलिस के अनुसार, जतिन गुरुग्राम में रेपिडो बाइक चालक के रूप में काम करता था.

17 अगस्त को एल्विश यादव के घर हुई थी फायरिंग

मामला 17 अगस्त 2025 की सुबह 5:25 बजे का है, जब तीन अज्ञात हमलावर बाइक पर सवार होकर एल्विश यादव के घर पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग की. घटना की पुष्टि वहां लगे सीसीटीवी फुटेज से हुई. हमलावरों ने मकान पर जानलेवा हमला किया और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए.

आरोपी को लिया गया कस्टडी में

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी जतिन ने अपने साथियों के कहने पर हमले के लिए अपनी मोटरसाइकिल उपलब्ध करवाई थी. पुलिस ने उसके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद कर ली है. गिरफ्तारी के बाद आरोपी जतिन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि अन्य वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम लगातार छापेमारी कर रही है. पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही मामले में शामिल बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

