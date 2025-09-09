पैसा डबल करने के नाम पर ठगी, शिकंजे में आया शातिर दंपती
जमशेदपुर में पैसा डबल करने का झांसा देकर ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
Published : September 9, 2025 at 9:35 PM IST
जमशेदपुरः पुलिस ने करोड़ों रुपए के ठगी करने वाले एक दंपती को गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में सिटी एसपी ने बताया कि गिरफ्तार दंपती द्वारा रुपए डबल करने के नाम पर पैसे की ठगी की जाती है.
जमशेदपुर पुलिस ने लोगों से रुपए डबल करने के नाम पर ठगी करने वाले एक दंपती को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार चंद्रभूषण सिंह और उनकी पत्नी प्रियंका सिंह बिहार के वैशाली जिला के रहने वाले हैं. साल 2022 से पुलिस उनकी तलाश में छापेमारी कर रही थी लेकिन ये दंपती जगह बदल-बदलकर अलग-अलग राज्यों के शहर में अपना ठिकाना बनाते थे.
जमशेदपुर के साकची थाना के अलावा और कई अन्य थाना में दंपती के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज है. जिसमें सबसे ज्यादा मामला साकची थाना का है. बता दें कि गिरफ्तार दंपती द्वारा रुपए डबल करने के नाम पर लोगों से पैसे लिए जाते थे. इनके खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, षडयंत्र और अन्य कई मामले थाना में दर्ज हैं. चन्द्रभूषण सिंह मैक्सीजोन टच प्राइवेट लि. नाम के कंपनी के नाम पर देशभर में हजारों लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी की गई है.
इस मामले का खुलासा करते हुए जमशेदपुर सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि गिरफ्तार पति-पत्नी की तलाश 2022 से की जा रही थी. जमशेदपुर में कई लोगों से ठगी का मामला सामने आया तो उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी.
इसी दौरान गुप्त सूचना मिली कि पति-पत्नी राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली से भुवनेश्वर की ओर जा रहे हैं. सूचना के आधार पर पुलिस झारखंड के धनबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2 से चंद्रभूषण सिंह और उनकी पत्नी प्रियंका सिंह को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार दंपती को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है.
जमशेदपुर लाने के बाद पूछताछ की गई. जिसमें इनके द्वारा बताया गया कि यह देश के अलग-अलग राज्यों के शहर में अपना ठिकाना बनाते थे. वहां अपनी कंपनी के जरिए रुपए डबल करने के नाम पर लोगों से बड़ी रकम लेते थे. जब रकम वापस करने में देरी होती थी तो रुपये देने वाले व्यक्ति द्वारा जब प्रेशर बनाया जाता था. तब ये लोग कुछ रुपए देकर मामला रफादफा करने की बात कहते थे. उस व्यक्ति को केस वापस लेने की अपील करते थे. इनके द्वारा 50 से 100 करोड़ तक की ठगी की गई है. इनकी गिरफ्तारी के बाद और भी कई लोग सामने आए हैं. जो इनकी ठगी के शिकार हुए हैं.
