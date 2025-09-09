ETV Bharat / state

पैसा डबल करने के नाम पर ठगी, शिकंजे में आया शातिर दंपती

जमशेदपुरः पुलिस ने करोड़ों रुपए के ठगी करने वाले एक दंपती को गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में सिटी एसपी ने बताया कि गिरफ्तार दंपती द्वारा रुपए डबल करने के नाम पर पैसे की ठगी की जाती है.

जमशेदपुर पुलिस ने लोगों से रुपए डबल करने के नाम पर ठगी करने वाले एक दंपती को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार चंद्रभूषण सिंह और उनकी पत्नी प्रियंका सिंह बिहार के वैशाली जिला के रहने वाले हैं. साल 2022 से पुलिस उनकी तलाश में छापेमारी कर रही थी लेकिन ये दंपती जगह बदल-बदलकर अलग-अलग राज्यों के शहर में अपना ठिकाना बनाते थे.

जमशेदपुर के साकची थाना के अलावा और कई अन्य थाना में दंपती के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज है. जिसमें सबसे ज्यादा मामला साकची थाना का है. बता दें कि गिरफ्तार दंपती द्वारा रुपए डबल करने के नाम पर लोगों से पैसे लिए जाते थे. इनके खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, षडयंत्र और अन्य कई मामले थाना में दर्ज हैं. चन्द्रभूषण सिंह मैक्सीजोन टच प्राइवेट लि. नाम के कंपनी के नाम पर देशभर में हजारों लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी की गई है.

इस मामले का खुलासा करते हुए जमशेदपुर सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि गिरफ्तार पति-पत्नी की तलाश 2022 से की जा रही थी. जमशेदपुर में कई लोगों से ठगी का मामला सामने आया तो उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी.

इसी दौरान गुप्त सूचना मिली कि पति-पत्नी राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली से भुवनेश्वर की ओर जा रहे हैं. सूचना के आधार पर पुलिस झारखंड के धनबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2 से चंद्रभूषण सिंह और उनकी पत्नी प्रियंका सिंह को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार दंपती को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है.