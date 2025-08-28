बूंदी: पिछले दिनों सदर थाना क्षेत्र की एक नाबालिग छात्रा के साथ बूंदी सहित जयपुर में की गई हैवानियत के मामले में बूंदी पुलिस ने बस कंडक्टर और उसके साथी को बापर्दा गिरफ्तार किया है. दोनों ने जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड पर नाबालिग के साथ बस में दुष्कर्म किया था. इससे पूर्व पीड़िता के साथ बूंदी में एक निर्माण ठेकेदार मानवेंद्र के द्वारा भी दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था. आरोपी ठेकदार को पुलिस पूर्व में गिरफ्तार कर चुकी है.

जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी राजेन्द्र कुमार मीणा ने बताया कि गत 11 अगस्त को फरियादी ने थाना सदर बूंदी में एक रिपोर्ट पेश कर बताया था कि सुबह करीब 7.30 बजे प्रार्थी कि बेटी घर से स्कूल पढ़ने के लिए गई थी. वह दोपहर 1 बजे छुट्टी होने के बाद भी घर पर नहीं आई. इस पर परिजनों ने स्कुल जाकर तलाश की, लेकिन वह नहीं मिली. रिपोर्ट में बताया गया कि अज्ञात व्यक्ति ने नाबालिग का अपहरण कर लिया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया.

मामला सुर्खियों में आने के बाद जांच में आई तेजी: बूंदी सहित जयपुर में नाबालिग के साथ हुई दरिंदगी का मामला सुर्खियों में आने के बाद पुलिस की जांच में तेजी आई. जिला पुलिस अधीक्षक ने नाबालिग को दस्तयाब करने और अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए. पुलिस टीम ने 21 अगस्त को नाबालिग से बूंदी में दुष्कर्म करने के आरोपी ठेकेदार मानवेन्द्र सिंह तोमर पुत्र बृजमोहन सिंह तोमर को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्‍त बाइक को जब्त किया गया. अनुसंधान के दौरान पीड़िता ने जयपुर में भी घटना कारित होना बताया था.

एसपी ने बताया कि इस संबंध में पुलिस उप अधीक्षक वृत्त अरुण मिश्रा के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर तकनीकी आसूचनाएं संकलित की और संदिग्‍ध लोगों की तलाश की. काफी प्रयासों के बाद नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी रोडवेज बस कंडक्टर और उसके रिश्तेदार को डिटेन कर बूंदी लेकर आए. बाद अनुसंधान आरोपियों को बार्पदा गिरफ्तार किया गया.