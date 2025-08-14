ETV Bharat / state

पत्नी के चरित्र पर था शक, गला दबाकर कर दी हत्या, आरोपी गिरफ्तार - MURDER ACCUSED ARRESTED

पुलिस ने नीमराणा में पत्नी के हत्या के आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है. उसने गुस्से में आकर पत्नी का गला दबा दिया.

murder accused arrested
पत्नी की हत्या का आरोपी ​पुलिस की गिरफ्त में (ETV Bharat Behror)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 14, 2025 at 6:47 PM IST

2 Min Read

बहरोड़: जिले के नीमराणा में पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी ने हत्या के बाद स्वयं पुलिस को फोन कर सूचना दी थी. पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कर दो दिन की रिमांड हासिल की.

नीमराणा थाना अधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि 11 अगस्त को फोन पर सूचना मिली कि एक युवक ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है. इस पर आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू की गई. आरोपी भूपेश शर्मा ने स्वीकार किया कि उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था, जिसके चलते उसने उसका गला दबाकर हत्या कर दी. आरोपी को गिरफ्तार कर दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया. भूपेश शराब का आदी था और कर्ज से परेशान था, जिसके कारण उसकी पत्नी के साथ अक्सर झगड़े होते थे. गुस्से में उसने चुन्नी से उसका गला दबा दिया.

राजेश मीणा थाना अधिकारी. (ETV Bharat Behror)

पढ़ें: नीमराणा में गुस्साए युवक ने पत्नी की गला दबाकर की हत्या, डीग में ​पति ने पत्नी का गला काटा

हत्या का कोई पछतावा नहीं: थाना अधिकारी के अनुसार आरोपी भूपेश ने पूछताछ में बताया कि उसे अपनी पत्नी मंजिता शर्मा पर अवैध संबंध का शक था. उसने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी. इसके बाद आक्रोश आकर उसने हत्या कर दी. भूपेश पर लाखों रुपए का कर्ज भी था. पूछताछ में उसने कहा कि हत्या का उसे कोई पछतावा नहीं है, लेकिन बच्चों की चिंता सता रही है. मृतका की 15 साल पहले शादी हुई थी. उसके दो बच्चे हैं.

गुजरात में काम करता था आरोपी: बता दें कि आरोपी भूपेश गुजरात में काम करता है. वह तीन दिन से यहां आया हुआ था. आरोपी को शक था कि महिला का किसी से प्रेम प्रसंग है. इसके चलते वह उससे सही व्यवहार नहीं कर रही. सोमवार को उसके दोनों बच्चे स्कूल गए ​हुए थे. इस दौरान दोनों में किसी बात को लेकर बहस हो गई. इस बीच गुस्साए आरोपी ने महिला का गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. उसके बाद आरोपी भूपेश ने खुद ही पु​लिस को फोन कर कहा कि उसने पत्नी को मार दिया है.

बहरोड़: जिले के नीमराणा में पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी ने हत्या के बाद स्वयं पुलिस को फोन कर सूचना दी थी. पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कर दो दिन की रिमांड हासिल की.

नीमराणा थाना अधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि 11 अगस्त को फोन पर सूचना मिली कि एक युवक ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है. इस पर आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू की गई. आरोपी भूपेश शर्मा ने स्वीकार किया कि उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था, जिसके चलते उसने उसका गला दबाकर हत्या कर दी. आरोपी को गिरफ्तार कर दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया. भूपेश शराब का आदी था और कर्ज से परेशान था, जिसके कारण उसकी पत्नी के साथ अक्सर झगड़े होते थे. गुस्से में उसने चुन्नी से उसका गला दबा दिया.

राजेश मीणा थाना अधिकारी. (ETV Bharat Behror)

पढ़ें: नीमराणा में गुस्साए युवक ने पत्नी की गला दबाकर की हत्या, डीग में ​पति ने पत्नी का गला काटा

हत्या का कोई पछतावा नहीं: थाना अधिकारी के अनुसार आरोपी भूपेश ने पूछताछ में बताया कि उसे अपनी पत्नी मंजिता शर्मा पर अवैध संबंध का शक था. उसने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी. इसके बाद आक्रोश आकर उसने हत्या कर दी. भूपेश पर लाखों रुपए का कर्ज भी था. पूछताछ में उसने कहा कि हत्या का उसे कोई पछतावा नहीं है, लेकिन बच्चों की चिंता सता रही है. मृतका की 15 साल पहले शादी हुई थी. उसके दो बच्चे हैं.

गुजरात में काम करता था आरोपी: बता दें कि आरोपी भूपेश गुजरात में काम करता है. वह तीन दिन से यहां आया हुआ था. आरोपी को शक था कि महिला का किसी से प्रेम प्रसंग है. इसके चलते वह उससे सही व्यवहार नहीं कर रही. सोमवार को उसके दोनों बच्चे स्कूल गए ​हुए थे. इस दौरान दोनों में किसी बात को लेकर बहस हो गई. इस बीच गुस्साए आरोपी ने महिला का गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. उसके बाद आरोपी भूपेश ने खुद ही पु​लिस को फोन कर कहा कि उसने पत्नी को मार दिया है.

For All Latest Updates

TAGGED:

ACCUSED OF MURDERING WIFEINCIDENT HAPPENED IN NEEMRANADOUBT ON WIFE CHARACTERशक में पत्नी की हत्याMURDER ACCUSED ARRESTED

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

26 साल बाद खोया हुआ भाई परिवार से मिला, कारगिल युद्ध के दौरान घर छोड़ गया था राकेश

खाद्य और ईंधन कीमतों में गिरावट से मुद्रास्फीति दर दो साल के न्यूनतम स्तर पर

79वां स्वतंत्रता दिवस : किसी भी घटना को रोकने लिए RPF ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की

ट्रंप ने बनाया अंतरिक्ष नियमों को आसान, क्या इससे खुश होंगे एलन मस्क

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.