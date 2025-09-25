ETV Bharat / state

आगरा से नशीली दवाइयां मंगवाकर जयपुर में कर रहे थे सप्लाई, 37410 टैबलेट्स पकड़ी, 3 गिरफ्तार

पुलिस गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat Jaipur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 25, 2025 at 7:09 PM IST 2 Min Read