आगरा से नशीली दवाइयां मंगवाकर जयपुर में कर रहे थे सप्लाई, 37410 टैबलेट्स पकड़ी, 3 गिरफ्तार
जयपुर पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में नशीली दवाइयां बरामद की हैं.
Published : September 25, 2025 at 7:09 PM IST
जयपुर: आगरा से प्रतिबंधित नशीली दवाइयां और टैबलेट्स मंगवाकर जयपुर में सप्लाई का बड़ा खेल चल रहा था. जयपुर पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए इस गिरोह का भंडाफोड़ किया है. इस कार्रवाई के दौरान भांकरोटा थाना पुलिस ने 37,410 टैबलेट्स और कैप्सूल के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरोह से जुड़े बाकि लोगों के बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही है.
ट्रांसपोर्ट से मंगवाते खेप: पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने गुरुवार को प्रेस वार्ता में बताया कि भांकरोटा थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है. जिसमें जयसिंहपुरा निवासी संपत सिंह शेखावत, अंकुश अग्रवाल और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर निवासी अभिराज सिंह को गिरफ्तार किया है. तीनों आरोपियों के कब्जे से अल्प्राजोलम और ट्रामाडोल के कुल 37,410 कैप्सूल और टेबलेट्स बरामद किए गए हैं. आरोपी आगरा से ट्रांसपोर्ट के जरिए अवैध रूप से प्रतिबंधित दवाइयां मंगवाकर अपने नेटवर्क के जरिए सप्लाई करते थे. उन्होंने बताया कि आरोपियों से पूछताछ और उनके सहयोगियों की तलाश जारी है.
प्रताप नगर में स्मैक, मानसरावर में एमडी पकड़ी: वहीं, ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत सीएसटी ने प्रताप नगर इलाके में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 530 ग्राम स्मैक पकड़ी. जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 1.10 करोड़ रुपए है. इस मामले में दो आरोपियों रेखा सांसी और नगीना सांसी को गिरफ्तार किया गया है. जबकि मानसरोवर में 87.70 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद कर आरोपी कमलेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है.
आमजन से की ये अपील: उन्होंने नशे के खिलाफ लड़ाई में आमजन से भी सहयोग की अपील की है. उन्होंने कहा, जयपुर पुलिस अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों और बिक्री करने वाले पैडलर के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है. नशे की तस्करी करने वालों पर ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत कार्रवाई जारी रहेगी. उन्होंने नशे की तस्करी से जुड़ी जानकारी एडिशनल कमिश्नर मनीष अग्रवाल के वाट्सएप नंबर 9829240880 और हेल्पलाइन नंबर 7300363636 पर देने की आमजन से अपील की है.