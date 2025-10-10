थाने में घुसकर पुलिस पर पथराव, 10 महिलाओं समेत 13 गिरफ्तार, कोर्ट ने भेजा जेल
भीड़ ने थाने के अंदर घुसकर लोगों ने पुलिस कर्मियों पर पथराव किया था. पुलिस की वर्दी और सरकारी दस्तावेज फाड़ दिए थे.
Published : October 10, 2025 at 7:07 PM IST
धौलपुर: सैपऊ थाने में घुसकर पुलिस कर्मियों पर हमला करने के मामले में 10 महिलाओं सहित 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों को शुक्रवार को अदालत में पेश किया, जहां से सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.
सीओ अनूप कुमार यादव ने बताया कि गुरुवार को सैपऊ पुलिस की एक टीम तसीमों गांव में एक वांछित आरोपी निरोती लाल को गिरफ्तार करने गई थी. पुलिस जब उसे वाहन में बैठाने लगी तो आरोपी के परिजन दुर्ग सिंह ने बड़ी संख्या में महिलाओं और युवकों को इकट्ठा कर विरोध शुरू कर दिया और आरोपी को छुड़ा लिया.
पढ़ें: धौलपुर: खेत के विवाद में भिड़े दो पक्ष, हाईवे जाम, पुलिस वाहन में तोड़फोड़
यही भीड़ सैपऊ पुलिस थाने पहुंच गई. थाने के अंदर घुसकर लोगों ने पुलिस कर्मियों पर पथराव किया. पुलिस की वर्दी और सरकारी दस्तावेज फाड़ दिए. महिलाओं ने हाथों में ईंट-पत्थर लेकर कमरों के गेट तोड़ने का प्रयास किया. करीब आधे घंटे तक थाने में उत्पात मचा रहा.
मामले की सूचना मिलने पर सीओ अनूप कुमार यादव मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद स्थिति को नियंत्रित किया. एसपी विकास कुमार सागवान के निर्देश पर आरोपियों के खिलाफ राजकाज में बाधा, सरकारी रिकॉर्ड नष्ट करने और हत्या की नीयत से हमले सहित कड़े धाराओं में मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने सभी 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया.