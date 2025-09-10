ETV Bharat / state

हजारीबाग में 11 आरोपी गिरफ्तार, एसपी की कोयला कंपनी से अपील, जरूर कराएं पुलिस वेरिफिकेशन

हजारीबाग: पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों का खुलासा करते हुए कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. पहला मामला हत्या से जुड़ा है जबकि दूसरा मामला पेट्रोल पंप में लूट से जुड़ा है.

पुलिस ने मृतक की पत्नी के आवेदन पर की कार्रवाई

हजारीबाग पुलिस ने बड़कागांव में हुई दिनेश प्रजापति की हत्या का खुलासा करते हुए आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दरअसल 6 जुलाई को दिनेश प्रजापति की पत्नी संगीता देवी ने एक लाख के लेनदेन करने का आरोप सुभाष प्रजापति पर लगाते हुए कहा था कि उनका अपहरण किया गया है. पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में दिनेश प्रजापति के शव को कुम्हारडीह स्थित कुएं से बरामद किया था.

जानकारी देते एसपी अंजनी अंजन (etv bharat)

बुजुर्ग की पीट पीटकर हत्या

शव बरामद होने के बाद उग्र ग्रामीणों ने आरोपी सुभाष प्रजापति के पिता महेश प्रजापति को घर से घसीटते हुए बाहर निकाला और उनकी पीट पीटकर हत्या कर दी थी. यही नहीं ग्रामीणों ने आरोपी सुभाष प्रजापति के घर में लूटपाट के बाद घर को आग के हवाले कर दिया था. भीड़ में शामिल लोगों ने पुलिस के साथ भी झड़प की थी. उक्त मामले में मृतक महेश प्रजापति की पत्नी कौशल्या देवी ने थाने में आवेदन देकर मामला दर्ज कराया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए हजारीबाग एसपी ने SIT का गठन किया था. जिसके बाद टीम ने घटना में शामिल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

हत्याकांड में शामिल आरोपी

देवकी प्रजापति, शिबू यादव, महानंद प्रजापति, दिनेश प्रजापति, बडु गोप उर्फ सिकंदर, गोप जी उर्फ घनश्याम यादव, गणेश यादव और राजू प्रजापति

यह एक बहुत ही ज्वलंत मामला था. जिसमें आरोपी के पिता की पीट पीटकर हत्या की गई थी. जांच में यह भी बात सामने आई थी कि आरोपी सुभाष प्रजापति ने घटना को अंजाम देने के लिए गूगल का सहारा लिया था. कैसे हत्या की जाए? इसकी जानकारी ली थी. पुलिस ने इससे जुड़े वीडियो और फोटो आरोपी के मोबाइल से बरामद किए हैं. हालांकि पुलिस सुभाष प्रजापति की गिरफ्तारी पहले ही कर चुकी थी: अंजनी अंजन, एसपी

लूट करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने दूसरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि खिरगांव पेट्रोल पंप कर्मी राहुल कुमार के साथ दो लाख रुपये की लूट का खुलासा किया है. इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों के नाम नाम रितेश, पंकज और राहुल हैं. वहीं रितेश कुमार पर आर्म्स एक्ट के तहत पहले भी केरेडारी थाना और पंकज कुमार पर दो मामले सदर थाना में दर्ज हैं.