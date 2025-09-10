ETV Bharat / state

हजारीबाग में 11 आरोपी गिरफ्तार, एसपी की कोयला कंपनी से अपील, जरूर कराएं पुलिस वेरिफिकेशन

हजारीबाग पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों का खुलासा करते हुए 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है.

अलग-अलग मामले में 11 आरोपी गिरफ्तार (Etv Bharat)
Published : September 10, 2025 at 7:02 PM IST

हजारीबाग: पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों का खुलासा करते हुए कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. पहला मामला हत्या से जुड़ा है जबकि दूसरा मामला पेट्रोल पंप में लूट से जुड़ा है.

पुलिस ने मृतक की पत्नी के आवेदन पर की कार्रवाई

हजारीबाग पुलिस ने बड़कागांव में हुई दिनेश प्रजापति की हत्या का खुलासा करते हुए आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दरअसल 6 जुलाई को दिनेश प्रजापति की पत्नी संगीता देवी ने एक लाख के लेनदेन करने का आरोप सुभाष प्रजापति पर लगाते हुए कहा था कि उनका अपहरण किया गया है. पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में दिनेश प्रजापति के शव को कुम्हारडीह स्थित कुएं से बरामद किया था.

जानकारी देते एसपी अंजनी अंजन (etv bharat)

बुजुर्ग की पीट पीटकर हत्या

शव बरामद होने के बाद उग्र ग्रामीणों ने आरोपी सुभाष प्रजापति के पिता महेश प्रजापति को घर से घसीटते हुए बाहर निकाला और उनकी पीट पीटकर हत्या कर दी थी. यही नहीं ग्रामीणों ने आरोपी सुभाष प्रजापति के घर में लूटपाट के बाद घर को आग के हवाले कर दिया था. भीड़ में शामिल लोगों ने पुलिस के साथ भी झड़प की थी. उक्त मामले में मृतक महेश प्रजापति की पत्नी कौशल्या देवी ने थाने में आवेदन देकर मामला दर्ज कराया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए हजारीबाग एसपी ने SIT का गठन किया था. जिसके बाद टीम ने घटना में शामिल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

हत्याकांड में शामिल आरोपी

देवकी प्रजापति, शिबू यादव, महानंद प्रजापति, दिनेश प्रजापति, बडु गोप उर्फ सिकंदर, गोप जी उर्फ घनश्याम यादव, गणेश यादव और राजू प्रजापति

यह एक बहुत ही ज्वलंत मामला था. जिसमें आरोपी के पिता की पीट पीटकर हत्या की गई थी. जांच में यह भी बात सामने आई थी कि आरोपी सुभाष प्रजापति ने घटना को अंजाम देने के लिए गूगल का सहारा लिया था. कैसे हत्या की जाए? इसकी जानकारी ली थी. पुलिस ने इससे जुड़े वीडियो और फोटो आरोपी के मोबाइल से बरामद किए हैं. हालांकि पुलिस सुभाष प्रजापति की गिरफ्तारी पहले ही कर चुकी थी: अंजनी अंजन, एसपी

लूट करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने दूसरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि खिरगांव पेट्रोल पंप कर्मी राहुल कुमार के साथ दो लाख रुपये की लूट का खुलासा किया है. इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों के नाम नाम रितेश, पंकज और राहुल हैं. वहीं रितेश कुमार पर आर्म्स एक्ट के तहत पहले भी केरेडारी थाना और पंकज कुमार पर दो मामले सदर थाना में दर्ज हैं.

आरोपियों के पास से एक पिस्तौल, पांच जिंदा कारतूस बरामद

पुलिस ने राहुल कुमार से लूट के 50 हजार रूपया बरामद किए हैं. हजारीबाग एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को जानकारी मिली थी कि कुछ अपराधी लूट की घटना को अंजाम देने के लिए मिशन अस्पताल की ओर जा रहे हैं. प्राप्त सूचना का सत्यापन कर कार्रवाई की गई. जिसमें तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों के पास से एक पिस्तौल, पांच जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल, 50 हजार रुपया, एक स्कूटी बरामद की गई है. जब उनसे गहनता से पूछताछ की गई तो आरोपियों ने बताया कि 15 अगस्त को उन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया था.

आउटसोर्सिंग कर्मी का जरूर कराएं पुलिस वेरिफिकेशन: एसपी

कोयला उत्खनन कंपनी में आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले कर्मी ही अब अपराधी घटना को अंजाम दे रहे हैं. ऐसे लोग पुलिस के लिए भी चुनौती बनते जा रहे हैं. जिसे देखते हुए पुलिस, कोयला उत्खनन कंपनी से अपील कर रही है कि आउटसोर्सिंग कर्मियों का पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराएं.

एसपी ने पुलिस वेरिफिकेशन कराने की अपील की (etv bharat)

गिरफ्तार आरोपी आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले कर्मी

हजारीबाग में कोयला उत्खनन के लिए पूरे देश में जाता है. यहां कई कंपनी कोयला उत्खनन का काम कर रही है. कोयला उत्खनन होने के कारण यहां रोजगार के साथ अपराध का ग्राफ भी बढ़ा है. हजारीबाग एसपी ने सभी कंपनी संचालकों से अपील की है जिस व्यक्ति को भी आउटसोर्सिंग पर नौकरी दे रहे हैं, उसका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाएं. पिछले दिनों कई अपराधी गिरफ्तार हुए थे जो कंपनी में आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे थे.

कोयला कंपनी से एसपी की अपील

इसे देखते हुए हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन ने कोयला उत्खनन में लगे कंपनी संचालकों से अपील की है कि जब भी किसी व्यक्ति को आउटसोर्सिंग पर नौकरी दें तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन अवश्य कराएं. दरअसल पिछले दिनों सीसीएल के आउटसोर्सिंग कंपनी के 6 वाहन जलाने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसका मास्टरमाइंड इमदाद रजा आउटसोर्सिंग में चालक के पद पर काम कर रहा था. यही नहीं हजारीबाग पुलिस के लिए यह भी एक चुनौती बनती जा रही है कि जिन संदिग्ध की गिरफ्तारी कुछ दिनों पहले हुई है उनकी उम्र बेहद कम है.

SP APPEALED FOR POLICE VERIFICATIONHAZARIBAG POLICE AGAINST ACCUSEDअलग अलग मामलों में 11 गिरफ्तारएसपी की पुलिस वेरिफिकेशन की अपीलPOLICE ARRESTED 11 ACCUSED

