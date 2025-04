ETV Bharat / state

पुलिस और STF ने मुठभेड़ में 1 लाख के इनामी बदमाश जितेंद्र उर्फ जीतू को किया ढेर - CRIMINAL KILLED ENCOUNTER IN UP

एनकाउंटर में बदमाश जितेंद्र उर्फ जीतू ढेर. ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : April 29, 2025 at 8:25 AM IST | Updated : April 29, 2025 at 9:29 AM IST 1 Min Read

मैनपुरीः जिला पुलिस व STF आगरा यूनिट ने मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश जितेंद्र उर्फ जीतू को ढेर कर दिया है. जितेंद्र उर्फ जीतू पहाड़पुर का रहने वाला था, जो कि थाना हाथरस जंक्शन से हत्या मामले में फरार चल रहा था. मैनपुरी पुलिस और एसटीएफ की जितेंद्र उर्फ जीतू की थाना एलाउ अंतर्गत तारापुर कट पुलिया पर देर रात मुठभेड़ हुई. जिसमें जितेंद्र घायल हो गया. पुलिस ने घायल बदमाश को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. बदमाश के के कब्जे से एक अवैध 32 बोर की पिस्टल व कई खोखा व जिंदा कारतूस एवं मोटरसाइकिल बरामद हुई है. एनकाउंटर में मारे गए बदमाश जितेंद्र पर हाथरस जिले में 12 मुकदमे दर्ज हैं.

मैनपुरीः जिला पुलिस व STF आगरा यूनिट ने मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश जितेंद्र उर्फ जीतू को ढेर कर दिया है. जितेंद्र उर्फ जीतू पहाड़पुर का रहने वाला था, जो कि थाना हाथरस जंक्शन से हत्या मामले में फरार चल रहा था. मैनपुरी पुलिस और एसटीएफ की जितेंद्र उर्फ जीतू की थाना एलाउ अंतर्गत तारापुर कट पुलिया पर देर रात मुठभेड़ हुई. जिसमें जितेंद्र घायल हो गया. पुलिस ने घायल बदमाश को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. बदमाश के के कब्जे से एक अवैध 32 बोर की पिस्टल व कई खोखा व जिंदा कारतूस एवं मोटरसाइकिल बरामद हुई है. एनकाउंटर में मारे गए बदमाश जितेंद्र पर हाथरस जिले में 12 मुकदमे दर्ज हैं. मैनपुरी में एनकाउंटर. (Video Credit; ETV Bharat) बता दें कि जितेंद्र हाथरस जंक्शन क्षेत्र के धौरपुर में पिछले साल 13 जून को हुई राशन डीलर योगेश उपाध्याय की हत्या का मुख्य आरोपी था. हाथरस जंक्शन कोतवाली निरीक्षक सतेंद्र सिंह राघव ने बताया कि जितेंद्र हत्या के मुकदमे में वांछित चल रहा था. इसकी फरारी में चार्ज शीट लगी थी. इसी पर इस पर एक लाख का ईनाम रखा गया था.

इसे भी पढ़ें-लखनऊ में महिला की हत्या करने वाले ऑटो ड्राइवर का एनकाउंटर, आलमबाग बस अड्डे से किया था किडनैप

Last Updated : April 29, 2025 at 9:29 AM IST