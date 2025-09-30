ETV Bharat / state

ऋषिकेश: अतिक्रमण पर एक्शन, नगर निगम और पुलिस टीम पर उड़ेली गर्म दाल, हिरासत में कई

ऋषिकेश में अतिक्रमण पर एक्शन ( PHOTO-ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : September 30, 2025 at 5:35 PM IST 3 Min Read