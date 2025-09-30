ETV Bharat / state

ऋषिकेश: अतिक्रमण पर एक्शन, नगर निगम और पुलिस टीम पर उड़ेली गर्म दाल, हिरासत में कई

AIIMS ऋषिकेश के पास सड़क से नगर निगम ने हटाया अतिक्रमण, लोगों ने किया विरोध, पुलिस ने हिरासत में लिया.

Rishikesh encroachment action
ऋषिकेश में अतिक्रमण पर एक्शन (PHOTO-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 30, 2025 at 5:35 PM IST

ऋषिकेश: ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (एम्स) ऋषिकेश के निकट शिवाजी नगर तिराहे को अतिक्रमण से मुक्त कराने की मंगलवार को कार्रवाई की गई. इस दौरान पुलिस और नगर निगम की टीम मौजूद रही. हालांकि, मौके पर टीम को लोगों का विरोध भी झेलना पड़ा. लेकिन टीम ने अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए अतिक्रमणकारियों को सख्त चेतावनी दी.

मंगलवार को नगर निगम की टीम जेसीबी के साथ एम्स ऋषिकेश के निकट शिवाजी नगर तिराहे पर पहुंची. टीम के साथ ऋषिकेश कोतवाली से पुलिस बल भी था. पुलिस और नगर निगम की टीम ने चेतावनी के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाने वालों पर एक्शन लिया. करीब दर्जन भर के करीब अतिक्रमण को नगर निगम की टीम ने जेसीबी से हटाया.

अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस और नगर निगम की टीम को विरोध भी झेलना पड़ा. गुस्साई अतिक्रमणकारी महिलाओं ने नगर निगम और पुलिस के जवानों पर गर्म दाल से भरा पतीला उड़ेल दिया. गमीनत रही कि किसी को गंभीर जख्म नहीं आए.

नगर निगम और पुलिस टीम पर अतिक्रमणकारियों ने उड़ेली गर्म दाल (VIDEO-ETV Bharat)

इस तरह अतिक्रमण हटाने पंहुची नगर निगम की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा. हालांकि, कुछ लोगों की पुलिस और नगर निगम की टीम के साथ कहासुनी भी हुई. विरोध के बावजूद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं रुकी. इसके बाद पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है. फिलहाल पुलिस ने अतिक्रमणकारियों को दोबारा अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत दी है. हिदायत नहीं मानने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है.

एम्स चौकी प्रभारी निखलेश बिष्ट और नगर निगम के सफाई निरीक्षक सुभाष सेमवाल ने बताया कि शिवाजी नगर तिराहे को नगर निगम की बोर्ड बैठक में जीरो जोन घोषित किया गया है. यह जानकारी होने के बावजूद कई लोग जीरो जोन के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं. जीरो जोन में अपनी ठेली, रेहड़ी लगाकर व्यवसाय करने में लगे हैं. इसके अलावा नो पार्किंग में वाहन खड़े कर रहे हैं, जिससे शिवाजी नगर तिराहा संकरा हो रहा है. इस कारण सड़क हादसों की आशंका बनी है. एम्स जाने वाली एंबुलेंस और पैदल जाने वाले मरीजों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. मामला संज्ञान में आने के बाद उच्च अधिकारियों के निर्देश पर अतिक्रमण पर एक्शन शुरू हुआ है.

