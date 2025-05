ETV Bharat / state

गाजियाबाद में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़, चार को किया गया गिरफ्तार - CLASH BETWEEN POLICE AND MISCREANTS

गाजियाबाद में चार बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Delhi Team Published : May 6, 2025 at 12:13 PM IST | Updated : May 6, 2025 at 12:23 PM IST 2 Min Read

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में बदमाशों को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस टीम पर बदमाशों की तरफ से फायरिंग करने की घटना सामने आई है. मामला गाजियाबाद के थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र के चित्रावन सोसाइटी के पास का है. मुखबिर के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली थी कि चित्रावन सोसाइटी के पास वारदात को अंजाम देने आए बदमाश एक ऑटो में बैठे हुए हैं और उनके पास दो मोटरसाइकिल खड़ी है. सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची. जब बदमाशों ने पुलिस टीम को नजदीक आते देखा तो पास खड़ी मोटरसाइकिल पर सवार होकर चित्रावन सोसाइटी से रिछपालगढ़ी की पुलिया की तरफ भागने लगे. पुलिया पर मौजूद चेकिंग कर रही पुलिस टीम को इसकी सूचना दी गई. इसके बाद रिछपालगढ़ी की पुलिया पर मौजूद पुलिस टीम पर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी. वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश करण और अनीश के पैर में गोली लगी. वहीं दो अन्य नजाकत और गोविंद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.

