रांची जेल में रेड: हर बार की तरह सब कुछ मिला सामान्य

रांचीः राजधानी रांची में एक बार फिर से जेल में छापेमारी कर पुलिस और प्रशासन के द्वारा कोरम पूरा कर लिया गया. जेल से ही आपराधिक गतिविधियों का संचालन होता आया है. लेकिन जब भी रांची जेल में छापेमारी होती है सब कुछ सामान्य मिलता है.

औचक छापेमारी में चाकू और कैंची बरामद

रांची पुलिस और जिला प्रशासन ने शुक्रवार की सुबह रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में कई घंटों तक सघन छापेमारी की. छापेमारी के दौरान पुलिस को कोई भी आपत्तिजनक सामान जेल के अंदर नहीं मिला. जिला प्रशासन के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, छापेमारी के दौरान जेल के अंदर कुख्यात कैदियों सहित अन्य सभी कैदियों के वार्डों को खंगाला गया.

चाकू और कैंची बरामद

प्रशासन और पुलिस की टीम ने अलग-अलग टीम बनाकर जेल के सभी वार्ड, महिला वार्ड, सेल और यहां तक कि जेल अस्पताल की भी गहन जांच की. जेल का चप्पा-चप्पा छान मारा गया लेकिन कहीं से भी किसी भी तरह की आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली, हां जेल के अंदर से चाकू और कैंची जरूर बरामद की गई है.

डीसी-एसएसपी के निर्देश पर रेड

जिला प्रशासन के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री और एसएसपी राकेश रंजन के निर्देश पर यह छापेमारी अभियान किया गया है. अभियान को सिटी एसपी पारस राणा और सदर एसडीओ उत्कर्ष गुप्ता ने लीड किया.