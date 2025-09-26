रांची जेल में रेड: हर बार की तरह सब कुछ मिला सामान्य
रांची पुलिस और जिला प्रशासन ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में छापेमारी की. यहां सब कुछ इस बार भी सामान्य मिला.
Published : September 26, 2025 at 10:40 AM IST
रांचीः राजधानी रांची में एक बार फिर से जेल में छापेमारी कर पुलिस और प्रशासन के द्वारा कोरम पूरा कर लिया गया. जेल से ही आपराधिक गतिविधियों का संचालन होता आया है. लेकिन जब भी रांची जेल में छापेमारी होती है सब कुछ सामान्य मिलता है.
औचक छापेमारी में चाकू और कैंची बरामद
रांची पुलिस और जिला प्रशासन ने शुक्रवार की सुबह रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में कई घंटों तक सघन छापेमारी की. छापेमारी के दौरान पुलिस को कोई भी आपत्तिजनक सामान जेल के अंदर नहीं मिला. जिला प्रशासन के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, छापेमारी के दौरान जेल के अंदर कुख्यात कैदियों सहित अन्य सभी कैदियों के वार्डों को खंगाला गया.
चाकू और कैंची बरामद
प्रशासन और पुलिस की टीम ने अलग-अलग टीम बनाकर जेल के सभी वार्ड, महिला वार्ड, सेल और यहां तक कि जेल अस्पताल की भी गहन जांच की. जेल का चप्पा-चप्पा छान मारा गया लेकिन कहीं से भी किसी भी तरह की आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली, हां जेल के अंदर से चाकू और कैंची जरूर बरामद की गई है.
डीसी-एसएसपी के निर्देश पर रेड
जिला प्रशासन के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री और एसएसपी राकेश रंजन के निर्देश पर यह छापेमारी अभियान किया गया है. अभियान को सिटी एसपी पारस राणा और सदर एसडीओ उत्कर्ष गुप्ता ने लीड किया.
छापेमारी दल में पुलिस उपाधीक्षक, सदर, कार्यपालक दंडाधिकारी, रांची, थाना प्रभारी सदर, एसडीओ खेलगांव, इसके अतिरिक्त 12 सब इंस्पेक्टर और बड़ी संख्या में पुलिस बल शामिल थे.
जेल में सब कुछ सामान्य पाया गया
लगभग तीन घंटे तक चली इस लंबी रेड के बावजूद, पुलिस को जेल के भीतर से कोई भी आपत्तिजनक वस्तु या सामग्री बरामद नहीं हुई. प्रशासन के अनुसार, जेल के भीतर सब कुछ सामान्य और नियंत्रण में पाया गया. हर बार की तरह इस बार भी जेल में शांति व्यवस्था बनी रही और किसी तरह की अवैध गतिविधि या सामग्री का खुलासा नहीं हुआ.
