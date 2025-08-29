रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई. जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जबकि एक बदमाश मौका पाकर फरार हो गया. बताया जा रहा है कि दोनों बदमाश चेन स्नेचिंग की घटना को अंजाम देकर आए थे, वहीं पकड़ा गया बदमाश उत्तर प्रदेश का रहने वाला है. पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया है और फरार बदमाश की तलाश शुरू कर दी है.

पुलिस के मुताबिक बीती देर रात पुलिस को सूचना मिली कि बाइक सवार बदमाशों ने मोबाइल छीनने की घटना को अंजाम दिया है, सूचना पर तत्काल सिविल लाइन कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मय पुलिस फोर्स के साथ सोनाली पार्क पर जाने वाले मोड़ पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग करने लगे. इसी दौरान पिरान कलियर की तरफ से एक बिना नंबर की बाइक जिस पर दो व्यक्ति सवार थे को रोकने का प्रयास किया गया, जिस पर पीछे बैठे व्यक्ति ने अचानक पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस टीम द्वारा मोटरसाइकिल का पीछा किया गया.

एनकाउंटर में बदमाश के पैर में लगी गोली (Video-ETV Bharat)

इसी बीच दोनों गंगनहर के बीच वाली पटरी पर बाइक सवार बदमाशों की बाइक अचानक फिसल गई और वह नीचे गिर गए. वहीं पुलिस के मुताबिक बदमाश पुलिस पार्टी पर लगातार फायर कर रहा था, जिसके बाद पुलिस टीम ने अपना बचाव करते हुए बदमाशों को सरेंडर करने की चेतावनी देते हुए बदमाशों पर फायर कर दिया, वहीं पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई और वह घायल हो गया, जबकि एक बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब रहा.

पुलिस को सूचना मिली थी कि किसी महिला से मोबाइल छीन कर दो बाइक सवार फरार हुए हैं, जिनकी धरपकड़ के लिए पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया था. चेकिंग के दौरान बिना नंबर की बाइक पर दो युवक सवार थे, जिन्हें रोकने का प्रयास किया गया, जिस पर उन्होंने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया. जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हुआ है और एक बदमाश मौके से फरार हो गया. घायल बदमाश ने दो दिन पहले चेन स्नेचिंग की घटना को अंजाम दिया था और आज भी वह ऐसी ही घटना की तलाश में थे.

शेखर चंद्र सुयाल, एसपी देहात

पुलिस टीम द्वारा घायल बदमाश को तत्काल उपचार के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है. वहीं पुलिस की पूछताछ में घायल बदमाश ने अपना नाम बादल, निवासी चौंधा हेड़ी थाना देवबंद जिला सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) बताया. इसी के साथ जब उससे पुलिस पार्टी पर फायर करने का कारण पूछा गया तो उसने बताया कि बीते दिन रुड़की के पीर बाबा कॉलोनी के सामने से एक महिला की चेन छीनी थी और अन्य घटना को अंजाम देने की फिराक में थे. वहीं घायल आरोपी ने मौके से फरार होने वाले अपने साथी का नाम ऋतिक बताया, फिलहाल पुलिस द्वारा मौके से फरार हुए आरोपी की तलाश में कॉम्बिंग की जा रही है.

