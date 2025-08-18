ETV Bharat / state

रुड़की में हिस्ट्रीशीटर ने पुलिस पर झोंकी फायर, जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल - POLICE ENCOUNTER IN ROORKEE

रुड़की में पुलिस मुठभेड़ में एक हिस्ट्रीशीटर घायल हो गया. जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है.

Police and Criminal Encounter
रुड़की में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ (Photo-ETV Bharat)
Published : August 18, 2025 at 6:54 AM IST

Updated : August 18, 2025 at 7:01 AM IST

रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई. बताया जा रहा है कि पुलिस की ये मुठभेड़ सालियर से पनियाला गांव की तरफ जाने रास्ते पर चेकिंग के दौरान हुई है. पुलिस ने बाइक सवार युवक को रुकने का इशारा किया, जिस पर बाइक सवार ने पुलिस पर फायर झोंक दिया. जवाबी फायरिंग में बाइक सवार घायल हो गया. फिलहाल पुलिस ने घायल को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया है. बताया जा रहा है कि पुलिस पर फायर झोंकने वाला युवक हिस्ट्रीशीटर है और उसके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं.

पुलिस के मुताबिक 17 अगस्त रविवार की देर रात रुड़की की गंगनहर कोतवाली पुलिस टीम पनियाला गांव के कट पर वाहन और संदिग्ध लोगों की चेकिंग कर रही थी, इसी दौरान पुलिस टीम को एक सिल्वर कलर की बुलेट पर सवार युवक दिखाई दिया. पुलिस टीम को उसपर संदेह हुआ तो उसे रोकने का प्रयास किया गया, जिस पर बुलेट सवार ने पुलिस पर फायर झोंक दिया.

हिस्ट्रीशीटर और पुलिस के बीच मुठभेड़ (Video-ETV Bharat)

जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और बदमाश का पीछा करते हुए सेट पर सूचना प्रसारित कर दी, इसके बाद क्षेत्र के थानों की पुलिस मौके की तरफ रवाना हुई, सालियर बाईपास पर पुलिस ने बदमाश को घेर लिया, इस दौरान पुलिस की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लग गई और वह घायल हो गया. पुलिस ने घायल युवक को उपचार के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है. पुलिस की पूछताछ में घायल युवक ने अपना नाम उवेश पुत्र फुरकान निवासी पुरानी तहसील रुड़की बताया गया है. बताया जा रहा है कि आरोपी उवेश गंगनहर कोतवाली का हिस्ट्रीशीटर है और उवेश पर 14 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं.

करीब एक सप्ताह पहले आरोपी पर एक किशोर का अपहरण कर पिस्टल दिखाकर कुकर्म करने का आरोप लगा था. पुलिस ने पीड़ित के पिता की शिकायत पर मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया था और पुलिस उसकी तलाश कर रही थी. हरिद्वार एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र डोबाल ने बताया कि चेकिंग के दौरान बाइक सवार द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई है. जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी है. उन्होंने बताया कि आरोपी हिस्ट्रीशीटर है और इसके ऊपर 14 से अधिक मुकदमें दर्ज हैं. उन्होंने बताया कि आरोपी पर एक किशोर का अपहरण कर कुकर्म का आरोप भी लगा था, जिसके बाद से ही पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी.

