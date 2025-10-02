ETV Bharat / state

दशहरा पर्व को लेकर चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात, बम स्क्वायड भी मुस्तैद, देहरादून में रावण दहन होगा खास

देहरादून/लक्सर: ऐतिहासिक परेड ग्राउंड के साथ ही तमाम जगहों पर दशहरा पर्व की तैयारी पूरी हो चुकी है.आज शाम दशहरा पर्व के अवसर पर रावण का पुतला दहन किया जाएगा. दशहरा पर्व पर आयोजित कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं. ऐसे में शांतिपूर्ण ढंग से कार्यक्रम संपन्न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट हो गया है. बम डिस्पोजल स्क्वायड के साथ पीएसी और पुलिस तैनात कर लिया गया है. उधर, लक्सर के रामलीला मैदान में 40 फीट के रावण दहन की तैयारी पूरी हो चुकी है. दरअसल, हाल ही में देहरादून के पटेल नगर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का प्रयास किया गया. जिसके चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस बात पर जोर दिया था कि सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना वाले लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. त्योहारी सीजन के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने जैसे माहौल उत्पन्न होना, सरकार और पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है. यही वजह है कि इस त्योहारी सीजन में आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, इसके लिए उत्तराखंड पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है. जिसके तहत कार्यक्रम स्थलों के आसपास और बाजारों में पुलिस बल के गश्त को बढ़ा दिया गया है. देहरादून के ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में इस बार 121 फीट ऊंचा रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का 70 एवं 75 फीट ऊंचा पुतला लगाया गया है. पुतला दहन कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है. वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे. इसके अलावा देहरादून के बन्नू स्कूल पटेल नगर समेत तमाम जगहों पर दशहरा पर कार्यक्रम आयोजित किया जाता है. ताकि, लोगों को इस दशहरा पर्व पर रावण का दहन कर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया जा सके. दशहरा पर्व की तैयारियां परेड ग्राउंड में पूरी हो चुकी है. सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से परेड ग्राउंड में बैरिकेड लगाए गए हैं. साथ ही वीवीआईपी और वीआईपी के लिए अलग से व्यवस्थाएं की गई है. प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखना और सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के सवाल पर आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने कहा कि फेस्टिवल सीजन चल रहा है और आज विजयदशमी का पर्व है, ऐसे में बड़ी संख्या में लोग रावण दहन कार्यक्रम के दौरान एकत्र होते हैं.