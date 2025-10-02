ETV Bharat / state

दशहरा पर्व को लेकर चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात, बम स्क्वायड भी मुस्तैद, देहरादून में रावण दहन होगा खास

देहरादून परेड़ ग्राउंड में जलेगा 121 फीट ऊंचा रावण, अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन, चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात, संदिग्ध और अराजक तत्वों पर नजर

Dussehra Festival 2025
त्योहारी सीजन पर अलर्ट पुलिस (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 2, 2025 at 5:09 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून/लक्सर: ऐतिहासिक परेड ग्राउंड के साथ ही तमाम जगहों पर दशहरा पर्व की तैयारी पूरी हो चुकी है.आज शाम दशहरा पर्व के अवसर पर रावण का पुतला दहन किया जाएगा. दशहरा पर्व पर आयोजित कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं. ऐसे में शांतिपूर्ण ढंग से कार्यक्रम संपन्न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट हो गया है. बम डिस्पोजल स्क्वायड के साथ पीएसी और पुलिस तैनात कर लिया गया है. उधर, लक्सर के रामलीला मैदान में 40 फीट के रावण दहन की तैयारी पूरी हो चुकी है.

दरअसल, हाल ही में देहरादून के पटेल नगर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का प्रयास किया गया. जिसके चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस बात पर जोर दिया था कि सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना वाले लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. त्योहारी सीजन के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने जैसे माहौल उत्पन्न होना, सरकार और पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है. यही वजह है कि इस त्योहारी सीजन में आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, इसके लिए उत्तराखंड पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है. जिसके तहत कार्यक्रम स्थलों के आसपास और बाजारों में पुलिस बल के गश्त को बढ़ा दिया गया है.

देहरादून के ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में इस बार 121 फीट ऊंचा रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का 70 एवं 75 फीट ऊंचा पुतला लगाया गया है. पुतला दहन कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है. वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे. इसके अलावा देहरादून के बन्नू स्कूल पटेल नगर समेत तमाम जगहों पर दशहरा पर कार्यक्रम आयोजित किया जाता है. ताकि, लोगों को इस दशहरा पर्व पर रावण का दहन कर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया जा सके.

दशहरा पर्व की तैयारियां परेड ग्राउंड में पूरी हो चुकी है. सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से परेड ग्राउंड में बैरिकेड लगाए गए हैं. साथ ही वीवीआईपी और वीआईपी के लिए अलग से व्यवस्थाएं की गई है. प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखना और सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के सवाल पर आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने कहा कि फेस्टिवल सीजन चल रहा है और आज विजयदशमी का पर्व है, ऐसे में बड़ी संख्या में लोग रावण दहन कार्यक्रम के दौरान एकत्र होते हैं.

Dussehra Festival 2025
देहरादून में विजयादशमी पर चहल-पहल (फोटो- ETV Bharat)

पुलिस से लेकर बम डिस्पोजल स्क्वायड तैनात: खासकर देहरादून के परेड ग्राउंड समेत देहरादून के तमाम जगहों पर दशहरा पर्व का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है. जिसको देखते हुए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है. सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पीएसी की चार कंपनी, थानों में मौजूद पुलिस फोर्स, बम डिस्पोजल स्क्वायड को भी तैनात किया गया है. ताकि, बेहतर और सुरक्षित ढंग से सभी कार्यक्रम स्थलों को चेक कर लिया जाए.

आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने कहा कि सभी एसएचओ और एसओ को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमण करते रहें है. साथ ही अपने-अपने क्षेत्र में गश्त करते रहें. इसके अलावा संवेदनशील स्थान जहां पर लोग एकत्र हो रहे हैं, वहां पर पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए. एलआईयू की टीम भी पूरी तरह से सक्रिय और अलर्ट रहे.

सुरक्षा के संबंध में गढ़वाल रेंज के सभी जिलों में एसओपी मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) जारी कर दी गई है. दशहरा पर्व के बाद दीपावली का त्यौहार है, ऐसे में खरीदारी करने के लिए लोग बाजारों में आते हैं. साथ ही लोगों का आना-जाना लगा रहता है. ऐसे में रात के समय भी सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के निर्देश दिए गए हैं.

आईजी गढ़वाल ने कहा कि त्योहारी सीजन में ट्रैफिक भी काफी ज्यादा हो जाता है. ऐसे में ट्रैफिक को सुचारू चलाने के लिए निर्देश दिए गए हैं. ताकि, एक बेहतर प्लान तैयार कर ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त रखा जाए. ऐसे में पुलिस प्रशासन का उद्देश्य है कि पिछले सालों की तरह ही इस साल भी शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार को संपन्न कराए.

Dussehra Festival 2025
लक्सर में रावण का पुतला (फोटो- ETV Bharat)

लक्सर में जलेगा 40 फीट ऊंचा रावण: लक्सर में सनातन धर्म सभा रामलीला कमेटी 88वीं रामलीला का आयोजन कर रही है. जिसमें मथुरा वृंदावन से आए कलाकार रामलीला का मंचन कर रहे हैं. इस बार रामलीला कमेटी ने रामलीला मैदान में 40 फीट का रावण तैयार किया है. शाम 7 बजे रावण दहन कार्यक्रम किया जाएगा. इस कार्यक्रम के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. पुलिस चप्पे-चप्पे पर नजर रख रही है.

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

DEHRADUN RAVAN DAHANBOMB DISPOSAL SQUAD DEPLOYEDदेहरादून परेड ग्राउंड रावण दहनदेहरादून बम डिस्पोजल स्क्वायड तैनातDUSSEHRA FESTIVAL 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों पर पैनी नजर, बिना पैकिंग नहीं बिकेगा कुट्टू का आटा

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.