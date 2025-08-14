प्रयागराज/वाराणसीः इस समय उत्तर प्रदेश में खाद को लेकर जमकर हंगामा हो रहा है. किसानों को आसानी से खाद नहीं मिल रही है. खाद दुकानों और समितियों के लगातार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं. कालाबाजारी की भी बातें लगातार आ रही हैं. इसी कड़ी में प्रयागराज में नकली खाद की बड़ी खेप पकड़ी गई है. कोरांव इलाके के खीरी गांव में कृषि विभाग की टीम ने पुलिस के साथ गुरुवार की शाम को आशु खाद भंडार के गोदाम पर छापेमारी की, जहां 490 बोरी नकली खाद का बरामद हुआ.

नमक-बालू मिलाकर बनाया गया नकली एमओपीः जांच में सामने आया कि चंबल फर्टिलाइजर्स की एमओपी (म्यूरेट ऑफ पोटाश) की बोरियों में असली खाद की जगह नमक और बालू का मिश्रण भरकर पैकिंग की गई थी. असली खाद जैसी पैकिंग और ब्रांडिंग का इस्तेमाल कर किसानों को धोखा देने की कोशिश की जा रही थी. टीम ने मौके से नकली एमओपी की कुल 250 बोरी बरामद कीं. छापेमारी में यह भी खुलासा हुआ कि रिलायंस पॉलीप्रोपलीन होमोपॉलिमर्स के नाम से करीब 240 बोरी पैक की गई सामग्री पूरी तरह से नकली थी, इनमें भी खाद की जगह नमक और बालू का ही प्रयोग किया गया था. इन बोरियों की पैकिंग इतनी सटीक की गई थी कि एक आम किसान के लिए असली और नकली में फर्क कर पाना लगभग नामुमकिन था.

नई प्रिंटेड बोरियां मिलीं, यूरिया में भारी कमीः जांच के दौरान टीम को गोदाम में एमओपी की 300 नई प्रिंटेड बोरियां भी मिलीं, जिन्हें अभी तक भरकर बाजार में भेजा नहीं गया था. ये बोरियां नकली खाद पैक करने के लिए मंगाई गई थीं. इसके अलावा, POS स्टॉक रिकॉर्ड की तुलना में करीब 4000 बोरी यूरिया कम पाई गई. गोदाम मालिक कोई ठोस और संतोषजनक जवाब नहीं दे सका. अधिकारियों को आशंका है कि यह यूरिया पहले ही बाजार में बेचा जा चुका है, और उसके स्रोत व खरीदारों की जानकारी अब जांच का हिस्सा बनेगी.

एफआईआर दर्ज, सप्लाई चेन की जांच शुरूः प्रयागराज के जिला कृषि अधिकारी के.के. सिंह ने बताया कि नकली खाद की बिक्री की सूचना मिली थी. जिसके आधार पर यह छापेमारी की गई. मौके से बरामद सभी बोरियों के नमूने जांच के लिए लैब में भेज दिए गए हैं. गोदाम को पूरी तरह सील कर दिया गया है और किसी भी तरह की बिक्री या निकासी पर रोक लगा दी गई है. पुलिस ने गोदाम मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है. अब जांच टीम नकली खाद की सप्लाई चेन का पता लगाने में जुट गई है, ताकि इस पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म किया जा सके. अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती है.



खाद मिलने में हो रही दिक्कत तो डायल करें ये नंबर

वाराणसी: जिले में नकली उर्वरक और कालाबाजारी रोकने के लिए गठित टीम समय -समय पर छापेमारी और जांच कर रही है. किसानों के यदि कोई कंफ्यूजन है तो ऐसी स्थिति में किसान कंट्रोल रूम में शिकायत दर्ज करा सकते हैं. वाराणसी जिला कृषि अधिकारी संगम सिंह ने बताया कि जनपद में उर्वरक की कोई कमी नहीं है. खरीफ़ 2025 -26 के अंतर्गत सभी उर्वरक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है. 1 अप्रैल से सितम्बर 2025 तक सभी उर्वरकों के लिए 34773 मीट्रिक टन की उपलब्धता का लक्ष्य है, जबकि 43293 मीट्रिक टन उर्वरक की उपलब्धता है. अभी तक किसानों में 25,325 मीट्रिक टन उर्वरकों का वितरण किया जा चुका है. सहकारिता, इफको, पीसीएफ व निजी केंद्रों समेत सभी संस्थाओं को मिलाकर 699 उर्वरक केंद्रों से उर्वरकों की बिक्री की जा रही है.

256 दुकानों और गोदामों में अब तक छापेमारी

जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि नियमित रूप से छापे की कार्रवाई चल रही है. उर्वरकों की कालाबाजारी, निर्धारित दर से अधिक दर पर होने वाली बिक्री रोकने के लिए जिलाधिकारी द्वारा जनपद के प्रत्येक विकास खण्ड में उर्वरक निरीक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है. जुलाई तक 256 स्थानों पर छापे मारकर 68 नमूने लिए गए. 3 उर्वरक विक्रेताओं के निबंधन प्रमाण पत्र निलम्बित किये गये. 10 उर्वरक विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. उन्होंने कहा कि खाद मिलने में अगर दिक्कत हो रही तो किसान कंट्रोल रूम में मोबाइल नम्बर 7007259547 एवं 9369560120 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

