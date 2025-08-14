नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी के त्योहार को लेकर गाजियाबाद पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है. जिले के शॉपिंग मॉल, भीड़भाड़ वाले बाज़ार, रेलवे और बस स्टेशन आदि पर पुलिस की टीम डॉग स्क्वायड के साथ चेकिंग कर रही है. पुलिस द्वारा लोगों से अपील की जा रही है कि यदि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु दिखाई देता है तो पुलिस को सूचित करें.

भीड़भाड़ वाले स्थानों पर क्विक रिस्पांस टीमों की तैनाती की गई है. सोशल मीडिया सेल द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर नज़र रखी जा रही है. पुलिस का कहना है कि कोई भी व्यक्ति यदि सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालता है तो तुरंत ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

“स्वतंत्रता दिवस की संवेदनशीलता को देखते हुए गाजियाबाद पुलिस द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतज़ाम किए गए हैं. विभिन्न क्षेत्रों में क्विक रेस्पॉन्स टीमों की तैनाती की गई है. संवेदनशील क्षेत्रों की ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जा रही है. अलग अलग जगहों पर पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं. भीड़-भाड़ वाले बाज़ारों, रेलवे स्टेशन, शॉपिंग मॉल आदि स्थानों पर डॉग स्क्वायड के साथ पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही है. जन्माष्टमी का त्योहार भी नज़दीक है. जन्माष्टमी को लेकर कार्यक्रम के आयोजन स्थलों पर पुलिस टीमों और क्विक रिस्पांस टीमों की ड्यूटी लगायी गई है." - धवल जायसवाल, डीसीपी सिटी

धवल जायसवाल, डीसीपी सिटी, गाजियाबाद (ETV Bharat)

भारी पुलिस फ़ोर्स की तैनाती: अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया सेल भी 24 घंटे सक्रिय है. सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म पर सोशल मीडिया सेल के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है. सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील की जा रही है कि किसी भी तरह की अफवाहों से बचें और सकारात्मक वातावरण के रूप में त्योहार को संपन्न कराए.

सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए गाजियाबाद और दिल्ली की सीमाओं पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है. पुलिस कमिश्नर द्वारा सीमाई क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं. दिल्ली से गाजियाबाद में दाखिल होने वाले संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही है.

गाजियाबाद पुलिस चेकिंग करते हुए (ETV Bharat)

गाजियाबाद में सबसे अधिक लोगों को आवागमन गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर रहता है. एसीपी कोतवाली रितेश त्रिपाठी द्वारा आरपीएफ, डॉग स्क्वायड और पुलिस फ़ोर्स के साथ गाजियाबाद रेलवे स्टेशन का भ्रमण किया गया. रेलवे स्टेशन पर मौजूद संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई. पुलिस फोर्स द्वारा संदिग्ध वस्तुओं की चेकिंग की गई.

