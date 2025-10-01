ETV Bharat / state

सावधान! पूजा पंडालों पर पुलिस की रहेगी पैनी नजर, बाधा डालने वाले जाएंगे जेल

पूजा पंडालों पर है सख्त नजर: जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर ने बताया कि शांतिपूर्ण एवं सद्भावना के साथ आयोजन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा हर स्तर पर पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की गई है. प्रतिनियुक्त अधिकारी एवं पुलिस अधिकारियों को अलर्ट मोड में कार्य करने का निर्देश दिया गया था. सभी अधिकारी अपने स्थल पर पहुंचकर कर्तव्यों का निर्वाहन गंभीरतापूर्वक कर रहे हैं.

अति संवेदनशील क्षेत्रों में ज्यादा सख्ती: पूजा का आयोजन शांतिपूर्ण हो इस बाबत दुरुस्त प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित रखें, सभी प्रतिनियुक्त अधिकारियों से कहा गया है कि पूजा को लेकर गया जिला शहरी और ग्रामीण इलाके में नजर रखें, क्योंकि कुछ क्षेत्र अति संवेदनशील हैं और उन जगहों पर कई बार धार्मिक उन्माद पैदा हो चुके हैं. ऐसे में सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाए.

डीएम और एसएसपी ने जारी किए निर्देश: प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस अधिकारियों को जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा अलर्ट मोड में कार्य करने का निर्देश दिया गया है. जिला अधिकारी शशांक शुभंकर ने प्रतिनियुक्त सभी अधिकारी को निर्देश दिया है कि वो समय पर अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर पहुंचकर कर्तव्यों का निर्वहन गंभीरता पूर्वक करें.

गया: बिहार में दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है. इस दौरान गयाजी में भी जगह-जगह पर पूजा पंडाल बनाए गए हैं. पूरे जिले में मेला लगा हुआ है. सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है, क्योंकि नौवीं और विजयदसवीं को रात भर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है. ऐसे में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से 656 स्थानों को चिन्हित करते हुए वरीय दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति भी की गई है.

पूजा पंडालों पर पुलिस की रहेगी पैनी नजर (ETV Bharat)

''पूजा का आयोजन शांतिपूर्ण हो इस बाबत चुस्त-दुरुस्त प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित की गई है. लोग निडर होकर त्योहार मनाएं. वहीं, अगर पूजा में कोई व्यवधान करने का प्रयास करता है या सामाजिक माहौल को दूषित करने और अफवाह फैलाने की कोशिश करता है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी. किसी को भी बक्शा नहीं जाएगा. हर हाल में कार्रवाई होगी''. - शशांक शुभंकर, डीएम

वीडियोग्राफी और सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था: जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर ने बताया कि जिले के सभी संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन के माध्यम से लगातार नजर रखी जा रही है. भीड़ नियंत्रित करने हेतु प्रमुख स्थानों पर ड्रॉप गेट भी लगाए गए हैं. उन्होंने बताया कि सदर अनुमंडल क्षेत्र के भीड़वाले क्षेत्र में 24 स्थान पर वीडियोग्राफी की पूरी व्यवस्था की गई है. 27 स्थान पर वॉच टावर लगाए गए हैं. इसके अलावा 25 स्थानों पर हाई रेजोल्यूशन वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. साथ ही नियंत्रण कक्ष से हर 2 घंटे पर जानकारी ली जा रही है.

अफवाह फैलाने वालों के मंसूबे नहीं होंगे पूरे: वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने बताया कि पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि हुड़दंग बाजी करने वालों पर पैनी नजर रखी जाए. ऐसा करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. यदि कोई व्यक्ति अफवाह फैलाकर सामाजिक ताने-बाने को परेशान करने का प्रयास करता है तो ऐसे लोगों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए एवं 505 के अंतर्गत अविलंब कार्रवाई की जाएगी.

सोशल मीडिया पर भी होगी पैनी नजर: जिले का साइबर सेल, आईटी सेल और सोशल मीडिया विंग द्वारा फेसबुक, सभी व्हाट्सएप ग्रुप, पोर्टल, वेब न्यूज और यूट्यूब चैनल पर विशेष नजर रखी जा रही है. गृह विभाग द्वारा भी निर्देश प्राप्त है कि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भ्रामक अथवा अफवाह फैलाने वाले पोस्टों पर पूरी निगरानी रखी जाए. ग्रुप एडमिन की भी पूरी जिम्मेदारी रहेगी कि किसी भी तरह का भ्रामक कॉन्टेंट को अपने ग्रुप में ना रखें.

