बहराइच/फिरोजाबाद: प्रदेश में 15 अगस्त से पहले कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा माहौल खराब करने की कोशिशें की गई हैं. बहराइच जिले के रामगांव थाना क्षेत्र के पहोड़िया गांव में एक धार्मिक स्थल को क्षतिग्रस्त कर दिया गया. इसकी वजह से वहां पुलिस और PAC तैनात करनी पड़ी. इस मामले में पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार भी किया है. वहीं, दूसरी तरफ फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में गांव मलिखनपुर में एक धार्मिक स्थल को क्षतिग्रस्त करने का मामला सामने आया है. पुलिस ने दोनों समुदायों से बात करके मामले को सुलझा लिया है. साथ ही अराजक तत्वों की खोज की जा रही है.

बहराइच में 14 आरोपी गिरफ्तार: पुलिस टीम ने बहराइच के पड़ोहिया गांव निवासी मुर्तजा, कलीम, नौतला निवासी सज्जन, लड्डन, नेवादा निवासी मुहम्मद शमीम, नौतला निवासी मुशर्रफ, आसमानपुर निवासी गुलाम मुस्तफा, हरदी इलाके के सम्मनपुरवा निवासी जाकिर हुसैन, नबी अहमद, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद रफीक, बंशपुरवा निवासी मोहम्मद नफीस, मोहम्मद रईस, सीतापुर जिले के थाना रेउसा के हरिहरपुर निवासी मोहम्मद शमीम को गिरफ्तार कर जेल भेजा है.

Video Credit: ETV Bharat (Video Credit: ETV Bharat)

रविवार को तोड़ा गया चबूतरा: जानकारी के मुताबिक, रामगांव थाना क्षेत्र के पड़ोहिया में रविवार को अराजकतत्वों द्वारा देवस्थान तोड़ दिया गया था. इसके बाद वहां पर लगा पताका भी तोड़ दिया था. इस मामले की सूचना जैसे ही हिंदू संगठनों को लगी तो लोगों ने जमकर बवाल काटा. एसपी द्वारा कई थानों की फोर्स के साथ पुलिस व पीएसी के जवानों को तैनात किया गया. इसको देखते हुए पूरे जनपद में एसपी ने पुलिसकर्मियों को अलर्ट रहने की बात कही है.

पुलिस टीम ने किया पैदल मार्च: एसपी सिटी की अगुवाई में बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवानों ने पैदल गश्त किया. शहर के घंटाघर से पीपल तिराहा, काजीपुरा समेत अन्य इलाकों में जाकर लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई.

एसपी सिटी रामानंद कुशवाहा द्वारा फुट पेट्रोलिंग करते हुए कहा गया कि अराजक तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. जो भी जनपद का माहौल बिगाड़ने का कार्य करेगा, उन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी. वहीं, त्योहारों को देखते हुए एडीएम अमित कुमार ने जनपद में धारा 163 लागू कर दी है.

सीएम तक पहुंची सूचना: महसी विधायक सुरेश्वर सिंह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत एडीजी व अन्य अधिकारियों को घटना की जानकारी दी है. सभी द्वारा सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं. उन्होंने कहा, कि जिसने भी यह काम किया है, उन पर ऐसी कार्रवाई होगी, जो मिसाल बनेगी.

फिरोजाबाद में भी धार्मिक स्थल क्षतिग्रस्त. (Photo Credit: ETV Bharat)

फिरोजाबाद में भी माहौल खराब करने की कोशिश: फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के गांव मलिखनपुर में गांव के बाहर एक समुदाय का धार्मिक स्थल था. बुधवार सुबह जब लोगों की नजर पड़ी तो यह टूटा हुआ मिला. वहां एक प्रतिमा स्थापित थी. यह सूचना मिलते ही धार्मिक स्थल के पास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई. जानकारी पुलिस तक पहुंची.

स्थानीय लोगों ने बताया कि किसी ने मंगलवार रात को यह सब किया है, क्योंकि रात साढ़े 10 बजे तक यहां ऐसी कोई बात नहीं थी. पुलिस ने दोनों समुदायों के लोगों से बातचीत कर प्रतिमा को हटवाने के लिए कहा है. साथ ही दूसरे समुदाय के लोगों के कहा कि वह फिर से अपना स्थल बना लें.

शिकोहाबाद सीओ प्रवीण तिवारी ने बताया कि गांव मलिखानपुर में किसी असामाजिक तत्व ने एक धार्मिक स्थल को क्षतिग्रस्त कर दिया था. जिसने यह किया है, उसका पता लगाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें: मेरठ में देर रात CBI की रेड; 5 लाख रुपये रिश्वत लेते CGHS के अतिरिक्त निदेशक और कार्यालय अधीक्षक गिरफ्तार, जानें पूरा मामला