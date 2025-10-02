ETV Bharat / state

बरेली जा रहे सांसद चंद्रशेखर को प्रशासन ने रोका, घर पर पुलिस फोर्स तैनात, बोले-योगी सरकार सच छिपाना चाह रही

योगी सरकार सच दबाने की कर रही कोशिशः अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अगर बरेली में मेरे मुस्लिम भाइयों के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है. अगर उनके अन्याय नहीं हो रहा है, तो योगी सरकार अपनी पुलिस बल का इस्तेमाल करके मुझे वहां जाने से क्यों रोकना चाहती है. सांसद ने कहा कि वह बरेली की घटना की समीक्षा करने और पीड़ितों से मिलने वाले थे. लेकिन पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उन्हें रोक दिया. जिससे उनके समर्थकों में नाराजगी है. योगी सरकार और प्रशासन सच को सामने आने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं. यह लोकतांत्रिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है. चंद्रशेखर ने कहा कि पीड़ितों की आवाज़ दबाने और समाज के अधिकारों की लड़ाई को कुचलने की कोशिश किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी. न्याय की लड़ाई जारी रखेंगे और हमेशा समाज के साथ खड़े रहेंगे.

कई थानों की फोर्स आवास की घेराबंदी कीः चंद्रशेखर आजाद के बरेली जाने की सूचना मिलते ही बुधवार देर रात को कई थानों की पुलिस कस्बा छुटमलपुर पहुंची और आजाद के आवास की घेराबंदी कर ली. सुबह तक पुलिस की संख्या बढ़ा दी गई और इलाके में बैरिकेटिंग्स कर दी गई. हालांकि इस दौरान चंद्रशेखर ने घर से निकलने की कई बार कोशिश की लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी में नाकाम रहे.

सहारनपुर: आई लव मोहम्मद" विवाद और पुलिस लाठीचार्ज के बाद बरेली में सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है. विपक्षी दलों के नेता एक-एक करके बरेली जाने की कोशिश कर रहे हैं. इसी कड़ी में गुरुवार को दशहरे के दिन भीम आर्मी ससंथापक एंव नगीना सांसद बरेली हिंसा में पीड़ित परिवारों से मिलने जा रहे थे. लेकिन प्रशासन ने उन्हें कस्बा छुटमलपुर आवास पर निकलने से पहले ही रोक लिया. इसके बाद सांसद ने न सिर्फ योगी सरकार पर हमला बोला बल्कि बल्कि निर्दोष लोगों को बख्सने की गुहार लगाईं है.

हमें क्यों रोकना चाहती सरकार: चंद्रशेखर ने योगी सरकार से सवाल पूछा, 'पुलिस का इस्तेमाल करके हमें क्यों रोकना चाहती है. सेना आपकी है, नेता आपके हैं. झूठ को सच लिख सकते हैं, अखबार आपका है. इस दौर के फरियादी कहाँ जाएं? कानून आपका है, अदालत आपकी है. आप सूरज की तपिश बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपका चरित्र मोम के पुतले जैसा है. पुलिस का इस्तेमाल करके लोकतंत्र को कुचलने वाले तानाशाहों की बात सुनिए. अगर ये तानाशाह हम पर नज़र रखने की ज़िद पर अड़े हैं, तो हम भी इस बहुजन समाज को न्याय दिलाने के लिए दृढ़ हैं.'



बरेली हिंसा की निष्पक्ष जांच होनी चाहिएः चंद्रशेखर ने कहा कि "26 तारीख को वहाँ एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान स्थिति अराजक हो गई. कोई भी घटना अचानक नहीं होती, उसके पीछे एक योजना होती है. अब, वह योजना उन आरोपियों की भी हो सकती है या फिर आरोप लगाने वालों की, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. बिना जांच के कोई भी कार्रवाई उचित नहीं है. इस घटना के बाद बरेली में 82 से ज़्यादा लोगों को जेल भेजा गया है और 2,000 लोगों पर मुक़दमे दर्ज किए गए हैं. लोग मस्जिद नहीं जा पा रहे हैं, नमाज़ नहीं पढ़ पा रहे हैं, न ही अपने धार्मिक विश्वासों का पालन कर पा रहे हैं. वे अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं. कई घरों पर ताले लगे हैं और बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों पर आरोप लगे हैं, वे पूरी तरह से फंस गए हैं.

निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी पर रोक लगेः नगीना सांसद ने कहा कि "बरेली के अधिकारीयों से मेरी बात हुई है, उन्होंने विश्वास दिलाया कि जो हमारी मांगे थी, उन पर विचार किया जाएगा. हालांकि मैं अभी भी चाहता हूँ कि वहां जाने का मौका मिले और जब वहां माहौल समानय हो जाएगा तो मैं वहां जरूर जाऊंगा. हमारी मांग है कि आगे किसी गिरफ्तारियां न हो, किसी के घर पर बुलडोजर ना चले, किसी को गोली ना मारी जाए और जनसामान्य में समन्वय बना कर, समितियां बनाकर इस तरह का महल बने. निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी पर रोक लगे. जो निर्दोष लोग गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए उनकी जांच हो जाए, जो इस बात का सबूत दे दे कि वह हिंसा के वक्त मौजूद नहीं था तो उन्हें तुरंत रिहा किया जाए.

अधिकारियों से बात करने केबाद सांसद ने दौरा किया रद्दः एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि नगीना सांसद अपने घर छुटमलपुर में आये थे. जहां से हिंसा पीड़ित परिवारों से मिलने वे बरेली जाने की तैयारी कर रहे थे. इसके बाद सुरक्षा के लिहाज से पुलिस उनके घर पहुंची. फिलहाल बरेली में माहौल सही नहीं है, ऐसे में उनका वहां जाना सही नहीं था. पुलिस ने उनसे मिलकर बरेली कार्यक्रम को रद्द करने को कहा था. जिस पर सांसद चंद्रशेखर ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और फोन पर वहां के प्रशानिक अधिकारियों से बात के बाद बरेली दौरा स्थगित कर लिया.

