वाराणसी: फर्जीवाड़ा करने वाले कॉल सेंटर पर पुलिस का एक्शन जारी है. गुरुवार की रात लगभग 12:00 बजे वाराणसी पुलिस टीम ने रोहनिया क्षेत्र में चल रहे ऐसे कॉल सेंटर पर छापा मारा. यहां 32 से ज्यादा युवक युवतियों पकड़े गए. सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस का यह दावा है कि साइबर ठगी के लिए कॉल सेंटर का उपयोग किया जा रहा था. कई प्रदेशों के अलावा देश-विदेश तक फर्जी कॉल करके लोगों से ठगी करने का काम कॉल सेंटर के जरिए हो रहा था. इस कॉलिंग सेंटर से बरामद लैपटॉप, मोबाइल और अन्य चीजों को जब्त कर पुलिस जांच में जुटी हुई है. पुलिस ने कॉल सेंटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. आरोपियों को आज जेल भेजा जा रहा है.



एडीसीपी वरुणा नीतू कात्यायन ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि रोहनिया क्षेत्र के अखरी अवलेशपुर के एक मकान में साइबर ठगी करने वाला एक कॉल सेंटर चल रहा है. इस कॉल सेंटर में छापेमारी के दौरान 32 लोगों को हिरासत में लिया गया है. इनके पास से 35 से ज्यादा डेस्कटॉप लैपटॉप मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए हैं. उन्होंने बताया कि लोगों को निवेश लोन पर्सनल लोन और अन्य फाइनेंशियल झांसा देकर उनके साथ ठगी का काम यहां से किया जा रहा था.



एडीसीपी के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट कोलकाता समेत शहर के युवा यहां पर काम कर रहे थे. हिरासत में लिए गए सभी कॉलिंग स्टाफ है. दोनों मैनेजर इन्हें हर दिन टास्क देते थे. विवरण और डाटा उपलब्ध कराते थे, कब किसे कॉल करना है इसकी जानकारी उपलब्ध करवाई जाती थी. उन्होंने बताया कि यह लोग फोन पर रहते थे कि आपका पार्सल में आपत्तिजनक वस्तुएं मिली हैं. इतना पैसा देंगे तो आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी. इस तरह से लोगों को डरा कर अलग-अलग तरीकों से यह लोगों से पैसे आते थे इसके अलावा फाइनेंशियल झांसा और ज्यादा इनवेस्टमेंट का लालच देकर भी लोगों से ठगी की जा रही थी.





एडीसीपी वरुणा नीतू कात्यायन ने बताया कि फिलहाल इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए एक टीम बनाई गई है. आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आगे की कार्रवाई की जा रही है. कॉल सेंटर की फोरेंसिक जांच करने के साथ ही यहां के सीसीटीवी फुटेज को भी कब्जे में लिया गया है.