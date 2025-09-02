ETV Bharat / state

संभल में भाजपा नेता के भाई पर कसा शिकंजा; पुलिस ने डुगडुगी बजाकर कराई मुनादी, आठ मुकदमे हैं दर्ज - SAMBHAL NEWS

फरार रहने पर आरोपी के खिलाफ शुरू की गई इनाम की प्रक्रिया. अदालत के आदेश पर की गई कार्रवाई.

पुलिस ने डुगडुगी बजाकर कराई मुनादी.
पुलिस ने डुगडुगी बजाकर कराई मुनादी. (Photo credit: Sambhal police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 2, 2025 at 9:33 PM IST

संभल : भाजपा के पश्चिमी यूपी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंघल के भाई कपिल सिंघल पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है. मंगलवार को पुलिस ने सदर कोतवाली इलाके के मोहल्ला कोट पूर्वी स्थित उनके घर के बाहर डुगडुगी बजाकर मुनादी कराई. यह कार्रवाई अदालत के आदेश पर की गई है.

सीओ संभल आलोक कुमार भाटी ने दी जानकारी (Video credit: Sambhal police)

सदर कोतवाली के क्राइम इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार वर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम मंगलवार को कपिल सिंघल के घर पहुंची और मुनादी कराई. एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि आरोपी के खिलाफ कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं. इनमें स्क्रैप सेंटर में चोरी के वाहन काटने के आरोप समेत अन्य मामले भी शामिल हैं.

सीओ संभल आलोक कुमार भाटी ने बताया कि संभल कोतवाली में पंजीकृत अपराध संख्या 32/25 के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 (2) और 351 (4) में नामजद फरार अभियुक्त कपिल सिंघल के खिलाफ न्यायालय की ओर से उद्घोषणा जारी की गई है. मंगलवार को अभियुक्त के घर पर मुनादी कराई गई. फरार अभियुक्त से अपेक्षा है कि वह स्वयं को नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे, यदि ऐसा नहीं करता है तो विधि के अनुसार उसकी संपत्ति कुर्क की जाएगी. अभियुक्त के लगातार फरार रहने पर उसके खिलाफ इनाम की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है.

तीन आरोपियों को किया गया है गिरफ्तार : आपको बता दें कि व्यापारी विपुल गुप्ता की शिकायत पर कपिल सिंघल और उसके साथी नागेंद्र के खिलाफ जान से मारने की धमकी का मुकदमा भी दर्ज किया गया है. पुलिस ने इस मामले में पहले ही तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. कपिल सिंघल अभी फरार है. पुलिस का कहना है कि अदालत में पेश न होने पर अगला कदम संपत्ति कुर्क करना होगा. कपिल सिंघल के खिलाफ कुल आठ मामले दर्ज हैं. इस साल 13 जून को कोर्ट ने कपिल सिंघल के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था. इसके बावजूद आरोपी न तो कोर्ट में आत्मसमर्पण कर रहा है और न ही पुलिस के सामने पेश हो रहा है. इसी क्रम में अब अदालत ने धारा 84 सीआरपीसी के तहत उद्घोषणा की कार्रवाई की है.

