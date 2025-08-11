ETV Bharat / state

अलवर पुलिस पर दरिंदगी के आरोप, टीकाराम जूली का भाजपा सरकार पर हमला - ALWAR POLICE BRUTALITY

अलवर में पुलिस की कथित दरिंदगी पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार पर हमला बोला.

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली (ETV Bharat Alwar)
Published : August 11, 2025 at 6:22 PM IST

Published : August 11, 2025 at 6:22 PM IST

अलवर: विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में कानून के रक्षक ही भक्षक बन गए हैं और अलवर पुलिस सिस्टम पर तमाचा मार रही है. उन्होंने कहा कि सरकार आम आदमी की मदद करने के बजाय मूक दर्शक बनकर केवल तमाशा देख रही है. जूली सोमवार को अलवर स्थित अपने कार्यालय में लोगों से मिलने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे.

टीकाराम जूली ने कहा कि अलवर में अभी पुलिस की पिटाई के बाद अमित सैनी का सुसाइड मामला सुलझा भी नहीं, वहीं एक और मामला सामने आ गया है. उनका आरोप है कि नयाबास निवासी मृतक पुलिसकर्मी के चार बेटों को थाने में लाकर बेरहमी से पीटा गया. इस पिटाई से एक युवक इतना सहम गया कि उसने न्याय नहीं मिलने पर आत्महत्या की चेतावनी दे दी.

अपराधियों में विश्वास, आमजन में डर: जूली ने तंज कसते हुए कहा कि अलवर पुलिस ने "आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर" के स्लोगन का अर्थ ही बदल दिया है. अब हालात उलटे हो गए हैं, अपराधियों में विश्वास और आमजन में डर का माहौल व्याप्त है. यह न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि लोकतंत्र और मानवाधिकारों पर सीधा हमला है.

वर्दी की आड़ में बढ़ रही गुंडागर्दी: प्रतिपक्ष नेता ने कहा कि भाजपा के राज में वर्दी की आड़ में गुंडागर्दी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है. नौकरशाही और लाल फीताशाही हावी हो गई है, जिससे आम लोगों को न्याय पाना मुश्किल हो गया है. जूली के मुताबिक, एक के बाद एक घटनाओं से पुलिस का क्रूर चेहरा उजागर हो गया है, जो मानवता को शर्मसार करने वाला है.

अरावली विहार थाने का मामला: घटना के अनुसार, अलवर शहर के अरावली विहार थाना पुलिस पर हिरासत में लिए गए व्यक्ति से मारपीट के आरोप लगे हैं. पीड़ित व्यक्ति लवकुश को कथित रूप से थाने में पुलिसकर्मियों ने पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. परिजनों का आरोप है कि यह मारपीट हिरासत के दौरान हुई, जो कानून और मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है.

ख़ास ख़बरें

RPSC : SI भर्ती के लिए आवेदन शुरू, जानिए कब तक कर सकते हैं अप्लाई

लड़की की बीमारी छिपाकर करवाया विवाह, 12 साल बाद हाईकोर्ट ने शादी को किया 'शून्य' घोषित

थायराइड ग्लैंड के आकार वाले पत्तों इस पौधे से करें अपने थायराइड को करें कंट्रोल, जानें कैसे

ITR Filing: खुद करें या CA से कराएं? पैसे बचाने में गलती पड़ सकती है भारी

