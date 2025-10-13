ETV Bharat / state

पुलिस पर बेरहमी से पिटाई का आरोप, युवक को लगे टांके, कांग्रेस ने पूछा क्या यही है सुशासन

बलौदाबाजार में पुलिस पर शराब पीने के संदेह में आदिवासी युवक की पिटाई का आरोप है.वहीं कांग्रेस ने मामले में सरकार को घेरा है.

Police accused of brutal beating
युवक को लगे टांके (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 13, 2025 at 5:06 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

बलौदाबाजार : बलौदाबाजार पुलिस पर आदिवासी युवक को पीटने का आरोप लगा है. जिससे युवक गंभीर रुप से घायल हुआ और अब अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है. पीड़ित युवक और परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस की पिटाई से ही उसकी हालत गंभीर हुई है. युवक ने थाना प्रभारी अजय झा पर मारपीट और गाली गलौज का आरोप लगाया. युवक के मुताबिक उसने अपनी पैंट के पिछली जेब में शराब की बोतल रखी थी. जिसे देखने के बाद भी पुलिसकर्मियों ने पीछे लात मारी,जिससे बोतल टूटी और उसका पिछला हिस्सा लहूलुहान हो गया.वहीं पुलिस ने आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि भागने के दौरान युवक गिरा और चोट लगी.जिसे पुलिस ने ही भर्ती कराया है.

पीड़ित ने सुनाई आपबीती : पीड़ित हितेश्वर भट्ट ने बताया कि रविवार रात रिसदा रोड के पास उसके साथी शराब पी रहे थे.इस दौरान वो सिगरेट पी रहा था.तभी कुछ पुलिसकर्मी आएं और मारपीट करनी शुरु की. इसके बाद वो मौके से भागने लगा तो टीआई ने पीछे लात मारी. पिछली पॉकेट में शराब की बोतल थी जो लात मारने के दौरान टूट गई और शरीर में उसके कांच घुस गए.

पुलिस पर युवक की पिटाई का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अजय झा टीआई ने मारा हैं कोई बातचीत नहीं किए गाली गलौज किए और मारना शुरू कर दिए जबकि मैं शराब नहीं पी रहा था. बस जेब में रखा था. घर में पीने के लिए रखा था. टीआई के मारने से शराब की शीशी टूटकर पीछे घुस गई और बहुत ज्यादा खून बहना शुरू हुआ. इसके बाद मेरे साथी जिला अस्पताल लेकर आए - हितेश्वर भट्ट, पीड़ित

परिजनों ने मांगा इंसाफ : पीड़ित की मां रानी भट्ट ने बताया कि रात 9 बजे के बाद मुझे फोन किए कि मां जल्दी आओ. फिर मैं हॉस्पिटल पहुंची तो देखा बेटा का खून में कपड़ा भींगा हुआ था. 7-8 टांका लगा है. बेटे ने बताया कि टीआई मारे हैं .उसके ससुर आए हुए हैं जिसके लिए शराब लेने गया था. उसी दौरान दोस्तों के साथ सिगरेट बीड़ी पी रहे थे, शराब नहीं पी रहे थे पीछे जेब में रखा था.

हम लोग कार्यवाही चाहते हैं मेरा बेटा भी सरकारी कर्मचारी है. पीछे में पड़ गया तो ठीक है और कहीं लगता तो क्या होता.अभी-अभी तबियत ठीक हुआ है बेटे का 5 दिन हुआ है स्कूल ज्वाइन किए और अब ये ना तो बैठ पाएगा ना कुछ कर पाएगा. कई महीने तो ऐसे ही रहना पड़ेगा. हम कार्रवाई चाहते हैं- रानी भट्ट, पीड़ित की मां

Police accused of brutal beating
पुलिस पर बेरहमी से पिटाई का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



भागते हुए लगी चोट : अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह ने इस मामले में कहा कि कल रात थाना प्रभारी और उसकी टीम गश्त कर रही थी. शराब पीने की शिकायत पर टीम मौके पर चेक करने गई. वहां पर कई लोग पुलिस को देखकर भागने लगे.

हितेश्वर भट्ट करके लड़का था 25-26 साल का. वो पुलिस को देखकर भागने लगा और भागते भागते गिरा. हितेश्वर के पीछे पॉकेट में शराब रखा हुआ था. गिरने से शराब की शीशी टूटी और उसको चोट लगी. पुलिस ने ही उसे अस्पताल में भर्ती कराया- अभिषेक सिंह, एएसपी

नहीं मिली है कंपलेन :पीड़ित के आरोपों पर अभिषेक सिंह ने कहा कि अभी तक हमारे पास लिखित में कोई शिकायत नही मिली हैं.सोशल मीडिया पर कुछ लोग पोस्ट कर रहे हैं, जब रिटर्न कंप्लेन आएगी उसके आधार पर जांच कर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी. आदिवासी पर अत्याचार के आरोपों पर पुलिस का कहना है कि ये सब बढ़ा चढ़ा कर बोला जा रहा है. ऐसी कोई बात नहीं है. पुलिस कार्यवाही कर रही हैं, जो लोग शराब बेचते हैं शराब पिलाते हैं. ऐसे लोगों पर लगातार कार्यवाही हो रही हैं. यह घटना रिसदा शासकीय शराब भट्ठी के पास की घटना है रात करीब 9 बजे की.

कांग्रेस ने सरकार को घेरा : वहीं इस मामले में राजनीति भी तेज हो गई है. कांग्रेस ने बलौदाबाजार में हुई घटना को लेकर लेकर सरकार पर हमला बोला है.कांग्रेस के मुताबिक पुलिस अब अपराधियों को नहीं पकड़ पा रही है.इसलिए आदिवासियों पर अत्याचार कर रही है.

कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ना तो वो चोर थे, ना तो वो डकैत थे और ना ही उससे किसी को जान से खतरा था.फिर भी पुलिस ने एक आदिवासी युवक को बेरहमी से मारा.जिससे उसकी जान भी जा सकती थी.पुलिस का बर्बरता वाला चेहरा सामने आया है.क्या यही विष्णु का सुशासन है.राज्य की बिगड़ी कानून व्यवस्था को सुधारने के बजाए बेकसूरों पर पुलिस अत्याचार करके क्या साबित करना चाहती है- दीपक बैज, अध्यक्ष पीसीसी

ETV भारत की टीम ने जब मौके पर कुछ स्थानीय लोगों से बात की, तो उन्होंने बताया कि रिसदा रोड के पास शराब पीना आम बात है.आसपास सरकारी शराब दुकान होने से कई लोग वहीं बैठकर शराब पीते हैं.हितेश्वर भट्ट ने भी स्वीकार किया कि वो दोस्तों के साथ शराब पीता हैं,लेकिन घटना वाले दिन वो सिर्फ सिगरेट पी रहा था.फिलहाल पीड़ित पक्ष ने घटना की शिकायत एसपी से की है.वहीं कांग्रेस ने अब इस घटना को राजनीतिक रंग दे दिया है. अब देखना ये होगा कि कांग्रेस के आरोपों पर क्या जवाब मिलता है.

बंदूक वाले हाथों में लगी मेहंदी, थाने में आत्मसमर्पित नक्सली जोड़े की शादी, गांव बना गवाह

खाट के सहारे बची महिला की जान, 4 किलोमीटर पैदल चल ग्रामीणों ने एंबुलेंस तक पहुंचाया

गांव का अस्पताल खुद हुआ बीमार , स्टाफ रहता है गैरहाजिर, ग्रामीणों ने खोला मोर्चा

For All Latest Updates

TAGGED:

CONGRESS ATTACK LAW AND ORDERBRUTAL BEATINGहितेश्वर भट्टपिटाई का आरोपPOLICE ACCUSED OF BRUTAL BEATING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गांव करा रहा नक्सलगढ़ के बोर्ड टॉपर स्टूडेंट्स को फ्री हवाई यात्रा, मुहिम से बदली शिक्षा की तस्वीर

करम समर्पित करने का करमा पर्व, आदिकाल से चली आ रही मांझी समाज की परंपरा

नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ की ओर एक और कदम, बीजापुर और सुकमा में नवीन सुरक्षा कैम्प स्थापित

जापानी बुखार का बढ़ा खतरा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, जानिए इंसानों के लिए क्यों खतरनाक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.