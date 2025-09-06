पोलैंड के प्रोफेसर करेंगे सोनीपत के छोरे पर रिसर्च, सूर्य नमस्कार कर संदीप ने बनाया था विश्व रिकॉर्ड

ETV Bharat / state

संदीप ने बनाया विश्व रिकॉर्ड: दरअसल, संदीप आर्य ने गुजरात के मुटेरा मंदिर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सूर्य नमस्कार प्रतियोगिता में भाग लिया था. संदीप ने 37 घंटे तक लगातार 20 हजार बार सूर्य नमस्कार करते हुए विश्व रिकॉर्ड बनाया है. प्रतियोगिता में देश-विदेश से हजारों बच्चों ने भाग लिया था. प्रतियोगिता में जापान के लड़के ने 8 घंटे तक सूर्य नमस्कार कर दूसरा और झारखंड के रहने वाले लड़के ने 7 घंटे तक नमस्कार कर तीसरा स्थान प्राप्त किया है. संदीप आर्य को इस उपलब्धि पर चारों तरफ से बधाई मिल रही है.

सोनीपत: सोनीपत के छोरे संदीप ने गुजरात के मुटेरा मंदिर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सूर्य नमस्कार प्रतियोगिता में 37 घंटे तक लगातार 20 हजार बार सूर्य नमस्कार कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है. अब संदीप पर पोलेंड के प्रोफेसर डॉ. क्रिज्सटॉफ स्टेक रिसर्च करेंगे. पोलैंड के प्रोफेसर संदीप पर रिसर्च करने के लिए सोनीपत आ चुके हैं.

साल 2010 में की थी शुरुआत: सोनीपत के रहने वाले संदीप आर्य ने साल 2010 में योग शुरू किया था. साल 2010 में संदीप योग गुरु रामदेव के पास पहुंचे और वहां से योग के क्षेत्र में स्टेट, नेशनल ओर इंटरनेशनल लेवल की प्रतियोगिताओं में भाग लेकर उच्च स्थान प्राप्त किया.

पोलैंड के प्रोफेसर करेंगे संदीप पर रिसर्च (Etv Bharat)

"सुबह-शाम 4-4 घंटे करता हूं मेहनत": अपनी इस उपलब्धि के बारे में संदीप आर्य ने कहा, "मैं पहले रनिंग गेम में था और 400 मीटर से 10 हजार मीटर की रनिंग करता था. लेकिन कुछ अलग करने की चाहत के कारण मैंने रनिंग छोड़ दी. साल 2010 से लगातार योग करते हुए 15 साल की मेहनत के बाद 36 घंटे की रिकॉर्ड तोड़ते हुए 37 घंटे का रिकॉर्ड मैंने बनाया हैं. अब अभी अभ्यास जारी है. सुबह और शाम को 4 -4 घंटे तक मेहनत करता हूं. पोलैंड की टीम मुझ पर रिसर्च करेगी. ये अभी तक का सबसे बड़ा रिसर्च होगा, जो कि बैंगलोर में होगा. फिलहाल मुझे सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिल रही है. लेकिन मैं चाहता हूं कि सरकार मेरी मदद करे."

पोलैंड के प्रोफेसर करेंगे रिसर्च: संदीप के विश्व रिकॉर्ड के बाद पोलैंड से एक प्रोफेसर सोशल मीडिया के जरिए संपर्क कर उनके पास सोनीपत आए हैं, ताकि वो संदीप पर रिसर्च कर सकें और पता लगा सकें कि एक व्यक्ति इस तरह लगातार कैसे कर सकता है. प्रोफेसर 18 सितम्बर से 28 सितंबर तक बैंगलोर में संदीप पर रिसर्च करेंगे, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा रिसर्च होगा. पोलैंड के प्रोफेसर डॉ. क्रिज्सटॉफ स्टेक ने कहा कि, "मैं संदीप आर्य के वर्ल्ड रिकॉर्ड से बहुत प्रभावित हूं. मैं संदीप की दिनचर्या, डाइट, सूर्य नमस्कार का अभ्यास देख रहा हूं. मैं 18 से 28 सितंबर तक स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान बेंगलूरू में संदीप आर्य पर रिसर्च करूंगा. इसमें 5 हजार से 10,000 लगातार सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने पर रिसर्च होगा."

