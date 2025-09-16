नहीं रहे कवि सुरजीत नवदीप, हंसाते-हंसाते रुला गए, अंतिम यात्रा में उमड़ा सैलाब, सीएम साय ने दी श्रद्धांजलि

नहीं रहे कवि सुरजीत नवदीप, हंसाते-हंसाते रुला गए, अंतिम यात्रा में उमड़ा सैलाब, सीएम साय ने दी श्रद्धांजलि
सीएम ने अपने शोक संदेश में कहा कि, " उनका जाना साहित्य जगत के लिए अपूरणीय क्षति है."
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 16, 2025 at 6:57 PM IST
धमतरी: देश के प्रसिद्ध हास्य और व्यंग्य के कवि साथ ही राष्ट्रीय मंच संचालकों के पितामह सुरजीत नवदीप का 88 साल की उम्र में दुखद निधन हो गया. सोमवार की रात शहर के उपाध्याय नर्सिंग होम में उन्होंने अंतिम सांस ली. उनके निधन से सिर्फ धमतरी ही नहीं पूरे देश में शोक की लहर है. कवि के अंतिम दर्शन करने आए लोगों ने कहा कि उनके हृदयस्पर्शी कविताओं की गूंज सदा हमारे दिलों में रहेगी. श्रद्धांजलि देने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे लोगों ने कहा कि हमने एक बेहतरीन कवि को खो दिया. सुरजीत नवदीप 1000 से अधिक मंचों में अपनी प्रस्तुति दे चुके थे. उनके सरल, सहज स्वभाव के सभी कायल थे.
नहीं रहे कवि सुरजीत नवदीप: मंगलवार को उनकी अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया गया कि सुरजीत नवदीप हास्य व्यंग्य के सुप्रसिद्ध कवि थे. ‘नवदीप’ स्वतंत्र लेखन और साहित्य सेवा में अंतिम समय तक सक्रिय रहे. इनका नाम हिंदी हास्य व्यंग्य कविता में सम्मानपूर्वक लिया जाता है. देश की तमाम प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाओं, रेडियो और दूरदर्शन में निरंतर रचनाओं का प्रकाशन और प्रसारण होता रहा. देश के अनेक मंचों से अपनी चुटीले व्यंग्य लेखनी शैली, व्यंग्यात्मक टिप्पणी और मंचीय उपस्थिति से अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई. हास्य व्यंग कवि के निधन की सूचना पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भी श्रद्धांजलि दी है.
पंजाब में हुआ था जन्म: सुरजीत नवदीप का जन्म 1 जुलाई 1937 को भवलदीन पंजाब में हुआ था. जो अब वर्तमान में ये पाकिस्तान में है. इनकी शिक्षा एमए हिंदी, बीएड और सीपीएड है. शिक्षा के क्षेत्र में दीर्घकालीन सेवा के बाद वो सेवानिवृत्त हुए. ‘नवदीप’ की प्रकाशित उपन्यास लाजवंती का पौधा, काव्य संग्रह हवाओं में भटकते हाथ, कुर्सी के चक्कर में, शब्दों का अलाव, आँसू हँसते हैं, रावण कब मरेगा ?, खाओ पीयो खिसको और बुढ़ापा जिंदाबाद जैसे लेख लिखे गए हैं.
लेखनी के धनी थे सुरजीत, मिले कई सम्मान: कवि सुरजीत नवदीप को कई सम्मान प्राप्त हुए थे. जिसमें राजभाषा स्वर्ण जयंती समारोह भद्रावती कर्नाटक, मेट्रो रेलवे कलक्कता, छत्तीसगढ़ राष्ट्र भाषा प्रचार समिति रायपुर, स्टील अर्थारिटी ऑफ इंडिया कलक्कता, नेशनल थर्मल पावर तेलचर, अंगुल ओडिशा छत्तीसगढ़ साहित्य सम्मेलन रायपुर, लोक संस्कृति साहित्य सम्मान बेमेतरा, राष्ट्रभाषा क्रियांव्यन समिति सेंटर बैंक रायपुर, लायंस रोट्ररी धमतरी साहित्य सम्मान समेत विभिन्न साहित्य एवं सामाजिक द्वारा सम्मान दिया गया.