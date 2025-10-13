ETV Bharat / state

कवि इकबाल बोले; राम एक सांस्कृतिक राजदूत, हमेशा एक हिंदुस्तानी की तरह सोचें

आईआईटी कानपुर अंतराग्नि कार्यक्रम में हुए कवि सम्मेलन के दौरान शायर और कवियों ने दी प्रस्तुति.

कवि सम्मेलन
कवि सम्मेलन (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 13, 2025 at 12:30 PM IST

कानपुर: आईआईटी कानपुर में अंतराग्नि 2025 के कवि सम्मेलन में रविवार को कवि अजहर इकबाल शामिल हुए. इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अंतराग्नि एक जिंदगी को दर्शाने वाला इवेंट है. यहां की गतिविधियां सांस्कृतिक और साहित्य से संबंधित हैं, जो आईआईटियन को भी पसंद आती हैं. कवि बनने के लिए बहुत अधिक पढ़ने की जरूरत होती है. जो बड़े लेखक हैं, साहित्यकार हैं, कहानीकार हैं उनको पढ़ा जाना चाहिए.

उन्होंने कहा कि मेरा मानना है हमारे देश में लोगों ने मजहब और संस्कृति को बहुत करीब से मिला दिया है. जबकि दोनों अलग-अलग हैं. वहीं, बात अगर भगवान राम की करें तो वह एक सांस्कृतिक राजदूत हैं. उनके विषय में जिसे सोचना है, तो वह हिदूं-मुसलमान होकर न सोचे, बल्कि एक हिंदुस्तानी होकर उनके लिए सोचना होगा.

IIT कानपुर में अंतराग्नि 2025 के कवि सम्मेलन (Video Credit : ETV Bharat)


बिहार में आई राजनीतिक चेतना: बिहार से आईआईटी कानपुर पहुंची युवा कवियत्री सान्या राय ने कहा कि आईआईटी कानपुर में पहली बार आना हुआ. यहां आकर बहुत उत्साहित हूं. पीएम नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को लेकर कहा उनके बिहार में पहुंचने से बिहार के अंदर राजनीतिक चेतना आई है. बोलीं, मौजूदा समय में श्रोता श्रृंगार, हास्य और वीर रस पर आधारित कविताओं को सुनना पसंद करते हैं. सोशल मीडिया के चलते अब कवि सम्मेलनों में श्रोताओं की संख्या कम हो रही है, जबकि जो युवा है वो अभी भी कविताएं सुनना चाहते हैं.

पढ़ना होगा, दुस्साहिक बनना होगा: आईआईटी के अंतराग्नि में पहुंचे कवि व्योमेश शुक्ल ने कहा एक अच्छा कवि बनने के लिए युवाओं को पढ़ना होगा. दुस्साहिक बनना होगा. सवाल पूछने होंगे और जवाब पर यकीन नहीं करना होगा. एक सवाल के कई जवाब तलाशने होंगे. आईआईटी के कवि सम्मेलन में आईआईटियन की तालियां आपका बहुत हौसला बढ़ाती हैं.

KAVI SAMMELAN IN IIT KANPUR KANPUR NEWSKAVI SAMMELAN IIT KANPURअंतराग्नि 2025KAVI SAMMELAN

