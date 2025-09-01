ETV Bharat / state

सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों की आजीवन कारावास की सजा निरस्त, DNA रिपोर्ट थी निगेटिव - HIGHCOURT CANCELS LIFE IMPRISONMENT

पॉक्सो एक्ट के एक और मामले में हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल व जस्टिस एके सिंह की युगलपीठ का अहम फैसला.

सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों की आजीवन कारावास की सजा निरस्त (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 1, 2025 at 6:54 AM IST

जबलपुर : हाई कोर्ट ने पॉक्सो मामले में अहम फैसला देते हुए दो आरोपियों की आजीवन कारावास की सजा को निरस्त कर दिया है. हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल व जस्टिस एके सिंह की युगलपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि आरोपियों की डीएनए रिपोर्ट नेगेटिव है. इसके अलावा पीड़ित के नाबालिग होने के संबंध में आयु संबंधित दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं थे.

क्या है सामूहिक दुष्कर्म का पूरा मामला?

दरअसल, छिंदवाड़ा जिला न्यायालय द्वारा पॉक्सो एक्ट के तहत दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया था. आजीवन कारावास की सजा के आदेश के खिलाफ दोनों अपीलकर्ता ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी. अपील में कहा गया था कि दुश्मनी के कारण उन पर झूठे आरोप लगाए गए हैं. वहीं, डीएनए रिपोर्ट निगेटिव होने के बावजूद भी उन्हें सजा से दंडित किया गया है.

दो दोस्तों पर लगाए थे दुष्कर्म के आरोप

अभियोजन के अनुसार पीड़ित को उसके दोस्त ने 31 दिसंबर 2022 की शाम को कबड्डी मैच देखने को बुलाया था. मैच देखने के बाद आरोपी उसे महावीर ढाना स्थित दूसरे आरोपी के घर के पीछे ले गया और कथित तौर पर उसके साथ दुराचार किया. आरोप थे कि दुष्कर्म करने के बाद पहला आरोपी पीड़िता को दूसरे आरोपी के घर छोड़कर चला गया था. वहीं, दूसरे दिन सुबह दोनों ने एक साथ उसके साथ दुराचार किया. वहीं, पीड़िता ने घर पहुंचने के बाद घटना की जानकारी परिजनों को दी.

दुष्कर्म की घटना के बाद पीड़िता ने 3 जनवरी 2023 को थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. इसके बाद छिंदवाड़ा जिला न्यायालय ने दो आरोपियों को मार्च 2024 में पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया था.

इस आधार पर आरोपी हुए बरी

हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल व जस्टिस एके सिंह की युगलपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि पीड़ित की मां ने अपनी गवाही में बताया है कि उसका विवाह 25 साल पूर्व हुआ था. विवाह के बाद उसके तीन बच्चे हैं और पीड़िता सबसे छोटी है. पीड़िता की मां ने कोर्ट में कहा कि तीनों बच्चों की उम्र में एक से दो साल का अंतर है.

स्कूल रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता की जन्म तिथि 17 अगस्त 2008 है लेकिन जन्म तिथि के दस्तावेज नहीं हैं. इस आधार पर युगलपीठ ने पीड़िता को बालिग मानते हुए व डीएनए रिपोर्ट नेगेटिव होने के कारण दोनों आरोपियों को दोषमुक्त करते हुए जिला न्यायालय के आदेश को निरस्त कर दिया है. गौरतलब है कि पिछले दिनों हाईकोर्ट ने ऐसे ही एक अन्य मामले में उम्र संबंधी पर्याप्त दस्तावेज न होने के कारण पीड़िता को बालिग माना था.

TAGGED:

