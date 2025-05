ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में हवालात से फरार हुआ पॉक्सो एक्ट का आरोपी, कोर्ट में पेशी के दौरान भागा जालौन का अफरोज - POCSO ACT ACCUSED ABSCONDING COURT

Published : May 28, 2025 at 9:53 PM IST | Updated : May 28, 2025 at 10:07 PM IST

फिरोजाबाद: यूपी के फिरोजाबाद में पॉस्को एक्ट का आरोपी अफरोज पुलिस को चकमा देकर कोर्ट परिसर से फरार हो गया. इस बदमाश को पुलिस आदालत में पेशी के लिए लाई थी. इस दौरान उसने पुलिस को चकमा दिया और फरार हो गया. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगी हैं. वहीं पेशी पर लाने वाले पुलिसकर्मी की लापरवाही की भी जांच की जा रही है. पुलिस अधिकारी का कहना है की लापरवाह पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. कोर्ट की हवालात से फरार अपराधी का नाम अफरोज है जो कि यूपी के ही जालौन जनपद का रहने वाला है. इस अपराधी को बीते 5 मई को पॉस्को के मामले में गिरफ्तार किया गया था. शिकोहाबाद पुलिस ने सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया था. बुधवार को पुलिसकर्मी इसे कोर्ट में पेशी के लिए लेकर आए थे. इसी दौरान भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर और पुलिस को चकमा देकर ये अपराधी हवालात के पास से फरार हो गया. बाद में जब पेशी पर आए कैदियों की गिनती की गई तो अफरोज नहीं मिला. अफरोज को नहीं देखकर पुलिस कर्मियों मेंं हड़कंप मच गया. पुलिसकर्मियों ने तुरंत इसकी जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को दी. इसके बाद आरोपी की तलाश की गई लेकिन उसका कोई पता नहीं लगा सका. पुलिस ने उसके रिश्तेदारों के यहां भी जानकारी की लेकिन अफरोज का कोई पता नहीं चल सका है.

