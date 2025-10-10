ETV Bharat / state

वन देवी के सामने शिकारियों ने डाले हथियार, गुलेल और फंदा भी किया जमा!

पलामू में शिकारियों ने अपने हथियार को जमा किया और वन्य जीवों का शिकार न करने की शपथ ली.

Poachers surrender their weapons in Palamu
वन देवी के समक्ष शिकारियों द्वारा जमा किए गए हथियार (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 10, 2025 at 10:41 PM IST

Updated : October 10, 2025 at 11:50 PM IST

3 Min Read
पलामूः जिला में वन्य जीव के सुरक्षा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. पलामू टाइगर रिजर्व के दक्षिणी क्षेत्र में वन देवी के समक्ष शिकारियों ने 23 हथियार सरेंडर किया है. इस दौरान शिकारियों ने दर्जनों गुलेल और वन्य जीवों के शिकार में इस्तेमाल होने वाले फंदे को भी जमा किया है.

दरअसल, वन्य जीव सप्ताह को लेकर ग्रामीणों के बीच जागरुकता अभियान चलाया जा रहा था. इसी दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने वन देवी की मूर्ति की स्थापना किया और पूजा अर्चना भी शुरू की थी. पलामू टाइगर रिजर्व के प्रबंधन की तरफ से ग्रामीणों से अपील की गई थी कि शिकार में इस्तेमाल होने वाले हथियार को वह जमा कर दें, हथियार जमा करने वालों के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी.

इसी आश्वासन के बाद पलामू टाइगर दक्षिणी क्षेत्र गारू में सभी ने अपने हथियार वन देवी के समक्ष सरेंडर कर दिया है. इस दौरान ग्रामीणों ने वन्य जीव के शिकार में इस्तेमाल होने वाले नौ फंदे एवं दर्जनों गुलेल भी जमा किये हैं.

वन देवी के समक्ष वन्य जीव की सुरक्षा को लेकर ली शपथ

वन्य जीव सप्ताह को लेकर कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इसी कड़ी में वन देवी की प्रतिमा भी स्थापित की गई. वन्य जीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है. 10 अक्टूबर को वन देवी के समक्ष सैकड़ो की संख्या में ग्रामीण जमा हुए और वन्यजीवों के सुरक्षा को लेकर शपथ भी ली.

दरअसल पलामू टाइगर रिजर्व प्रबंधन वन्य जीव को सुरक्षा को लेकर एक सामाजिक जुड़ाव की शुरूआत की है. वन्य जीव की सुरक्षा में ग्रामीणों की भागीदारी भी निकल कर सामने आई है. पलामू टाइगर रिजर्व के 35 गांव के 80 प्रतिशत आबादी ने वन्य जीव एवं संपदा की रक्षा को लेकर शपथ ली है. इस दौरान ग्रामीणों ने पेड़ नहीं काटने, शिकार नहीं करने, गुलेल से पक्षी नहीं मारने की भी शपथ ली.

वन देवी के समक्ष 23 हथियार सरेंडर किए गए हैं. विभाग के तरफ से अपील की गई थी कि लोग हथियार को सरेंडर कर दें, सरेंडर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी. वन्य जीव के सुरक्षा को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकजुट हुए हैं और हथियार के अलावा गुलेल को भी सरेंडर किया है. ग्रामीणों के बीच जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है और वन्य जीवों के बारे में जानकारी भी दी जा रही है. जागरुकता अभियान में 35 से अधिक गांव के बैगा, पाहन, प्रधान शामिल हुए. -कुमार आशीष, उपनिदेशक पलामू टाइगर रिजर्व.

शिकारियों के खिलाफ हुई है कार्रवाई

हाल के दिनों में पलामू टाइगर रिजर्व की इलाके में बाघ एवं अन्य वन्य जीव का शिकार करने वाले अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है. पलामू टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने इस दौरान डेढ़ दर्जन से अधिक हथियार बरामद किए हैं और 10 से अधिक शिकारियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है. पलामू टाइगर रिजर्व कई गिरोहों को चिन्हित किया है और उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई किया.

AWARENESS CAMPAIGN AMONG VILLAGERSPOACHERS SURRENDER WEAPONSPALAMU TIGER RESERVEवन्य जीव सप्ताहVAN DEVI

