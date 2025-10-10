ETV Bharat / state

वन देवी के सामने शिकारियों ने डाले हथियार, गुलेल और फंदा भी किया जमा!

पलामूः जिला में वन्य जीव के सुरक्षा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. पलामू टाइगर रिजर्व के दक्षिणी क्षेत्र में वन देवी के समक्ष शिकारियों ने 23 हथियार सरेंडर किया है. इस दौरान शिकारियों ने दर्जनों गुलेल और वन्य जीवों के शिकार में इस्तेमाल होने वाले फंदे को भी जमा किया है.

दरअसल, वन्य जीव सप्ताह को लेकर ग्रामीणों के बीच जागरुकता अभियान चलाया जा रहा था. इसी दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने वन देवी की मूर्ति की स्थापना किया और पूजा अर्चना भी शुरू की थी. पलामू टाइगर रिजर्व के प्रबंधन की तरफ से ग्रामीणों से अपील की गई थी कि शिकार में इस्तेमाल होने वाले हथियार को वह जमा कर दें, हथियार जमा करने वालों के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी.

इसी आश्वासन के बाद पलामू टाइगर दक्षिणी क्षेत्र गारू में सभी ने अपने हथियार वन देवी के समक्ष सरेंडर कर दिया है. इस दौरान ग्रामीणों ने वन्य जीव के शिकार में इस्तेमाल होने वाले नौ फंदे एवं दर्जनों गुलेल भी जमा किये हैं.

वन देवी के समक्ष वन्य जीव की सुरक्षा को लेकर ली शपथ

वन्य जीव सप्ताह को लेकर कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इसी कड़ी में वन देवी की प्रतिमा भी स्थापित की गई. वन्य जीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है. 10 अक्टूबर को वन देवी के समक्ष सैकड़ो की संख्या में ग्रामीण जमा हुए और वन्यजीवों के सुरक्षा को लेकर शपथ भी ली.