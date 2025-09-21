ETV Bharat / state

पंचकूला में 24 सितंबर को होगा प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटशिप मेले का आयोजन, 20 नामी कंपनियां होंगी भागीदार

National Apprenticeship Fair: राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कालका एट बिटना में प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटशिप मेले का आयोजन किया जाएगा.

Government Industrial Training Institute
प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटशिप मेले का आयोजन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 21, 2025

Updated : September 21, 2025

पंचकूला: राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कालका एट बिटना में 24 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटशिप मेले का आयोजन किया जाएगा. मेले में मुख्य अतिथि के तौर पर कालका की विधायक शक्ति रानी शर्मा शामिल होंगी. संस्थान में प्रधानाचार्य मनदीप बैनिवाल ने बताया कि "इस प्रकार का आयोजन समय समय पर किए जाते रहे हैं. सभी छात्रों को प्लेसमेंट/अप्रेंटशिप कराने की जिम्मेवारी प्रदेश सरकार के कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग द्वारा दी गई है, जिसे समय-समय पर पूर्ण करने के प्रयास जारी हैं."

20 नामी कंपनियां भागीदार: प्रधानाचार्य मनदीप बैनिवाल ने बताया कि "रोजगार मेले में क्षेत्र की 20 नामी गिरामी कंपनियां जैसे- राजा गियर प्राईवेट लि. माइलस्टोन प्राइवेट लि. कालका, जियो डिजिटल लाइफ, गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लि., महिंद्रा स्वराज लि., आयशर ट्रैक्टर परवाणू, स्टाइलम इंडस्ट्रीज पंचकूला, एम्ब्रोस ऑटोकॉम्पिटिड बद्दी, रिगले इंडिया प्राइवेट लि. बद्दी, फेडरल एंड मोगुल बियरिंग्स इंडिया लि., एम-टी ऑटोक्राफ्ट सिस्टम प्राइवेट लि., पायरोटेक मेटल्स प्राइवेट लि. आदि भाग लेंगी."

इन छात्रों के लिए है अवसर: प्रधानाचार्य मनदीप बैनिवाल ने बताया कि "इस रोजगार मेले में 12वीं, ग्रेजुएट और आईटीआई पास आउट होने वाले छात्र भाग ले सकते हैं, जिनके लिए रोजगार हासिल करने का अवसर है. यह जरूरतमंद छात्र मेले में भाग लेकर उक्त नामी कंपनियों का हिस्सा बन सकते हैं."

