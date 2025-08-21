गया: 22 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया दौरे पर आ रहे हैं. इसी बीच वो मोक्षनगरी को अमृत भारत एक्सप्रेस और मेमू ट्रेन की सौगात देने जा रहे हैं. ये दोनों ट्रेन गयाजी जंक्शन से शुरू होगी. इन ट्रेनों की शुरुआत होने से यात्रियों को बड़ी राहत मिलने वाली है.

PM दिखाएंगे हरी झंडी : वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम मोदी बोधगया सभास्थल से सभी ट्रेनों का शुभारंभ करेंगे. अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन गया से दिल्ली के बीच चलेगी, जबकि दूसरी मेमू पैसेंजर ट्रेन कोडरमा से वैशाली तक चलाई जाएगी, जो गया जंक्शन से होकर गुजरेगी.

22 कोच की है अमृत भारत ट्रेन: गया स्टेशन के स्टेशन प्रबंधन विनोद कुमार सिंह ने बताया कि गयाजी से दिल्ली चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन 22 कोच की गाड़ी है और आगे-पीछे इंजन हैं. इसमें साधारण श्रेणी के 11 कोच, शयनयान श्रेणी के आठ कोच, एसएलआर के दो और पेंट्रीकार के लिए एक कोच होगा.

गया से कोडरमा चलेगी मेमू ट्रेन: वहीं, दूसरी मेमू पैसेंजर ट्रेन है, जो कोडरमा, वैशाली तक गया जंक्शन से होकर चलेगी. गया, नवादा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने में भी ये ट्रेन बड़ी भूमिका निभाएगी. साथ ही यात्रियों को छोटे स्टेशनों पर जाना भी आसान हो जाएगा.

सुबह पहुंचेगी दिल्ली: अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन गया जंक्शन से 10:50 सुबह खुलेगी और 23 अगस्त की सुबह 4:30 बजे पहुंचेगी. गया, अनुग्रह नारायण रोड औरंगाबाद, डेहरी ऑन सोन, सासाराम, भभुआ, डीडीयू, सूबेदारगंज, टूंडला गाजियाबाद और गोविंदपुरी आदि स्टेशनों पर ठहराव होगा.

आरामदायक यात्रा का होगा अनुभव: गया-दिल्ली को चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन आधुनिक और आरामदायक यात्रा का अनुभव यात्रियों को कराएगी. साथ ही बौद्ध और हिंदू धर्म के धर्मालंबियों के लिए भी ये सुविधा बहुत उपयोगी साबित होगी.

औंटा–सिमरिया पुल परियोजना का होगा उद्घाटन: इसके अलावा पीएम मोदी पीएम मोदी बेगूसराय भी आ रहे हैं, जहां वो गंगा नदी पर बने औंटा–सिमरिया पुल परियोजना का शुभारंभ करेंगे. इस पुल के निर्माण में लगभग 7 साल का वक्त लगा और 1871 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं.

''पीएम नरेंद्र मोदी का सपना है, कि आम लोग दिल्ली जाने के लिए सुविधापूर्वक सफर कर सकें, इसलिए अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन गया से दिल्ली के लिए चलेगी, जबकि मेमू पैसेंजर ट्रेन गया जंक्शन होते हुए कोडरमा, वैशाली चलेगी''. - विनोद कुमार सिंह, स्टेशन प्रबंधन, गया

कई बार बिहार आ चुके हैं मोदी: बता दें कि पीएम मोदी 18 जुलाई को बिहार आए थे. इससे पहले 20 जून को सिवान में बड़ी रैली की थी. उससे पहले पटना में 29 मई को रोड शो भी किया था और 30 मई को बिक्रमगंज में बड़ी सभा को भी संबोधित किया था. इसके अलावा अप्रैल में प्रधानमंत्री ने मधुबनी में रैली की थी.

