पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन से कोसी-सीमांचल की 62 सीटों पर NDA का टारगेट लॉक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन कर बिहार के 13 जिलों की 62 विधानसभा सीटों को साधेंगे. यह इलाका क्यों है खास जानें-

कोसी-सीमांचल पर पीएम मेहरबान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 6, 2025 at 8:09 PM IST

6 Min Read

पटना : चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से इस महीने बिहार दौरे पर आने वाले हैं. इस बार पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और हजारों करोड़ की योजना का भी तोहफा देंगे. कोसी-सीमांचल इलाके से प्रधानमंत्री पूर्णिया एयरपोर्ट के सहारे 13 जिलों की 62 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश करेंगे.

कोसी-सीमांचल पर पीएम मेहरबान : कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार का इलाका बाढ़ ग्रस्त इलाके के तौर पर पहचान की जाती है. केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रबंधन के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया है तो वहीं मखाना बोर्ड के गठन का भी बड़ा फैसला लिया है. बाढ़ नियंत्रण के लिए कोसी-मेची नदी जोड़ योजना को जमीन पर उतारने का फैसला लिया है.

निर्माणाधीन पूर्णिया एयरपोर्ट का निरीक्षण करते नीतीश
पूर्णिया एयरपोर्ट का निरीक्षण करते नीतीश (ETV Bharat)

एक साथ तीनों इलाके साधने की तैयारी : वहीं इसी बीच पूर्णिया एयरपोर्ट जो लंबे समय से विवादों में रहा, शुरू होने जा रहा है. राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि यह इलाका महत्वपूर्ण है क्योंकि जिसे बहुमत कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार में मिलता है, सरकार उसी की बनती रही है.

13 जिलों को जोड़ेगा पूर्णिया एयरपोर्ट : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया से कोसी और गंगा के कछार के 62 विधानसभा सीटों को इस बार साधने की कोशिश करेंगे. यह इलाका इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिसे भी इस इलाके में बहुमत मिला, सरकार उसी गठबंधन की बनी है. 2010 में एनडीए को इस इलाके में बहुमत मिला तो सरकार एनडीए की बनी. 2015 में जब महागठबंधन को बहुमत मिला तो सरकार महागठबंधन की बनी और 2020 में अधिक सीटें एनडीए ने जीती तो सरकार NDA की बनी.

13 जिलों से जुड़े चुनावी आंकड़े : पूर्णिया एयरपोर्ट इस इलाके के 13 जिलों के लोगों को देश-दुनिया से जोड़ने में मदद करेगा. बाढ़ग्रस्त होने के कारण सबसे अधिक पलायन इन्हीं इलाकों से होता है. इस इलाके में सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय और जमुई शामिल हैं. लोकसभा चुनाव में NDA ने पूर्णिया और किशनगंज को छोड़कर सभी सीटों पर जीत हासिल की और अब विधानसभा चुनाव में इस इलाके को जीतने की तैयारी है.

वर्षNDA की सीटमहागठबंधन की सीटAIMIM
201049130
201510520
202039185

एनडीए के लिए क्षेत्र की अहमियत : 2010 में जब नीतीश कुमार NDA में थे, इस इलाके में 62 सीटों में से 49 सीटों पर जीत मिली थी. इसमें JDU को 29 और BJP को 20 सीट मिली थी. राजद को 5, कांग्रेस को 4, LJP को 2 और झामुमो व निर्दलीय को 1-1 सीट मिली थी. 2015 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे, महागठबंधन को कोसी और पूर्वी बिहार में 52 सीट पर जीत मिली. NDA 10 सीटों पर सिमट गया. 2020 में NDA को 39 सीटों पर जीत मिली जबकि विपक्ष को 22 सीटों पर सफलता मिली, जिसमें महागठबंधन को 17 और AIMIM ने 5 सीटें जीती.

डबल इंजन सरकार का फोकस : अब इस इलाके को जीतने के लिए डबल इंजन की सरकार पूरी ताकत लगा रही है. पूर्णिया एयरपोर्ट का प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे, जो पूरे इलाके को हवाई मार्ग से जोड़ देगा. न केवल आने-जाने का समय कम होगा बल्कि आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी.

बाढ़ और परियोजनाओं पर काम : इस साल कोसी, पूर्वी बिहार और सीमांचल में बारिश और बाढ़ से लोगों की मुश्किल बढ़ी थी. केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रबंधन के लिए बड़ी राशि दी है और काम शुरू है. कोसी-मेची महत्वाकांक्षी नदी जोड़ परियोजना पर भी काम शुरू हो चुका है. केंद्र सरकार 60% और बिहार सरकार 40% राशि खर्च करेगी. इससे सिंचाई की सुविधा और बाढ़ नियंत्रण मिलेगा.

कोसी नदी का महत्व : कोसी को 'बिहार का शोक' कहा जाता है. यह 260 किलोमीटर में बहती है. नेपाल से यह नदी बिहार के सुपौल जिले के भीम नगर बैराज से प्रवेश करती है और कटिहार जिले में गंगा नदी में मिल जाती है. कोसी और गंगा कोसी, पूर्वी बिहार और सीमांचल के आठ जिलों से होकर गुजरती है और यह कछार का इलाका हमेशा से सियासत में महत्वपूर्ण रहा है.

राजनीतिक हलचल और नेता : NDA के दिग्गज नेता लगातार इस क्षेत्र में कार्यक्रम कर रहे हैं. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई कार्यक्रम कर चुके हैं. प्रधानमंत्री का दौरा लगातार हो रहा है और इस बार भी सियासी हलचल बढ़ी है.

पूर्णिया एयरपोर्ट
पूर्णिया एयरपोर्ट (ETV Bharat)

NDA की एकजुटता : 2020 में NDA का प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा था. राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी का कहना है कि पिछली बार उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान NDA से अलग थे, इस बार दोनों साथ हैं. प्रधानमंत्री 15 सितंबर को पूर्णिया में कार्यक्रम करेंगे और NDA की एकजुटता पूरे इलाके में दिखेगी.

''पूर्णिया एयरपोर्ट एक बड़े इलाके को जोड़ेगा. सीमांचल में अल्पसंख्यक हैं और कोसी में बड़ी आबादी यादवों की है. मुस्लिम-यादव समीकरण महागठबंधन को मजबूत दिखा सकता है, लेकिन अति पिछड़ा वोट बैंक NDA को मिलता रहा है. इस इलाके में बिजेंद्र प्रसाद यादव और नरेंद्र नारायण यादव जैसे नेता सक्रिय हैं.'' -सुनील पांडे, राजनीतिक विश्लेषक

आर्थिक बदलाव की उम्मीद : एनके चौधरी कहते हैं कि- ''एयरपोर्ट शुरू होने से आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी. रोड कनेक्टिविटी बेहतर होगी और हवाई मार्ग की सुविधा से भागलपुर से कटिहार तक के इलाके में निवेश बढ़ेगा. उद्योगपति और निवेशक आसानी से यहां आ पाएंगे और औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज का लाभ उठाएंगे.''

NDA की तैयारियां और जनता का उत्साह : प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर NDA की तैयारी लंबी अवधि से चल रही है. केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता लगातार क्षेत्र दौरा कर रहे हैं. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल कहते हैं कि- ''लोग प्रधानमंत्री का कार्यक्रम चाहते हैं और इस बार पूर्णिया एयरपोर्ट के जरिए बिहार के पिछड़े हिस्से को बड़ा तोहफा मिलेगा.''

चुनौती और उम्मीद : प्रशांत किशोर, AIMIM और महागठबंधन की नजर इस इलाके पर है. NDA के लिए लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन एयरपोर्ट, बाढ़ प्रबंधन, सड़क, स्वास्थ्य और उद्योग निवेश की पहल से भरोसा है कि लोगों का भरपूर साथ मिलेगा और बिहार में सरकार बनाने में यह क्षेत्र निर्णायक साबित होगा.

