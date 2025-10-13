बाबा महाकाल के शरण में पहुंचीं PM मोदी की पत्नी, सूर्यकुमार यादव ने भी पत्नी संग किए दर्शन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जशोदाबेन महाकाल के दर्शन करने पहुंचीं. सूर्यकुमार यादव ने भी पत्नी संग किए बाबा महाकाल के दर्शन-पूजन.
उज्जैन: विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल का धाम लाखों-करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है. महाकाल के दर्शन के लिए यहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जशोदाबेन श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंची. उन्होंने आम श्रद्धालुओं की तरह महाकाल के दर्शन किए. वहीं एशिया कप जीतने के बाद रविवार को भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव भी अपनी पत्नी के साथ महाकालेश्वर के आशीर्वाद लेने पहुंचे. साथ में उनके परिवार के कुछ अन्य सदस्य भी मौजूद थे.
जशोदाबेन ने किए बाबा महाकाल के दर्शन
जशोदाबेन सोमवार की दोपहर महाकालेश्वर मंदिर पहुंचीं. मंदिर के सहायक प्रशासक हिमांशु कारपेंटर ने उनका स्वागत-सम्मान किया. उन्होंने गर्भगृह की चौखट पर मत्था टेका और नन्दी हॉल में बैठकर कुछ देर तक शिव आराधना की. पुजारी भारत गुरु ने विधिवत पूजन-अभिषेक करवाया. जशोदाबेन ने बाबा महाकाल को जल भी चढ़ाया.
जशोदाबेन ने गर्भ गृह में साधारण अंदाज में महाकाल के दर्शन किए. हिमांशु कारपेंटर द्वारा जशोदाबेन को बाबा महाकाल की तस्वीर और प्रसाद भेंट किया गया. मंदिर प्रशासन ने बताया कि जशोदाबेन की बाबा महाकाल में गहरी और अटूट आस्था है और वह इससे पहले भी कई बार यहां दर्शन करने आ चुकी हैं.
महाकाल के दर्शन करने पहुंचे सूर्यकुमार यादव
भारत को एशिया कप जिताने के बाद रविवार को भारतीय टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव महाकालेश्वर के दर्शन करने पहुंचे. साथ में उनकी पत्नी देविशा शेट्टी और परिवार के अन्य सदस्य थे. सहायक प्रशासक हिमांशु कारपेंटर द्वारा सूर्यकुमार का स्वागत-सम्मान किया गया. भारतीय कप्तान दिव्य संध्या आरती में शामिल हुए. इस दौरान सूर्या पूरे भक्ति भाव में लीन नजर आए.
उन्होंने सांध्य आरती के दौरान नंदी हॉल में कुछ समय बिताया और देवाधिदेव महाकाल की पूजा-अर्चना की. सूर्यकुमार और उनकी पत्नी ने नंदी के कान में अपनी अपनी मनोकामना भी कही. इससे पहले सूर्यकुमार यादव 22 जनवरी 2023 को भी महाकाल के दर्शन करने आए थे. उस समय उन्होंने भस्म आरती में हिस्सा लिया था.
पाकिस्तान को हराकर भारत ने जीता था एशिया कप
भारतीय टीम ने सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में हाल ही में एशिया कप जीता है. भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त देकर ये खिताब जीता. यूएई में आयोजित इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा और टीम पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही. हालांकि सूर्यकुमार यादव का बल्लेबाज के रूप में प्रदर्शन कुछ ज्यादा खास नहीं रहा था. उन्होंने टूर्नामेंट में 6 मैचों में मात्र 72 रन बनाए.