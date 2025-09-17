ETV Bharat / state

ग्वालियर में अटल जी ही नहीं पीएम नरेन्द्र मोदी का भी मंदिर, जन्मदिन पर लगा लड्डुओं का भोग

पीएम नरेन्द्र मोदी का 75वां जन्मदिन ग्वालियर में बड़े अनूठे तरीके से मनाया गया. उनके मंदिर में लोगों ने पूजा-अर्चना कर आरती भी उतारी.

PM NARENDRA MODI TEMPLE GWALIOR
ग्वालियर में है पीएम नरेन्द्र मोदी का मंदिर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 17, 2025 at 6:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ग्वालियर: देश के उन गिने चुने शहरों में ग्वालियर भी शामिल है, जहां देवी-देवताओं के अलावा राजनेताओं के भी मंदिर हैं. पूर्व पीएम स्व.अटल बिहारी वाजपेयी का मंदिर तो सभी को पता है लेकिन ग्वालियर में पीएम नरेन्द्र मोदी का भी मंदिर बना है जो देश का शायद इकलौता मंदिर है.

मध्य प्रदेश में आए पीएम मोदी

मध्य प्रदेश के लिए बुधवार का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा क्योंकि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मित्र पार्क समेत बड़ी सौगातें मध्य प्रदेश को दीं तो वहीं ग्वालियर में उनका 75वां जन्मदिन बड़े अनूठे तरीके से मनाया गया. उनके मंदिर में लोगों ने पूजा अर्चना कर आरती भी उतारी.

ग्वालियर में अटल जी ही नहीं पीएम नरेन्द्र मोदी का भी है मंदिर (ETV Bharat)

ग्वालियर में अटल जी के साथ पीएम मोदी की पूजा

असल में ग्वालियर के सत्यनारायण की टेकरी पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का मंदिर कई वर्षों पहले लोगों ने स्थापित कराया था, जिसमें प्रतिदिन पूजा भी होती है. लेकिन इसी मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिमा भी स्थापित की गई है. बुधवार को पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर स्थानीय लोग इस मंदिर में पहुंचे और अटलजी की प्रतिमा के साथ-साथ पीएम मोदी की प्रतिमा पर तिलक कर माल्यार्पण किया और शुभकामनाएं दी.

PRIME MINISTER NARENDRA MODI
जन्मदिन पर लगा लड्डुओं का भोग (ETV Bharat)

जन्मदिन पर पूजा करने पहुंचे लोग

मंदिर में पीएम मोदी के दर्शन को पहुंचे स्थानीय निवासी जितेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि "पूरे हर्षोल्लास के साथ प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया जा रहा है. सुबह से ही लोगों के इस मंदिर में आने जाने का सिलसिला चल रहा है. ये देश का इकलौता मंदिर है जहां आज माल्यार्पण किया गया और लड्डू का भोग लगाया है. इसके बाद आरती की गई है उनकी लंबी आयु की कामना भी की जा रही है."

NARENDRA MODI BIRTHDAY CELEBRATION
लोगों ने पूजा-अर्चना कर कीआरती (ETV Bharat)

सम्मान देने का अनोखा तरीका

स्थानीय लोगों का मानना है कि "आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत रूप से भारत को देश दुनिया में मजबूत बनाने का काम किया है और ऐसे प्रधानमंत्री को सम्मान देना ही चाहिए. पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के लिए इतना कुछ किया उसी बात को ध्यान में रखते हुए उनके सम्मान में यहां मंदिर स्थापित कराया गया था. इस मंदिर में प्रतिदिन उनकी पूजा और आरती सुबह शाम की जाती है. इसी तरह अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिमा भी यहां स्थापित कराई गई है और उसकी भी प्रतिदिन पूजा होती है."

For All Latest Updates

TAGGED:

NARENDRA MODI BIRTHDAY CELEBRATIONPRIME MINISTER NARENDRA MODIGWALIOR NARENDRA MODI BIRTHDAYMODI MADHYA PRADESH VISITPM NARENDRA MODI TEMPLE GWALIOR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मंत्री राकेश सिंह को भाया छिंदवाड़ा का चुकंदर और देसी घी, झट से खरीद थमा दिए नगद पैसे

बालाघाट में बाघ इंसान पर नहीं कर सकेंगे हमले, सोलर फैंसिंग से लगेगा जोरदार झटका

पुलिस और पार्टी की सख्ती से टूट गए भाजपा पार्षद, शिकायतकर्ता युवती से निकाह कर बोले आरोप निराधार

रीवा में खाद की दुकान पर ग्राहक बन पहुंची SDM, संचालक ने मैनेज करने को कहा तो भड़की

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.