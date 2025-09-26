ETV Bharat / state

'एक दिन लखपति बनूंगी', बिहार की महिलाओं की बात सुन PM मोदी भी हुए गदगद

महिलाओं से संवाद करते पीएम मोदी ( सौ. बिहार बीजेपी X )

Published : September 26, 2025

पटना : मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लॉन्च इवेंट ने बिहार में एक सामान्य कार्यक्रम से बढ़कर दिल से दिल की बातचीत का रूप ले लिया. जब पीएम मोदी ने उन महिला लाभार्थियों से बातचीत की, जिनकी जिंदगी सरकारी पहलों के माध्यम से बदल रही है. जो दृश्य सामने आया वह केवल नीति चर्चा नहीं थी, बल्कि प्रेरणादायक कहानियों, आभार और उत्सव की भावना का संगम था. PM को कहा 'भैया' : लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को स्नेहपूर्वक 'भैया' कहकर संबोधित किया, जो उनके और पीएम मोदी के बीच के जुड़ाव का प्रतीक है. भोजपुर की रीता देवी, जिन्होंने 2015 में एक छोटे पोल्ट्री व्यवसाय के साथ अपनी उद्यमिता यात्रा शुरू की थी, गर्व से अपनी बात रखी. ''मेरी जिंदगी बदल गई है. जब मुझे ₹10,000 का सहयोग मिलेगा, तो मैं 100 और मुर्गियां खरीदूंगी. सर्दियों में अंडों की मांग बढ़ जाती है, और इससे मेरी आय बढ़ेगी.''- रीता देवी, भोजपुर की लाभार्थी 'यह बिल्कुल नई जिंदगी की तरह' : रीता देवी यहीं नहीं रुकीं. उन्होंने बताया कि कैसे कई सरकारी योजनाओं ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया है. उन्होंने कहा कि पहले हमारा घर बहुत खराब स्थिति में था, लेकिन पीएम आवास योजना से हमारे पास एक पक्का घर और शौचालय है. अब हम साफ पानी पीते हैं, चूल्हे की जगह उज्ज्वला गैस का उपयोग करते हैं. आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज पाते हैं और 125 यूनिट मुफ्त बिजली मिलती है. बचत हमारे बच्चों के भविष्य को सुदृढ़ करने में उपयोग होगी. यह बिल्कुल नई जिंदगी की तरह लगता है. PM-CM को धन्यवाद : पश्चिम चंपारण की रंजीता काजी ने रोजगार योजना को त्योहार के समान बताया. कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे क्षेत्र में सड़कें, पानी और बिजली आएगी. उज्ज्वला ने हमें धुएं से मुक्त कर दिया. इसके लिए हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दे रहे हैं. ''₹10,000 से मैं ज्वार और बाजरा की खेती में निवेश करूंगी, और जब मुझे ₹2 लाख मिलेंगे, तो मैं और बढ़ूंगी. स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए एक दिन लखपति बनूंगी.''- रंजीता काजी, पश्चिम चंपारण की लाभार्थी