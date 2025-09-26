ETV Bharat / state

'एक दिन लखपति बनूंगी', बिहार की महिलाओं की बात सुन PM मोदी भी हुए गदगद

बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत हुई. जिस तरह से पीएम मोदी ने महिलाओं से बात की, सभी गदगद हो गए. पढ़ें

PM MODI TALK WITH BIHAR WOMEN
महिलाओं से संवाद करते पीएम मोदी (सौ. बिहार बीजेपी X)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 26, 2025 at 5:06 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लॉन्च इवेंट ने बिहार में एक सामान्य कार्यक्रम से बढ़कर दिल से दिल की बातचीत का रूप ले लिया. जब पीएम मोदी ने उन महिला लाभार्थियों से बातचीत की, जिनकी जिंदगी सरकारी पहलों के माध्यम से बदल रही है. जो दृश्य सामने आया वह केवल नीति चर्चा नहीं थी, बल्कि प्रेरणादायक कहानियों, आभार और उत्सव की भावना का संगम था.

PM को कहा 'भैया' : लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को स्नेहपूर्वक 'भैया' कहकर संबोधित किया, जो उनके और पीएम मोदी के बीच के जुड़ाव का प्रतीक है. भोजपुर की रीता देवी, जिन्होंने 2015 में एक छोटे पोल्ट्री व्यवसाय के साथ अपनी उद्यमिता यात्रा शुरू की थी, गर्व से अपनी बात रखी.

''मेरी जिंदगी बदल गई है. जब मुझे ₹10,000 का सहयोग मिलेगा, तो मैं 100 और मुर्गियां खरीदूंगी. सर्दियों में अंडों की मांग बढ़ जाती है, और इससे मेरी आय बढ़ेगी.''- रीता देवी, भोजपुर की लाभार्थी

'यह बिल्कुल नई जिंदगी की तरह' : रीता देवी यहीं नहीं रुकीं. उन्होंने बताया कि कैसे कई सरकारी योजनाओं ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया है. उन्होंने कहा कि पहले हमारा घर बहुत खराब स्थिति में था, लेकिन पीएम आवास योजना से हमारे पास एक पक्का घर और शौचालय है. अब हम साफ पानी पीते हैं, चूल्हे की जगह उज्ज्वला गैस का उपयोग करते हैं. आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज पाते हैं और 125 यूनिट मुफ्त बिजली मिलती है. बचत हमारे बच्चों के भविष्य को सुदृढ़ करने में उपयोग होगी. यह बिल्कुल नई जिंदगी की तरह लगता है.

PM-CM को धन्यवाद : पश्चिम चंपारण की रंजीता काजी ने रोजगार योजना को त्योहार के समान बताया. कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे क्षेत्र में सड़कें, पानी और बिजली आएगी. उज्ज्वला ने हमें धुएं से मुक्त कर दिया. इसके लिए हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दे रहे हैं.

''₹10,000 से मैं ज्वार और बाजरा की खेती में निवेश करूंगी, और जब मुझे ₹2 लाख मिलेंगे, तो मैं और बढ़ूंगी. स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए एक दिन लखपति बनूंगी.''- रंजीता काजी, पश्चिम चंपारण की लाभार्थी

रंजीता काजी (ETV Bharat)

रंजीता काजी ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि आज देश के प्रधानमंत्री से बातचीत कर मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूं. इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती है. महिलाओं के लिए यह योजना बहुत ही लाभकारी है. सरकार की योजना महिलाओं के लिए दिवाली के तोहफे से कम नहीं है.

'हमारे पति हमें लखपति मानते हैं' : गया की नूरजहां खातून की कहानी सशक्तिकरण और गरिमा दोनों को दर्शाती है. उन्होंने कहा कि हम इस ₹10,000 उपहार से बहुत खुश हैं क्योंकि यह हमें अपनी पसंद का व्यवसाय शुरू करने का अवसर देता है. पहले, परिवारों को हमारा बाहर जाना पसंद नहीं था, यहां तक कि पति भी हमें मारते थे. लेकिन आज, आत्मनिर्भरता के कारण, परिवार हमारा सम्मान करता है. पहले हम अपने पतियों को अपनी संपत्ति मानती थीं, अब हमारे पति हमें लखपति मानते हैं.

पूर्णिया की पुतुल देवी, जो एक छोटा मिठाई व्यवसाय चलाती हैं, उनके लिए रोजगार योजना सपनों तक पहुंचने का पुल है. कहती हैं जब मुझे ₹2 लाख मिलेंगे, तो मैं अपना व्यवसाय बढ़ाऊंगी और पीएम की स्वदेशी दृष्टि के साथ राष्ट्र को सशक्त बनाऊंगी. लोग मुझ पर हंसते थे, लेकिन जीविका से जुड़ने के बाद सब बदल गया. आज, 125 यूनिट मुफ्त बिजली से मैं बचत करती हूं और अपने बच्चों की शिक्षा में निवेश करती हूं.

जलेबी वाली राजनीति पता है ? : पीएम मोदी ने मजाकिया अंदाज में पुतुल देवी से पूछा कि क्या उन्हें जलेबी पर होने वाली राजनीति का पता है, जिसे सुन सभी हंस पड़े. उनकी कहानियों की गहराई से प्रभावित होकर प्रधानमंत्री ने नोट किया कि विभिन्न विकास योजनाओं ने महिलाओं के जीवन में आवास और स्वास्थ्य सेवा से लेकर बिजली और आजीविका तक समग्र बदलाव लाया है. पीएम मोदी ने महिलाओं से कहा कि इस भावना को आगे बढ़ाएं.

''अपने गांव के कम से कम एक क्षेत्र में जाएं और दूसरों को सरकारी पहलुओं के बारे में बताएं. उन्हें प्रेरित करें जैसे आप आज हमें प्रेरित कर रही हैं.''- नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

ये भी पढ़ें :-

बिहार में महिलाओं को बड़ी सौगात, पीएम मोदी ने खाते में भेजे 10 हजार, मनी दीपावली

For All Latest Updates

TAGGED:

मुख्यमंत्री रोजगार योजनाMUKHYAMANTRI RAJGAR YOJNAनरेंद्र मोदीBIHAR ELECTION 2025PM MODI TALK WITH BIHAR WOMEN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

2 या 3 चरणों में मतदान? CEC के दौरे के बाद किसी भी वक्त बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान

सीमांचल दौरे से किसका 'खेल' बिगाड़ेंगे असदुद्दीन ओवैसी? नए 'दोस्त' के साथ 200 सीटों पर लड़ने की तैयारी

नीतीश कुमार का 'नौकरी-रोजगार' वाला दांव, 2025 में युवाओं के भरोसे जीतना चाहते हैं बिहार का चुनाव

चुनाव जीतकर भी नहीं बन सके थे विधायक, जानिए कब और कैसे बना ये इतिहास?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.