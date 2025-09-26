ETV Bharat / state

बिहार में महिलाओं को बड़ी सौगात, पीएम मोदी ने खाते में भेजे 10 हजार, मनी दीपावली

NDA नेता हैं गदगद : दरअसल, मुख्यमंत्री रोजगार योजना के लिए एक करोड़ से अधिक महिलाओं ने आवेदन दिया है. उसी में से 75 लाख महिलाओं को आज 10000 की राशि प्रत्येक को भेजी गई है. मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा कर दी है कि 3 अक्टूबर को फिर से राशि भेजी जाएगी. कुल मिलाकर मुख्यमंत्री रोजगार योजना शुरू होने के बाद से एनडीए नेता इसे भुनाने में लग गए हैं.

''बिहार की माताओं-बहनों और बेटियों के कल्याण के लिए डबल इंजन सरकार समर्पित भाव से कार्य कर रही है. इसी क्रम में आज 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' का शुभारंभ करना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है.''- नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

दिवाली से पहले मनी दीपावली : वीर चंद पथ का इलाका पटाखों से आधे घंटे तक गूंजता रहा. जदयू नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कहा कि महिलाओं के बूते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2025 में 225 से अधिक सीट जीतेंगे. मुख्यमंत्री रोजगार योजना शुरू होने से महिलाओं में खुशी है और पार्टी के नेता अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री का बड़ा फैसला है. मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत कर दी है.

75 लाख खातों में भेजी गई राशि : वहीं इस कार्यक्रम को लाइव देखने के लिए जदयू कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और पार्टी के तमाम नेता जुटे थे. प्रधानमंत्री के 75 लाख महिलाओं के खाते में राशि भेजने के बाद जदयू कार्यालय में जश्न शुरू हो गया. जदयू के नेता एक दूसरे को मिठाई खिलाने लगे तो वहीं पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से जमकर आतिशबाजी भी होने लगी.

पटना : मुख्यमंत्री रोजगार योजना की आज से शुरुआत हो गई है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 75 लाख महिलाओं के खाते में 7500 हजार करोड़ की राशि ट्रांसफर कर दिया है. मुख्यमंत्री आवास से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस कार्यक्रम में शामिल हुए.

''नारी सशक्तिकरण के प्रणेता नीतीश कुमार हैं. जिनके चलते आज बिहार की तस्वीर बदल चुकी है. बिहार में महिलाओं की तरक्की व खुशहाली के लिए एक नई सोच के साथ काम हो रहे हैं. पहले 10 हजार फिर 2 लाख, कारोबार बढ़ेगा हाथों हाथ.''- राहुल खंडेलवाल, जेडीयू नेता

आधे घंटे तक फूटते रहे पटाखे (ETV Bharat)

क्या है योजना और किसको मिलेगा लाभ? : मुख्यमंत्री रोजगार योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को जीविका से जुड़ना अनिवार्य है. राज्यभर में वर्तमान में करीब 11 लाख स्वयं सहायता समूह कार्यरत हैं. जीविका दीदियों की संख्या 1 करोड़ 40 लाख से अधिक है.

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए इन्हीं में से अभी तक ग्रामीण इलाकों की 1 करोड़ 9 लाख 82 हजार महिलाओं ने आवेदन किया है. जिसमें से 75 लाख महिलाओं को आज राशि भेज दी गई है. 10 हजार की राशि से स्वरोजगार शुरू कर महिलाएं स्वालंबी बन सकेंगी. 6 महीना में आंकलन किया जाएगा और उसके बाद सरकार 2 लाख की राशि व्यवसाय को आगे बढ़ाने में और देगी.

महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने, छोटे-मोटे व्यवसाय स्थापित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है. इस योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता से महिलाएं खेती, पशुपालन, हस्तशिल्प, सिलाई, बुनाई, और अन्य लघु उद्यमों में निवेश कर सकेंगी.

मुख्यमंत्री रोजगार योजना का लाभ देने के लिए एसएचजी से जुड़ी महिलाएं अपने ग्राम संगठन में आवेदन जमा करेंगी. ग्राम संगठन स्तर पर एक विशेष बैठक आयोजित होगी, जिसमें समूह के सभी सदस्यों का एक समेकित प्रपत्र में आवेदन लिया जाएगा. जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी हैं. उन्हें पहले अपने ग्राम संगठन में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन देकर समूह में शामिल होना होगा.

शहरी क्षेत्र की महिलाएं जीविका की आधिकारिक वेबसाइट www.brlps.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं. प्रारंभिक राशि देने के साथ-साथ लाभान्वित महिलाओं को एसएचजी से जोड़ा जा रहा है और पसंद के रोजगार करने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है. यह योजना सामुदायिक सहभागिता आधारिता है.

महिला के स्तर से रोजगार या व्यवसाय के लिए बिक्री योग्य उत्पादों के लिए इस योजना में ग्रामीण हाट-बाजार को अधिक विकसित करने का लक्ष्य भी रखा गया है. इसके माध्यम से जो महिलाएं उत्पाद तैयार करेंगी, उन्हें बाजार में आसानी से बेच सकेंगी.

