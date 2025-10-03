ETV Bharat / state

पीएम मोदी यूपी की 2 छात्राओं को करेंगे सम्मानित; राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में किया था टॉप

लखनऊ: यूपी की राजधानी लखनऊ के अलीगंज स्थित प्रादेशिक स्टाफ एवं शोध केंद्र के प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण संस्थान (Institutes of Training of Trainers) की छात्रा प्रीति कांदू ने इंजीनियरिंग ट्रेड की परीक्षा में ऑल इंडिया टॉप किया है. जबकि, शिल्प प्रशिक्षक प्रशिक्षण योजना (सीआईटीएस) की परीक्षा में साक्षी चौरसिया ने ऑल इंडिया की टॉप 15 में अपनी जगह बनाई है.

पूरे देश में दोनों लड़कियों ने अपने अपने ट्रेड में बेहतर प्रदर्शन किया है. अब शनिवार 4 अक्तूबर को नई दिल्ली में प्रस्तावित कौशल दीक्षा समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन मेधावियों को सम्मानित करेंगे. आईटीओटी के निदेशक डीके सिंह ने बताया कि प्रशिक्षण महानिदेशालय ने बीते सप्ताह शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (CITS) की परीक्षा का परिणाम जारी किया था.

दीक्षा समारोह को लेकर विभाग की ओर से जारी सूची में लखनऊ आईटीओटी से 2 जबकि, पूरे प्रदेश से 5 मेधावियों का नाम शामिल है. इनमें सोनभद्र राजकीय आईटीआई के छात्र अमर कुमार और देवरिया के छात्र विकास कुमार ने CITS में टॉप किया है. जबकि, कानपुर नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से विजय, लखनऊ आईटीओटी से साक्षी चौरसिया और प्रीति ने टॉपर्स की सूची में जगह बनाईं है.

इन सभी मेधावियों को कौशल दीक्षा समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है. जहां मुख्य अतिथि के हाथों इन्हें मेडल देकर सम्मानित किया जाएगा. प्रीति कांदू ने बताया कि वह आईटीओटी अलीगंज लखनऊ में ट्रेनर की तैयारी कर रही थी. सीट्स की परीक्षा में शामिल हुई थीं, जिसमें उन्होंने ऑल इंडिया टॉपर्स लिस्ट में जगह बनाई है.