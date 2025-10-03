ETV Bharat / state

पीएम मोदी यूपी की 2 छात्राओं को करेंगे सम्मानित; राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में किया था टॉप

शिल्प प्रशिक्षक प्रशिक्षण योजना (CITS) पाठ्यक्रम में टॉपर रही थीं छात्राएं, 4 अक्टूबर को दिल्ली के समारोह में पीएम मोदी करेंगे सम्मानित.

पीएम मोदी प्रीति कांदू और साक्षी चौरसिया को करेंगे सम्मानित. (Photo Credit; Preeti Kandu/Sakshi Chaurasia)
Published : October 3, 2025 at 2:53 PM IST

लखनऊ: यूपी की राजधानी लखनऊ के अलीगंज स्थित प्रादेशिक स्टाफ एवं शोध केंद्र के प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण संस्थान (Institutes of Training of Trainers) की छात्रा प्रीति कांदू ने इंजीनियरिंग ट्रेड की परीक्षा में ऑल इंडिया टॉप किया है. जबकि, शिल्प प्रशिक्षक प्रशिक्षण योजना (सीआईटीएस) की परीक्षा में साक्षी चौरसिया ने ऑल इंडिया की टॉप 15 में अपनी जगह बनाई है.

पूरे देश में दोनों लड़कियों ने अपने अपने ट्रेड में बेहतर प्रदर्शन किया है. अब शनिवार 4 अक्तूबर को नई दिल्ली में प्रस्तावित कौशल दीक्षा समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन मेधावियों को सम्मानित करेंगे. आईटीओटी के निदेशक डीके सिंह ने बताया कि प्रशिक्षण महानिदेशालय ने बीते सप्ताह शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (CITS) की परीक्षा का परिणाम जारी किया था.

दीक्षा समारोह को लेकर विभाग की ओर से जारी सूची में लखनऊ आईटीओटी से 2 जबकि, पूरे प्रदेश से 5 मेधावियों का नाम शामिल है. इनमें सोनभद्र राजकीय आईटीआई के छात्र अमर कुमार और देवरिया के छात्र विकास कुमार ने CITS में टॉप किया है. जबकि, कानपुर नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से विजय, लखनऊ आईटीओटी से साक्षी चौरसिया और प्रीति ने टॉपर्स की सूची में जगह बनाईं है.

इन सभी मेधावियों को कौशल दीक्षा समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है. जहां मुख्य अतिथि के हाथों इन्हें मेडल देकर सम्मानित किया जाएगा. प्रीति कांदू ने बताया कि वह आईटीओटी अलीगंज लखनऊ में ट्रेनर की तैयारी कर रही थी. सीट्स की परीक्षा में शामिल हुई थीं, जिसमें उन्होंने ऑल इंडिया टॉपर्स लिस्ट में जगह बनाई है.

प्रीति कांदू ने बताया कि इस परीक्षा का उद्देश्य प्रशिक्षक तैयार करना होता है. जो आगे चलकर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशक बनकर युवाओं को तकनीकी शिक्षा में दक्ष बनाते हैं. वह मूल रूप से देवरिया की रहने वाली हैं और लखनऊ के अलीगंज में रहकर अपना प्रशिक्षण पूरा कर रही हैं.

साक्षी चौरसिया ने बताया कि वह इलाहाबाद (प्रयागराज) से हैं. मैंने ITOT, लखनऊ से एक वर्षीय CITS CSA (कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन) कोर्स सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है. जहां मैंने अपने तकनीकी कौशल को निखारा और विविध टीम प्रोजेक्ट्स में सहयोग किया. जिससे वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हुआ.

साक्षी ने बताया कि वर्तमान में मैं अपनी विशेषज्ञता को और बढ़ाने के लिए ITOT में एक वर्षीय इंटर्नशिप कर रही हूं. इसके पूरा होने पर, मेरा लक्ष्य वेब डेवलपमेंट में अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए एक चुनौतीपूर्ण भूमिका हासिल करना है. मेरा दीर्घकालिक लक्ष्य CITS प्रशिक्षक बनना है.

