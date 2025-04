ETV Bharat / state

हरियाणा में पीएम मोदी का आज होगा ग्रैंड वेलकम, देंगे कई बड़ी सौगातें, चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा - PM NARENDRA MODI HARYANA VISIT

हरियाणा में पीएम मोदी ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : April 14, 2025 at 7:10 AM IST | Updated : April 14, 2025 at 8:22 AM IST 4 Min Read

हिसारः आज हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आ रहे हैं. पीएम मोदी के भव्य वेलकम की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है. पीएम मोदी आज हिसार एयरपोर्ट का उद्धाटन करने के साथ ही प्रदेश को कई बड़ी सोंगातें देंगे. PM हिसार और यमुनानगर में करोड़ों की कई विकास योजनाओं की सौगात देंगे. दोनों जगहों पर पीएम के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त है. ड्रोन से भी रखी जाएगी निगरानी: पीएम की सुरक्षा के लिए एसपीजी, दर्जनों आईपीएस और हरियाणा पुलिस सेवा के अधिकरी के साथ केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल और हरियाणा पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है. पीएम के कार्यक्रम के दौरान पूरा इलाका नो-फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है. इस दौरान सुरक्षा एजेंसियां कार्यक्रम का सीसीटीवी और ड्रोन से भी सुरक्षा पर नजर रखेगी. हिसार में पीएम के कार्यक्रम की तैयारी (ETV Bharat) हरियाणा को पीएम देंगे ये सौगात: आज अंबेडकर जयंती के मौके पर पीएम मोदी हरियाणा को कई बड़ी सोगातें देंगे. पीएम अयोध्या के लिए वाणिज्यिक उड़ान को हरी झंडी दिखाएंगे. 14.4 किलोमीटर लंबी रेवाड़ी बाईपास परियोजना (भारतमाला परियोजना) का उद्घाटन करेंगे. हिसार हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखेंगे. भिवानी मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करेंगे. यमुनानगर में 800 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास करेंगे. PM का मिनट-टू-मिनट कार्यक्रमःआज सुबह 10.05 मिनट पर हिसार एयरपोर्ट पर पीएम नरेंद्र मोदी का विशेष विमान लैंड करेगा. सुबह 10:15 बजे हिसार से अयोध्या के विमान सेवा का उद्घाटन, हिसार हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का शिलान्यास और जनसभा को भी संबोधित करेंगे. दोपहर 12:30 बजे यमुनानगर में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और जनसमूह को संबोधित करेंगे.

हिसार में पीएम के प्रोग्राम की तैयारी (ETV Bharat) प्रधानमंत्री ने किया ट्विट: अपने हरियाणा दौरे को लेकर पीएम मोदी ने अपने X अकाउंट पर पोस्ट भी किया है. पीएम ने लिखा है, "अम्बेडकर जयंती पर कल का दिन हरियाणा की विकास यात्रा को समर्पित रहेगा. सुबह करीब 10:15 बजे हिसार-अयोध्या के बीच कमर्शियल फ्लाइट का शुभारंभ और एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का शिलान्यास करूंगा. दोपहर बाद यमुनानगर में भी कई प्रोजेक्ट्स से जुड़ा कार्यक्रम है." हिसार में पीएम के स्वागत की तैयारी: पीएम आज हिसार के महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के 410 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखेंगे. इसमें अत्याधुनिक यात्री टर्मिनल, कार्गो टर्मिनल और एटीसी भवन शामिल होंगे. वे हिसार से अयोध्या के लिए पहली उड़ान को भी हरी झंडी दिखाएंगे. हिसार से अयोध्या (सप्ताह में दो बार) के लिए निर्धारित उड़ानों, जम्मू, अहमदाबाद, जयपुर और चंडीगढ़ के लिए सप्ताह में तीन उड़ानों के साथ, यह विकास हरियाणा की विमानन कनेक्टिविटी में नया अध्याय जुड़ेगा. यमुनानगर में पीएम के स्वागत की तैयारी: यमुनानगर में भी पीएम मोदी के वेलकम को लेकर खास तैयारियां की गई है. हरियाणा में बिजली की बेहतर संरचना विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री यमुनानगर में दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट की 800 मेगावाट की आधुनिक थर्मल पावर यूनिट की आधारशिला रखेंगे. 233 एकड़ में फैली यह यूनिट, जिसकी कीमत लगभग 8,470 करोड़ रुपये है. यह परियोजना हरियाणा की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देगी और पूरे राज्य में निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करेगी.गोबरधन, यानी जैविक जैव-कृषि संसाधन धन को बढ़ावा देने के विजन को आगे बढ़ाते हुए, प्रधानमंत्री यमुनानगर के मुकरबपुर में एक संपीड़ित बायोगैस प्लांट की आधारशिला रखेंगे. इस प्लांट की वार्षिक उत्पादन क्षमता 2,600 मीट्रिक टन होगी और यह स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और पर्यावरण संरक्षण में योगदान करते हुए प्रभावी जैविक अपशिष्ट प्रबंधन में मदद करेगा. रेवाड़ी बाईपास का करेंगे उद्घाटनः प्रधानमंत्री भारतमाला परियोजना के तहत करीब 1,070 करोड़ रुपये की लागत वाली 14.4 किलोमीटर लंबी रेवाड़ी बाईपास परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे. इससे रेवाड़ी शहर में भीड़भाड़ कम होगी, दिल्ली-नारनौल की यात्रा का समय करीब एक घंटे कम होगा और क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा. PM के दौरे को लेकर इन रूटों पर वाहनों को किया जाएगा डायवर्टः सुरक्षा के मद्दे नजर हिसार पुलिस द्वारा 23 नाके लगाए है. दिल्ली बाईपास से बड़े वाहनों पर रोक लगा दी गई है. पुलिस ने कैंट के पास से भानू चौक पर रुट डायवर्ट कर दिया जाएगा. रैली के समीप पार्किंग की व्यवस्था की गई है. सिरसा रोड़, बरवाला और बगला रोड, डीएस स्कूल, महिला कालेज, वाटर वार्कस पार्किग, एमजी कलब के पास, एचटीएम मिलगेट पर खाली जगह पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है. ये भी पढ़ें: पीएम नरेंद्र मोदी का हरियाणा दौरा आज, जानें उनके कार्यक्रम का मिनट टू मिनट प्रोग्राम - PM MODI HARYANA VISIT

हिसारः आज हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आ रहे हैं. पीएम मोदी के भव्य वेलकम की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है. पीएम मोदी आज हिसार एयरपोर्ट का उद्धाटन करने के साथ ही प्रदेश को कई बड़ी सोंगातें देंगे. PM हिसार और यमुनानगर में करोड़ों की कई विकास योजनाओं की सौगात देंगे. दोनों जगहों पर पीएम के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त है. ड्रोन से भी रखी जाएगी निगरानी: पीएम की सुरक्षा के लिए एसपीजी, दर्जनों आईपीएस और हरियाणा पुलिस सेवा के अधिकरी के साथ केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल और हरियाणा पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है. पीएम के कार्यक्रम के दौरान पूरा इलाका नो-फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है. इस दौरान सुरक्षा एजेंसियां कार्यक्रम का सीसीटीवी और ड्रोन से भी सुरक्षा पर नजर रखेगी. हिसार में पीएम के कार्यक्रम की तैयारी (ETV Bharat) हरियाणा को पीएम देंगे ये सौगात: आज अंबेडकर जयंती के मौके पर पीएम मोदी हरियाणा को कई बड़ी सोगातें देंगे. पीएम अयोध्या के लिए वाणिज्यिक उड़ान को हरी झंडी दिखाएंगे. 14.4 किलोमीटर लंबी रेवाड़ी बाईपास परियोजना (भारतमाला परियोजना) का उद्घाटन करेंगे. हिसार हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखेंगे. भिवानी मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करेंगे. यमुनानगर में 800 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास करेंगे. PM का मिनट-टू-मिनट कार्यक्रमःआज सुबह 10.05 मिनट पर हिसार एयरपोर्ट पर पीएम नरेंद्र मोदी का विशेष विमान लैंड करेगा. सुबह 10:15 बजे हिसार से अयोध्या के विमान सेवा का उद्घाटन, हिसार हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का शिलान्यास और जनसभा को भी संबोधित करेंगे. दोपहर 12:30 बजे यमुनानगर में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और जनसमूह को संबोधित करेंगे. हिसार में पीएम के प्रोग्राम की तैयारी (ETV Bharat) प्रधानमंत्री ने किया ट्विट: अपने हरियाणा दौरे को लेकर पीएम मोदी ने अपने X अकाउंट पर पोस्ट भी किया है. पीएम ने लिखा है, "अम्बेडकर जयंती पर कल का दिन हरियाणा की विकास यात्रा को समर्पित रहेगा. सुबह करीब 10:15 बजे हिसार-अयोध्या के बीच कमर्शियल फ्लाइट का शुभारंभ और एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का शिलान्यास करूंगा. दोपहर बाद यमुनानगर में भी कई प्रोजेक्ट्स से जुड़ा कार्यक्रम है." हिसार में पीएम के स्वागत की तैयारी: पीएम आज हिसार के महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के 410 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखेंगे. इसमें अत्याधुनिक यात्री टर्मिनल, कार्गो टर्मिनल और एटीसी भवन शामिल होंगे. वे हिसार से अयोध्या के लिए पहली उड़ान को भी हरी झंडी दिखाएंगे. हिसार से अयोध्या (सप्ताह में दो बार) के लिए निर्धारित उड़ानों, जम्मू, अहमदाबाद, जयपुर और चंडीगढ़ के लिए सप्ताह में तीन उड़ानों के साथ, यह विकास हरियाणा की विमानन कनेक्टिविटी में नया अध्याय जुड़ेगा. यमुनानगर में पीएम के स्वागत की तैयारी: यमुनानगर में भी पीएम मोदी के वेलकम को लेकर खास तैयारियां की गई है. हरियाणा में बिजली की बेहतर संरचना विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री यमुनानगर में दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट की 800 मेगावाट की आधुनिक थर्मल पावर यूनिट की आधारशिला रखेंगे. 233 एकड़ में फैली यह यूनिट, जिसकी कीमत लगभग 8,470 करोड़ रुपये है. यह परियोजना हरियाणा की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देगी और पूरे राज्य में निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करेगी.गोबरधन, यानी जैविक जैव-कृषि संसाधन धन को बढ़ावा देने के विजन को आगे बढ़ाते हुए, प्रधानमंत्री यमुनानगर के मुकरबपुर में एक संपीड़ित बायोगैस प्लांट की आधारशिला रखेंगे. इस प्लांट की वार्षिक उत्पादन क्षमता 2,600 मीट्रिक टन होगी और यह स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और पर्यावरण संरक्षण में योगदान करते हुए प्रभावी जैविक अपशिष्ट प्रबंधन में मदद करेगा. रेवाड़ी बाईपास का करेंगे उद्घाटनः प्रधानमंत्री भारतमाला परियोजना के तहत करीब 1,070 करोड़ रुपये की लागत वाली 14.4 किलोमीटर लंबी रेवाड़ी बाईपास परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे. इससे रेवाड़ी शहर में भीड़भाड़ कम होगी, दिल्ली-नारनौल की यात्रा का समय करीब एक घंटे कम होगा और क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा. PM के दौरे को लेकर इन रूटों पर वाहनों को किया जाएगा डायवर्टः सुरक्षा के मद्दे नजर हिसार पुलिस द्वारा 23 नाके लगाए है. दिल्ली बाईपास से बड़े वाहनों पर रोक लगा दी गई है. पुलिस ने कैंट के पास से भानू चौक पर रुट डायवर्ट कर दिया जाएगा. रैली के समीप पार्किंग की व्यवस्था की गई है. सिरसा रोड़, बरवाला और बगला रोड, डीएस स्कूल, महिला कालेज, वाटर वार्कस पार्किग, एमजी कलब के पास, एचटीएम मिलगेट पर खाली जगह पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है. ये भी पढ़ें: पीएम नरेंद्र मोदी का हरियाणा दौरा आज, जानें उनके कार्यक्रम का मिनट टू मिनट प्रोग्राम - PM MODI HARYANA VISIT

Last Updated : April 14, 2025 at 8:22 AM IST