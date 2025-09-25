ETV Bharat / state

पीएम ने जोधपुर को दी वंदे भारत की सौगात: ​आठ घंटे में पहुंचेगी दिल्ली

जोधपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोपहर साढ़े तीन बजे बांसवाड़ा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोधपुर से दिल्ली के लिए वंदेभारत ट्रेन को रवाना किया. जोधपुर में रेलवे स्टेशन पर मौजूद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्रेन को रवाना किया. रेल मंत्री ने ट्रेन के यात्रियों से बात की. इसके बाद उन्होंने शेखावत के साथ प्लेटफॉर्म पर कुल्हड़ में चाय पी. रेल मंत्री ने चाय का भुगतान यूपीआई से किया. इससे पहले जोधपुर रेलवे स्टेशन को फूलों से सजाया गया था. फूलों से सजी केसरिया रंग की वंदे भारत में चयनित यात्रियों को बैठाया गया और उन्हें ट्रेन के फीचर बताए गए. वंदे भारत से दिल्ली की यात्रा आठ घंटे में पूरी होगी, जबकि अन्य ट्रेन 12 घंटे लेती है.

ट्रेन शुरू होने से पहले रेलवे ने निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करवाया था. इस प्रतियोगिता में चयनित बच्चों को पहले फेरे में यात्रा का मौका दिया गया. ट्रेन में सफर कर रहे बच्चों ने बताया कि यह उनके लिए गर्व का पल है साफ-सुथरी ट्रेन से यात्रा करने का. बच्चों ने बताया कि पुरानी ट्रेनों और इसमें बहुत अंतर है. बच्चों ने इसके लिए पीएम का धन्यवाद दिया. उनका कहना था कि ऐसी ट्रेनें और चलनी चाहिए.

मंत्री बोले- मिडिल क्लास का किराया: जोधपुर स्टेशन पर रेल मंत्री ने मीडिया से बातचीत में किराए को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि यह मिडिल क्लास का किराया है. हम कई तरह की नई गाड़ियां शुरू कर रहे हैं, अन्य ट्रेनों में वंदे भारत की सुविधाएं हैं, लेकिन किराया कम रखा गया है. उन्होंने जोधपुर शहर के निर्माणाधीन स्टेशन का जायजा लिया. उन्होंने बताया कि शहर लगातार बढ़ रहा है, इसलिए बड़ा स्टेशन बन रहा है. इसे आने वाले समय की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके. उन्होंने बताया कि जोधपुर और बीकानेर से आज वंदे भारत रवाना हो रही है. आने वाले समय में चित्तौड़, उदयपुर, अहमदाबाद तक भी ट्रेन चलाने पर विचार किया जा रहा है.