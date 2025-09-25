ETV Bharat / state

पीएम ने जोधपुर को दी वंदे भारत की सौगात: ​आठ घंटे में पहुंचेगी दिल्ली

पीएम नरेंद्र मोदी ने बांसवाड़ा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोधपुर से वंदेभारत ट्रेन रवाना की.

VANDE BHARAT TRAINS
जोधपुर में स्टेशन से रवाना होती वंदे भारत (Etv Bharat Jodhpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 25, 2025 at 5:21 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

जोधपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोपहर साढ़े तीन बजे बांसवाड़ा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोधपुर से दिल्ली के लिए वंदेभारत ट्रेन को रवाना किया. जोधपुर में रेलवे स्टेशन पर मौजूद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्रेन को रवाना किया. रेल मंत्री ने ट्रेन के यात्रियों से बात की. इसके बाद उन्होंने शेखावत के साथ प्लेटफॉर्म पर कुल्हड़ में चाय पी. रेल मंत्री ने चाय का भुगतान यूपीआई से किया. इससे पहले जोधपुर रेलवे स्टेशन को फूलों से सजाया गया था. फूलों से सजी केसरिया रंग की वंदे भारत में चयनित यात्रियों को बैठाया गया और उन्हें ट्रेन के फीचर बताए गए. वंदे भारत से दिल्ली की यात्रा आठ घंटे में पूरी होगी, जबकि अन्य ट्रेन 12 घंटे लेती है.

ट्रेन शुरू होने से पहले रेलवे ने निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करवाया था. इस प्रतियोगिता में चयनित बच्चों को पहले फेरे में यात्रा का मौका दिया गया. ट्रेन में सफर कर रहे बच्चों ने बताया कि यह उनके लिए गर्व का पल है साफ-सुथरी ट्रेन से यात्रा करने का. बच्चों ने बताया कि पुरानी ट्रेनों और इसमें बहुत अंतर है. बच्चों ने इसके लिए पीएम का धन्यवाद दिया. उनका कहना था कि ऐसी ट्रेनें और चलनी चाहिए.

पढ़ें: पीएम नरेंद्र मोदी बोले- कांग्रेस की राज में लूट ही लूट थी, भाजपा के राज में बचत ही बचत है

मंत्री बोले- मिडिल क्लास का किराया: जोधपुर स्टेशन पर रेल मंत्री ने मीडिया से बातचीत में किराए को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि यह मिडिल क्लास का किराया है. हम कई तरह की नई गाड़ियां शुरू कर रहे हैं, अन्य ट्रेनों में वंदे भारत की सुविधाएं हैं, लेकिन किराया कम रखा गया है. उन्होंने जोधपुर शहर के निर्माणाधीन स्टेशन का जायजा लिया. उन्होंने बताया कि शहर लगातार बढ़ रहा है, इसलिए बड़ा स्टेशन बन रहा है. इसे आने वाले समय की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके. उन्होंने बताया कि जोधपुर और बीकानेर से आज वंदे भारत रवाना हो रही है. आने वाले समय में चित्तौड़, उदयपुर, अहमदाबाद तक भी ट्रेन चलाने पर विचार किया जा रहा है.

Vande Bharat Trains
कुल्हड़ की चाय पीते मंत्री (ETV Bharat Jodhpur)

'रेट बढ़ानी होगी चाय की': रेल मंत्री को चाय पिलाने वाले आबिद हुसैन ने बताया कि रेल मंत्री ने दस कप चाय का भुगतान ऑनलाइन किया. हुसैन से पूछा गया कि क्या कुल्हड़ में दस रुपए में चाय वे लगातार दे पाएंगे? इस पर हुसैन ने बताया कि कुल्हड़ का खर्च ही चार से पांच रुपए आएगा. ऐसे में हमारे लिए यह आसान नहीं होगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि रेलवे इस पर विचार करेगा. चाय की दरें बढ़ाएगा, क्योंकि अभी दस रुपए में चाय कागज के कप में मिल रही है, जिसमें खर्च कम आता है. इस मौके पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पी.पी. चौधरी, राजेंद्र गहलोत, देवेंद्र जोशी, अतुल भंसाली व जिलाध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल के साथ आबिद हुसैन के ठेले पर चाय पी. काफी देर तक उससे बात की और ऑनलाइन सौ रुपए का भुगतान भी किया.

किराया और तकनीकी विशेषताएं:

  • किराया: जोधपुर से दिल्ली कैंट के लिए ट्रेन नंबर 26481 में चेयरकार का किराया 1610 रुपए व एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 2930 रुपए तय किया गया है.
  • वापसी में कम किराया: वापसी में ट्रेन 26482 दिल्ली कैंट से जोधपुर के लिए चेयरकार का किराया 50 रुपए कम होकर 1555 रुपए और एग्जीक्यूटिव कोच का किराया भी 60 रुपए कम 2880 रुपए लगेगा.

सुरक्षित सफर, क्योंकि 'कवच' है रखवाला:

  • ट्रेन में फ्लाइट की तर्ज पर लोको पायलट, ट्रेन गार्ड व यात्रियों से संवाद कर सकेंगे.
  • 'कवच' टेक्नोलॉजी ड्राइवर की गलती के बावजूद दो ट्रेनों को टकराने से रोकेगी.
  • हर कोच में सस्पेंडेड ट्रैक्शन मोटर. इससे तेज रफ्तार में धक्के नहीं लगेंगे.
  • इंटेलिजेंट ब्रेकिंग सिस्टम के इस्तेमाल से 30% बिजली बचत, स्पीड घटाने-बढ़ाने में मदद मिलेगी.

जोधपुर से दिल्ली के लिए लगेंगे आठ घंटे: अभी सिर्फ एक ट्रेन सुबह दिल्ली जाने के लिए है, जिसमें साढ़े 12 घंटे लगते हैं. जोधपुर से दिल्ली के लिए मंडोर सुपरफास्ट एक्सप्रेस सहित 6 नियमित ट्रेन संचालित हो रही हैं. एक ट्रेन साप्ताहिक है, लेकिन 5 ट्रेनों का संचालन दोपहर बाद या रात्रि में ही हो रहा है. सिर्फ एक बाड़मेर-जम्मूतवी ट्रेन ही जोधपुर से सुबह 4:15 बजे रवाना होकर शाम 4:50 बजे दिल्ली पहुंचती है, लेकिन यह जोधपुर से दिल्ली पहुंचने में 12.30 घंटे का समय लेती है. इससे पूरा दिन ट्रेन में ही निकल जाता है. वंदे भारत सिर्फ 8 घंटे में दिल्ली पहुंचा देगी. इस दौरान सांसद राजेंद्र गहलोत, पी.पी. चौधरी, विधायक अतुल भंसाली व देवेंद्र जोशी भी मौजूद रहे.

For All Latest Updates

TAGGED:

PM NARENDRA MODIVANDE BHARAT FROM JODHPUR DELHIPM NARENDRA MODI VISIT BANSWARAVANDE BHARAT TRAINS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

19 घंटे के लिए बंद रहेगा खाटूश्याम जी मंदिर, जानिए कारण

शारदीय नवरात्रि 2025: चौथे दिन मां कूष्माण्डा की करें आराधना, मिलेगी कष्टों से मुक्ति

वेनेजुएला में 6.2 तीव्रता का आया भूकंप, धरती कांपने से दहशत में लोग

25 सितंबर 2025 का राशिफल: गुरुवार को वृषभ राशि समेत इन राशियों की होगी उन्नति

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.