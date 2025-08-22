कोडरमा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के गयाजी से कोडरमा समेत झारखंड के लोगों को बड़ी सौगात दी है. पीएम मोदी ने गयाजी से गया-दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस और वैशाली-गया-कोडरमा बौद्ध सर्किट ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. वैशाली-गया- कोडरमा बौद्ध सर्किट ट्रेन का परिचालन सोमवार को छोड़ सप्ताह के बाकी 6 दिन किया जाएगा.

आर्थिक गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा

इस ट्रेन के परिचालन से न सिर्फ आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि ट्रेन के जरिये बिहार और झारखंड की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों को भी लोगों को जानने का मौका मिल सकेगा. वैशाली-गया-कोडरमा बौद्ध सर्किट ट्रेन के परिचालन से कोडरमा समेत आसपास के जिलों के लोगों को बड़ी राहत दी गई है. जिसमें बिहार के नवादा, राजगीर, बिहार शरीफ, बख्तियारपुर, पटना, सोनपुर, हाजीपुर जैसे जगहों पर जाने में काफी आसानी होगी.

वैशाली-गया-कोडरमा बौद्ध सर्किट ट्रेन (Etv Bharat)

इस दौरान वैशाली-गया-कोडरमा बौद्ध सर्किट ट्रेन के कोडरमा रेलवे स्टेशन पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया. इस मौके पर कोडरमा स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जहां धनबाद रेल मंडल के अधिकारियों के साथ- साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि और स्कूली बच्चे शामिल हुए और इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने.

कोडरमा में यात्री सुविधाओं का विस्तार

वहीं इस मौके पर लोगों ने कहा कि कोडरमा में लगातार ट्रेन की कनेक्टिविटी बढ़ रही है. लगातार यात्री सुविधाओं का विस्तार हो रहा है. ट्रेनों के विस्तारीकरण पर लोगों ने कहा कि महानगरों के अलावा छोटे-छोटे स्टेशनों तक लोगों की पहुंच आसान हुई हैं.



