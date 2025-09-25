ETV Bharat / state

देश की दो ट्यूरिस्ट सिटी उदयपुर व चंडीगढ़ रेल से जुड़ी, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी

पीएम नरेंद्र मोदी ने बांसवाड़ा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उदयपुर-चंडीगढ़ के लिए नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाई.

Udaipur Chandigarh Train
उदयपुर से रवाना की गई नई ट्रेन (ET V Bharat Udaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 25, 2025 at 7:05 PM IST

उदयपुर: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वागड़ की धरती बांसवाड़ा से राजस्थान को कई सौगात दी. झीलों की नगरी उदयपुर से चंडीगढ़ के लिए एक नई रेल सेवा भी शुरू की गई. प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर इस नई रेल को रवाना किया. इस ट्रेन के शुरू होने से उदयपुर से चंडीगढ़ जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी, जिसकी लंबे समय से मांग की जा रही थी. रेलवे स्टेशन पर यात्रियों ने कहा कि इस ट्रेन के शुरू होने से उन्हें काफी राहत मिली है. अब उनका सफर काफी आसान हो जाएगा.

इस मौके पर उदयपुर के रेलवे स्टेशन पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उदयपुर के स्थानीय विधायक और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए. इस ट्रेन का नियमित संचालन उदयपुर से 27 सितंबर को होगा. यह द्विसाप्ताहिक ट्रेन उदयपुर से हर बुधवार व शनिवार को शाम 04:05 बजे चंडीगढ़ के लिए रवाना होगी. अगले दिन सुबह 09:50 बजे चंडीगढ़ पहुंचेगी. यह ट्रेन 17 घंटे 45 मिनट में यह दूरी तय करेगी. इस गाड़ी में 02 सेकंड एसी, 06 थर्ड एसी, 02 थर्ड एसी इकोनॉमी, 06 द्वितीय शयनयान, 04 साधारण श्रेणी, 01 पॉवरकार व 01 गार्ड डिब्बों सहित कुल 22 डिब्बे होंगे.

क्या बोले यात्री: इस ट्रेन के शुरू होने पर ईटीवी भारत ने कुछ यात्रियों से बातचीत की. यात्रियों ने कहा कि अब चंडीगढ़ जाने वाले यात्रियों को तो राहत मिलेगी ही, दूसरी ओर भीलवाड़ा, जयपुर और अन्य स्टेशनों से भी यात्री सीधा चंडीगढ़ जा पाएंगे. यात्री प्रेमलता सोनी ने कहा कि वह उदयपुर से भीलवाड़ा यात्रा कर रही हैं. यह ट्रेन चलने से अब उन्हें समय पर उदयपुर से आना-जाना रहेगा. उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा से अब चंडीगढ़ जाना भी आसान हो गया है. एक यात्री रमेश ने बताया कि चंडीगढ़ जाने के लिए कोई सीधी कनेक्टिविटी नहीं थी, लेकिन अभी यह ट्रेन चलने से लंबे समय की मांग पूरी हुई है, जिससे राहत मिली है.

Udaipur Chandigarh Train
उदयपुर रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम में मौजूद अतिथि (ETV Bharat Udaipur)

दो पर्यटन नगरियां आपस में जुड़ी: भाजपा नेता अतुल चंडालिया ने कहा कि उदयपुर और चंडीगढ़ दोनों पर्यटन नगरी हैं. अब दोनों के बीच इस ट्रेन से आने वाले पर्यटकों को आसानी होगी. जहां एक ओर पंजाब बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने के लिए जाते हैं, तो वहीं झीलों की नगरी उदयपुर भी पर्यटक आते हैं. इतना ही नहीं बड़ी संख्या में लोग भीलवाड़ा से जयपुर और जयपुर से चंडीगढ़ के लिए जाते हैं. उन सभी लोगों को राहत मिलेगी.

यह रहेगी समय सारिणी: उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार गाड़ी संख्या 20989, उदयपुर सिटी-चंडीगढ़ द्वि-साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन 27 सितंबर से उदयपुर सिटी से प्रत्येक बुधवार व शनिवार को 16:05 बजे रवाना होकर जयपुर स्टेशन पर 23:00 बजे आगमन व 23:10 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 09:50 बजे चंडीगढ़ पहुंचेगी. इसी प्रकार गाड़ी संख्या 20990, चंडीगढ़-उदयपुर सिटी द्वि-साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस नई रेलसेवा 28 सितंबर, 2025 से चंडीगढ़ से प्रत्येक गुरुवार व रविवार को 11:20 बजे रवाना होकर जयपुर स्टेशन पर 21:15 बजे आगमन व 21:25 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 05:25 बजे उदयपुर सिटी पहुंचेगी. यह रेलसेवा मार्ग में राणाप्रतापनगर, मावली, कपासन, चंदेरिया, भीलवाड़ा, बिजयनगर, अजमेर, किशनगढ़, फुलेरा, जयपुर, गांधीनगर जयपुर, दौसा, बांदीकुई, राजगढ़, अलवर, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, जींद, नरवाना, कैथल, कुरुक्षेत्र व अम्बाला कैंट स्टेशनों पर ठहराव करेगी.

