देश की दो ट्यूरिस्ट सिटी उदयपुर व चंडीगढ़ रेल से जुड़ी, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी

उदयपुर: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वागड़ की धरती बांसवाड़ा से राजस्थान को कई सौगात दी. झीलों की नगरी उदयपुर से चंडीगढ़ के लिए एक नई रेल सेवा भी शुरू की गई. प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर इस नई रेल को रवाना किया. इस ट्रेन के शुरू होने से उदयपुर से चंडीगढ़ जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी, जिसकी लंबे समय से मांग की जा रही थी. रेलवे स्टेशन पर यात्रियों ने कहा कि इस ट्रेन के शुरू होने से उन्हें काफी राहत मिली है. अब उनका सफर काफी आसान हो जाएगा.

इस मौके पर उदयपुर के रेलवे स्टेशन पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उदयपुर के स्थानीय विधायक और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए. इस ट्रेन का नियमित संचालन उदयपुर से 27 सितंबर को होगा. यह द्विसाप्ताहिक ट्रेन उदयपुर से हर बुधवार व शनिवार को शाम 04:05 बजे चंडीगढ़ के लिए रवाना होगी. अगले दिन सुबह 09:50 बजे चंडीगढ़ पहुंचेगी. यह ट्रेन 17 घंटे 45 मिनट में यह दूरी तय करेगी. इस गाड़ी में 02 सेकंड एसी, 06 थर्ड एसी, 02 थर्ड एसी इकोनॉमी, 06 द्वितीय शयनयान, 04 साधारण श्रेणी, 01 पॉवरकार व 01 गार्ड डिब्बों सहित कुल 22 डिब्बे होंगे.

क्या बोले यात्री: इस ट्रेन के शुरू होने पर ईटीवी भारत ने कुछ यात्रियों से बातचीत की. यात्रियों ने कहा कि अब चंडीगढ़ जाने वाले यात्रियों को तो राहत मिलेगी ही, दूसरी ओर भीलवाड़ा, जयपुर और अन्य स्टेशनों से भी यात्री सीधा चंडीगढ़ जा पाएंगे. यात्री प्रेमलता सोनी ने कहा कि वह उदयपुर से भीलवाड़ा यात्रा कर रही हैं. यह ट्रेन चलने से अब उन्हें समय पर उदयपुर से आना-जाना रहेगा. उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा से अब चंडीगढ़ जाना भी आसान हो गया है. एक यात्री रमेश ने बताया कि चंडीगढ़ जाने के लिए कोई सीधी कनेक्टिविटी नहीं थी, लेकिन अभी यह ट्रेन चलने से लंबे समय की मांग पूरी हुई है, जिससे राहत मिली है.