पीएम नरेंद्र मोदी के भाई ने किए खाटूश्यामजी के दर्शन, अमन-चैन की प्रार्थना की - PM BROTHER VISITED KHATUSHYAMJI

प्रधानमंत्री के भाई ने पत्नी के साथ खाटूश्यामजी के दर्शन किए. उन्होंने श्याम बाबा से देश में देश में सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की.

Prahlad Modi bowing his head in the court of Shyam Baba
श्याम बाबा के दरबार में शीश नवाते प्रहलाद मोदी (ETV Bharat Sikar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 2, 2025 at 7:46 PM IST

सीकर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी अपनी पत्नी के साथ मंगलवार को श्याम बाबा के दरबार में पहुंचे. प्रहलाद मोदी ने विश्व प्रसिद्ध खाटूश्यामजी मंदिर में पूजा-अर्चना की. श्याम बाबा की चौखट पर शीश नवाकर देश में सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की.

श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान और पूर्व अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान ने प्रहलाद मोदी का शॉल और श्याम दुपट्टा ओढ़ाकर स्वागत किया. उन्हें बाबा श्याम का प्रतीक चिह्न भी भेंट किया गया. दर्शन के बाद प्रहलाद मोदी ने कहा कि खाटू धाम आने से आत्मिक शांति मिलती है. यहां का वातावरण अत्यंत पवित्र और मन को सुकून देता है. उन्होंने विश्वास जताया कि बाबा श्याम अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं और भक्तों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भरते हैं.

गुजरात के व्यापार मंडल से जुड़े प्रह्लाद मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद भी किया. उन्होंने कहा कि 'मैं साधारण इंसान हूं. खाटूश्यामजी मंदिर में कमेटी की व्यवस्थाएं बेहद अच्छी हैं. यहां आकर मन प्रसन्न हो गया. बाबा श्याम से यही प्रार्थना करता हूं कि देश में अमन-चैन कायम रहे और जनता सुख-समृद्धि के साथ आगे बढ़े'.

गौरतलब है कि श्याम बाबा के दरबार में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हरियाणा समेत देश-विदेश से लाखों भक्त दर्शन करने आते हैं. मान्यता है कि सच्चे मन से बाबा के चरणों में आकर प्रार्थना करने वाले श्रद्धालु की हर मनोकामना पूरी होती है.

