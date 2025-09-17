पीएम मोदी का बर्थडे, देहरादून में स्वच्छोत्सव अभियान, सीएम धामी समेत इन नेताओं ने दी शुभकामनाएं
पीएम मोदी आज 75वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस मौके पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 17, 2025 at 10:39 AM IST|
Updated : September 17, 2025 at 10:53 AM IST
देहरादून: आज पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है. पीएम मोदी के जन्मदिन को खास बनाने के लिए बीजेपी संगठन ने देशभर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया है. उत्तराखंड की राजधामी देहरादून में भी पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर स्वच्छता ही सेवा-2025 'स्वच्छोत्सव अभियान' कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की.
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी. सीएम धामी ने पीएम मोदी को युगांतकारी निर्णयों, अद्वितीय कार्यशैली और दूरदर्शी नेतृत्व वाला नेता बताया. सीएम धामी ने कहा पीएम मोदी के अथक परिश्रम, अटूट संकल्प और राष्ट्र–प्रथम की भावना ने भारत को अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंचा है.
LIVE: देहरादून में आयोजित स्वच्छता ही सेवा-2025 'स्वच्छोत्सव अभियान' कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री @pushkardhami जी।https://t.co/AKTJ55T7ja— BJP Uttarakhand (@BJP4UK) September 17, 2025
सीएम धामी ने कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत सुधारों की नई गाथाएं रचते हुए विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है. अब ‘विकसित भारत’ के संकल्प को पूर्ण करने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है. मुख्यमंत्री ने स्वच्छता अभियान के तहत झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया. सभी प्रदेशवासियों से स्वच्छता की मुहिम से जुड़ने की अपील की. उन्होंने कहा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रदेश भर में सेवा स्वच्छता से संबंधित नियमित कार्यक्रम किए जाएंगे. इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित भी किए. कार्यक्रम के दौरान उन्होंने स्वच्छता की शपथ दिलाई और पौधारोपण भी किया. मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्वच्छता रथ का फ्लैग ऑफ किया. पर्यावरण मित्रों को सम्मानित भी किया.
मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वच्छता आंदोलन ने देश को नए आयाम प्रदान किए हैं. स्वच्छ उत्सव-2025 भी इसी दिशा में एक संकल्प, एक आंदोलन और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ व स्वच्छ भविष्य का वचन है. उन्होंने कहा कि ‘‘स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत’’ के सपने को साकार करना हम सभी की जिम्मेदारी है.
मुख्यमंत्री ने कहा स्वच्छता केवल सरकारी अभियान नहीं, बल्कि हमारे संस्कार और जीवनशैली का हिस्सा है. मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण पर बल देते हुए ‘‘एक पेड़ मां के नाम’’ अभियान का उल्लेख किया. उन्होंने कहा पौधारोपण जीवन की गुणवत्ता सुधारने और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने का साधन है.
युगांतकारी निर्णयों, अद्वितीय कार्यशैली और दूरदर्शी नेतृत्व से माँ भारती का गौरव बढ़ाने वाले, नए भारत के शिल्पकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री @narendramodi जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) September 17, 2025
आपके अथक परिश्रम, अटूट संकल्प और राष्ट्र–प्रथम की भावना ने भारत… pic.twitter.com/onngQGnNSj
पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से सांसद अनिल बलूनी ने भी पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी. उन्होंने लिखा पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत आज गरीबी उन्मूलन से लेकर स्टार्टअप संस्कृति, हरित ऊर्जा से लेकर अंतरिक्ष तक और आत्मनिर्भर भारत से लेकर वैश्विक साझेदारी तक नई ऊचाइयां छू रहा है.
विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय जननेता तथा सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को सच्चे अर्थों में साकार करने वाले दूरद्रष्टा यशस्वी प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी को जन्मदिन की हार्दिक एवं अशेष शुभकामनाएं।— Anil Baluni (@anil_baluni) September 17, 2025
आपके नेतृत्व में भारत आज गरीबी उन्मूलन से लेकर स्टार्टअप संस्कृति, हरित ऊर्जा से… pic.twitter.com/mltsrnhEjK
हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी बाबा केदार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दीर्घायु की प्रार्थना की. त्रिवेंद्र रावत ने लिखा आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया, आधारभूत संरचना में क्रांति, सामाजिक न्याय और वैश्विक नेतृत्व—इन सबके पीछे प्रधानमंत्री जी की अदम्य ऊर्जा, दूरदर्शिता और राष्ट्रनिष्ठा झलकती है.
नए भारत के शिल्पकार, देश के यशस्वी एवं दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदी जी, आपको जन्मदिन के पावन अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ। भारत को एक ऐसे तपस्वी, कर्मयोगी और राष्ट्रनायक के रूप में आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व प्राप्त हुआ है,...— Trivendra Singh Rawat (@tsrawatbjp) September 17, 2025
1/4 @narendramodi pic.twitter.com/WAeCnmtN1G
उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी. महेंद्र भट्ट ने पीएम मोदी को “नए भारत” का शिल्पकार बताया.
“नए भारत” के शिल्पकार, भारत के यशश्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री @narendramodi जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।— Mahendra Bhatt (@mahendrabhatbjp) September 17, 2025
भगवान श्री बदरी विशाल जी से आपके दीर्घायु होने की प्रार्थना करता हूं।#HappyBdayPMModi pic.twitter.com/O2A2fvxUv6