पीएम मोदी ने बिहारी अंदाज में लहराया गमछा, सीएम नीतीश का हाथ पकड़कर प्रधानमंत्री ने दिखाई गजब की बॉन्डिंग - PM MODI BIHAR VISIT

बेगूसराय में औंटा-सिमरिया सिक्स लेन पुल के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी का ठेंठ बिहारी अंदाज ने लोगों का दिल जीत लिया-

गमछा लहराकर अभिवादन करते पीएम मोदी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 22, 2025 at 8:53 PM IST

बेगूसराय : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेगूसराय में औंटा-सिमरिया छिक्स लेन पुल का उद्घाटन किया. इस दौरान पीएम मोदी द्वारा गमछा हिलाकर उनके बिहारी अंदाज ने लोगों का दिल जीत लिया. बेगूसराय के सिमरिया से औंटा तक बने सिक्स लेन पुल के उद्घाटन में पीएम मोदी का यह नया रंग देखने को मिला. नीतीश कुमार संग पीएम की बॉन्डिंग और जनता के प्रति स्नेह ने कार्यक्रम को खास बना दिया.

सिक्स लेन पुल का हुआ उद्घाटन : बता दें कि बेगूसराय में वर्षों का इंतजार तब खत्म हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा नदी पर बने सिमरिया-औंटा सिक्स लेन पुल का फीता काटकर उद्घाटन किया. इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत कई नेता मौजूद थे.

मोदी का बिहारी अंदाज छा गया : कार्यक्रम के दौरान सबसे खास नजारा तब दिखा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ में गमछा लेकर भीड़ का अभिवादन किया. उन्होंने काफी देर तक गमछा लहराया और लोगों को संबोधित किया. यह अंदाज देखकर लोग झूम उठे. पहली बार पीएम मोदी का यह रूप देखने को मिला.

चर्चा में नीतीश-मोदी की बॉन्डिंग : इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बॉन्डिंग भी सुर्खियों में रही. उद्घाटन और निरीक्षण के दौरान पीएम मोदी ने नीतीश कुमार का हाथ थामकर पुल से नीचे खड़े हजारों लोगों का अभिवादन किया. दोनों नेताओं के बीच हंसी-ठिठोली भी देखने को मिली.

बेगूसराय और बिहार को मिला बड़ा तोहफा : यह दिन बेगूसराय ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के लिए खास रहा. सिमरिया से औंटा तक बने इस 6 लेन पुल की लंबाई 1.865 किलोमीटर है जबकि पहुंच पथ समेत कुल लंबाई 8.150 किलोमीटर है. इस परियोजना की लागत 1871 करोड़ रुपये है.

''बिहार की इस पावन धरती पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जो सौगात दिया है वो कोई अद्वितीय प्रधानमंत्री ही कर सकता था. प्रधानमंत्री ने आज दिखा दिया की देश विकास कैसे होता है. बिहार में जो विकास हुआ है वो अद्भुत और अनोखा है.''- श्रवण साह, मोदी के हनुमान

औंटा-सिमरिया सिक्स लेन पुल पर मोदी
औंटा-सिमरिया सिक्स लेन पुल पर मोदी (ETV Bharat)

यात्रा का समय होगा आधा : इस पुल के बन जाने से उत्तर और दक्षिण बिहार का संपर्क सुगम हो गया है. बेगूसराय से पटना जाने में अब डेढ़ से पौने दो घंटे का समय लगेगा. पहले राजेंद्र पुल से यह सफर तीन से चार घंटे का था.

''यह एशिया का सबसे बड़ा पुल माना जा रहा है. यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से बिहार का पहला सिक्स लेन पुल है जो न सिर्फ पटना वासियों, बल्कि बिहार के लिए सौभाग्य की बात है. जो दूरी हम लोग कभी तीन घंटे में पूरी करते थे, अब महज डेढ़ घंटे से पटना से बेगूसराय की दूरी तय करते हैं, जो एक बड़ी बात है.''- स्थानीय महिला

ETV Bharat
अभिवादन करते पीएम मोदी (ETV Bharat)

राजेंद्र सेतु की समस्या खत्म : पहले राजेंद्र सेतु दो लेन का रेल-सह-सड़क पुल था जिस पर जाम बड़ी समस्या थी. इस नए सिक्स लेन ब्रिज के चालू हो जाने से गाड़ियों की आवाजाही में सुगमता होगी. साथ ही भारी वाहनों के लिए भी सुविधा होगी.

मोदी ने पूरा एक दशक पुराना वादा : प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में इस पुल की घोषणा की थी और 2017 में आधारशिला रखी थी. अब यह सपना साकार हो गया है. इस प्रोजेक्ट से बिहार में विकास को नई गति मिलेगी.

मोदी और नीतीश हाथ हिलाकर करते अभिवादन
मोदी और नीतीश हाथ हिलाकर करते अभिवादन (ETV Bharat)

स्थानीय लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं : इस पुल के बन जाने से स्थानीय लोग बेहद खुश हैं. उनका कहना है कि जो दूरी पहले तीन घंटे में पूरी होती थी, अब सिर्फ डेढ़ घंटे में पूरी होगी. यही नहीं ये पुल उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ने का काम करेगा. किसानों और आम लोगों ने इसे लाइफलाइन बताया है.

