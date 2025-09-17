ETV Bharat / state

पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर बिहार में जश्न, नारी शक्ति अभियान के साथ बीजेपी मना रही सेवा पखवाड़ा

पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं : उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री का जन्मदिन विश्वकर्मा पूजा के दिन पड़ना सौभाग्य है. उन्होंने मोदी को मां भारती के संतानों को स्वस्थ और समृद्ध रखने वाला बताया. इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री की दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की.

एक करोड़ से अधिक स्वास्थ्य स्क्रीनिंग का लक्ष्य : स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस 14 दिवसीय अभियान में बिहार के सभी अस्पतालों में विशेष स्वास्थ्य परीक्षण होंगे. इस दौरान एक करोड़ से अधिक लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करने का लक्ष्य है. जांच और दवाएं निशुल्क मिलेंगी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की सोच है कि महिलाओं को हर क्षेत्र में सशक्त किया जाए.

नारी शक्ति को समर्पित महाअभियान : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह अभियान इसलिए शुरू किया गया है क्योंकि “हमारी नारी शक्ति ही राष्ट्र की प्रगति का मूल आधार है.” उन्होंने इसे देश की माता-बहनों को समर्पित करते हुए कहा कि कोई भी महिला जानकारी के अभाव में गंभीर बीमारी की शिकार न हो. महिलाओं में अधिक पाई जाने वाली बीमारियों की शुरुआती पहचान इस पहल का मुख्य उद्देश्य है.

पटना : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 75वें जन्मदिन के अवसर पर मंगलवार को देशभर में “स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार” महाअभियान की शुरुआत की. मातृ और शिशु स्वास्थ्य को समर्पित इस राष्ट्रीय पहल का सीधा प्रसारण बिहार की राजधानी पटना स्थित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (IGIMS) में भी हुआ, जहां राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे मौजूद रहे.

महाअभियान में होंगी विशेष सेवाएं : इस अभियान के तहत मातृ-शिशु स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, कैंसर स्क्रीनिंग, पोषण परामर्श और रक्तदान शिविर जैसे कार्यक्रम होंगे. बिहार सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान फिलहाल अस्पतालों तक ही सीमित रहेगा. इसका उद्देश्य मातृ-शिशु मृत्यु दर घटाना और महिलाओं को समय पर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है.

सेवा पखवाड़ा में बदला जन्मदिन का जश्न : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर बिहार भाजपा प्रदेश कार्यालय में उत्सवी माहौल रहा. पार्टी कार्यकर्ताओं ने सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम की शुरुआत की, जो 15 दिनों तक चलेगा. कार्यालय में कई सांस्कृतिक और सेवा संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए गए.

मोदी के बचपन की झलक दिखाने वाली रिप्लिका : भाजपा कार्यालय में नरेंद्र मोदी के बचपन और संघर्षों पर आधारित तस्वीरें और रिप्लिका प्रदर्शित की गईं. इसमें उनके चाय बेचने के दिनों को भी दिखाया गया. बड़ी संख्या में लोग इन प्रदर्शनी को देखने पहुंचे.

जन्मदिन पर मुफ्त चाय और ब्लड डोनेशन कैंप : प्रदेश कार्यालय में युवा मोर्चा ने ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और लोगों ने रक्तदान किया. साथ ही मोदी टी स्टॉल लगाया गया, जहां कुल्हड़ में मुफ्त चाय वितरित की गई.

नेताओं ने मोदी को बताया देश का विश्वकर्मा : बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य राकेश कुमार सिंह ने मोदी को देश का विश्वकर्मा बताया. भाजपा नेता सुमित कुमार सिन्हा और डॉक्टर मृणाल ने कहा कि जन्मदिन पर सेवा कार्यक्रमों से अधिक से अधिक लोगों की मदद की जा रही है. राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिंह ने कहा कि विपक्ष ने जिसे चाय वाला कहा था, वही आज तीन बार प्रधानमंत्री बन चुका है और चौथी बार बनने के लिए तैयार है.

बाबा गरीबनाथ मंदिर में हवन-पूजन : उत्तर बिहार के बाबा गरीबनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी की दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए विशेष पूजा-अर्चना की गई. मंदिर परिसर में पंचामृत स्नान, फूलों से श्रृंगार, सत्य नारायण कथा और महामृत्युंजय जाप का आयोजन हुआ.

12 घंटे का विशेष हवन : मंदिर में सुबह से शाम तक 12 घंटे का विशेष हवन चला. पंडितों ने इसे प्रधानमंत्री के जीवन में सुख-समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना के लिए किया. भक्तों ने भी पूजा-अर्चना में भाग लेकर मोदी के लिए मंगलकामनाएं कीं. पूरा परिसर भक्ति और धार्मिक माहौल से गूंजता रहा.

