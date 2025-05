ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ के 5 स्टेशनों का पीएम मोदी करेंगे वर्चुअल लोकार्पण, 22 मई को मिलेगी सौगात - PM INAUGURATE FIVE STATIONS

रायपुर: उरकुरा सहित छत्तीसगढ़ के 5 स्टेशनों का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को वर्चुअल उद्घाटन करेंगे. इसकी तैयारी भी लगभग पूरी कर ली गई है. रायपुर रेल मंडल में 15 स्टेशनों का रिनोवेशन का काम अमृत भारत स्टेशन के तहत किया जा रहा है. जिसमें रायपुर रेल मंडल के 3 स्टेशन का काम पूरा हो गया है. 3 स्टेशनों में भिलाई 3, भानुप्रतापपुर और उरकुरा शामिल है पीएम मोदी करेंगे वर्चुअल लोकार्पण: इसके साथ डोंगरगढ़ का स्टेशन जो की नागपुर डिवीजन में आता है. अंबिकापुर स्टेशन का लोकार्पण जो की बिलासपुर डिवीजन में आता है. इन सभी स्टेशनों में रिनोवेशन का काम अमृत भारत स्टेशन के तहत पूर्ण कर लिया गया है, जो लोकार्पण के इंतजार में है. इन स्टेशनों को एयरपोर्ट जैसे लुक देने की कोशिश की गई है. यहां पर यात्री सुविधाओं के लिए काफी कुछ रेलवे के द्वारा पहल की गई है. एसी वेटिंग हॉल के साथ ही सीसीटीवी कैमरे ट्रेन की टिकट के लिए एटीवीएम मशीन भी लगाए गए हैं. 22 मई मिलेगी सौगात (ETV Bharat)

