आज हिमाचल आएंगे प्रधानमंत्री मोदी, बाढ़ प्रभावितों से करेंगे मुलाकात, जानें पूरा शेड्यूल

पीएम मोदी आज हिमाचल के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे. गग्गल एयरपोर्ट पर एक बैठक भी करेंगे.

हिमाचल का दौरा करेंगे पीएम मोदी
हिमाचल का दौरा करेंगे पीएम मोदी (PIC CREDIT: ANI FILE PHOTO)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 9, 2025 at 10:32 AM IST

Updated : September 9, 2025 at 10:40 AM IST

Choose ETV Bharat

धर्मशाला: भारी बारिश और बाढ़ से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है. प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए इलाकों का जायजा लेने और राहत कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए पीएम मोदी मंगलवार को धर्मशाला आ रहे हैं. प्रधानमंत्री के इस महत्वपूर्ण दौरे को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं.

कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी दोपहर करीब 2:05 बजे विशेष विमान से गग्गल एयरपोर्ट पहुंचेंगे. यहां वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे. 2:05 बजे से 2:50 बजे तक चलने वाली इस बैठक में राज्य में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान का विस्तृत ब्यौरा पेश किया जाएगा. प्नधानमंत्री नरेंद्र मोदी गग्गल एयरपोर्ट पर आज आपदा प्रबंधन को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे. इस अहम बैठक में लगभग 25 लोग शामिल होंगे, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, सभी सांसदों, मुख्य सचिव सहित आला अधिकारी होंगे. बैठक के बाद पीएम मोदी सीधे हेलिकॉप्टर से उड़ान भरेंगे और चंबा, मंडी और कुल्लू जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे. यहां पिछले कई दिनों से लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण भारी तबाही हुई है. सड़कों का नेटवर्क ध्वस्त हुआ है, पुल बह गए हैं और हजारों लोग बेघर हुए हैं.

आपदा पीड़ितों से करेंगे मुलाकात

प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ हवाई सर्वे तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि वो आज 19 आपदा पीड़ितों से आमने-सामने संवाद भी करेंगे और उनका दर्द सुनेंगे. इसके साथ ही प्रधानमंत्री NDRF, SDRF और आपदा मित्रों से भी मिलेंगे, जिन्होंने जोखिम उठाकर राहत और बचाव कार्यों को अंजाम दिया है. इसके साथ ही प्रदेश सरकार पीएम मोदी को आपदा के नुकसान को लेकर एक प्रेजेंटेशन भी देगी और राहत राशि की मांग कर सकती है.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए कांगड़ा जिले में नो-फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है. ड्रोन उड़ान, पैराग्लाइडिंग और किसी भी प्रकार की हवाई गतिविधि पर पूरी तरह से रोक रहेगी. सुरक्षा के लिए 400 से अधिक पुलिस जवान तैनात किए गए हैं. वहीं, एसपीजी ने सोमवार को दिनभर एयरपोर्ट और बैठक स्थल का निरीक्षण किया.

बड़े नेता पहले ही धर्मशाला पहुंचे

प्रधानमंत्री के दौरे से पहले राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर धर्मशाला पहुंच चुके हैं. डीसी कांगड़ा हेमराज बैरवा और एसपी अशोक रतन ने भी एसपीजी अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है. पीएम मोदी का ये दौरा न सिर्फ राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे आपदा से प्रभावित लोगों को केंद्र सरकार से सीधी सहानुभूति और मदद का संदेश भी जाएगा.

September 9, 2025 at 10:40 AM IST

