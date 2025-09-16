छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में पीएम मोदी होंगे शामिल, नए विधानसभा भवन का करेंगे लोकार्पण
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि यह भवन आने वाली पीढ़ियों के लिए छत्तीसगढ़ की गौरवशाली धरोहर होगा.
रायपुर: छत्तीसगढ़ इस बार अपना राज्य स्थापना दिवस बेहद खास अंदाज में मनाने जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर की शाम रायपुर पहुंचेंगे और 1 नवंबर को आयोजित होने वाले राज्योत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे. इस अवसर पर प्रधानमंत्री प्रदेश को दो बड़े तोहफे देंगे. पहला नव निर्मित विधानसभा भवन और दूसरा देश का सबसे बड़ा आदिवासी संग्रहालय जनता को भेंट करेंगे.
नया विधानसभा भवन बनेगा छत्तीसगढ़ की पहचान: नवा रायपुर अटल नगर में बनकर तैयार नया विधानसभा भवन अब राज्य की नई पहचान बनने जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच इसका लोकार्पण करेंगे. विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि यह भवन आने वाली पीढ़ियों के लिए छत्तीसगढ़ की गौरवशाली धरोहर होगा. लोकार्पण अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा.
तैयारियों की समीक्षा बैठक: राज्योत्सव और विधानसभा भवन लोकार्पण को लेकर विधानसभा में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने की. इसमें मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, उपमुख्यमंत्री अरुण शाह, कैबिनेट मंत्री, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक शामिल हुए. बैठक में लोक निर्माण विभाग, उद्यानिकी, संस्कृति विभाग और चिप्स द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई. सभी विभागों को समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने और आपसी समन्वय से जिम्मेदारी निभाने के निर्देश दिए गए.
राज्योत्सव कार्यक्रम की झलक: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का छत्तीसगढ़ आगमन राज्य के लिए गौरव का अवसर होगा. 31 अक्टूबर की शाम प्रधानमंत्री रायपुर आएंगे और 1 नवंबर को नए विधानसभा भवन के लोकार्पण के साथ ही आदिवासी संग्रहालय का शुभारंभ करेंगे. इसके बाद राज्योत्सव का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपराओं की झलक देखने को मिलेगी.
सेवा पखवाड़ा का होगा आयोजन: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है. इस दौरान प्रदेशभर में सफाई अभियान, रक्तदान शिविर, निबंध प्रतियोगिता और कई सामाजिक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं. उन्होंने कहा कि यह पखवाड़ा समाज को सेवा और जनभागीदारी की भावना से जोड़ने का प्रयास है.
छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2025 की तैयारियां तेज: छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2025 इस बार ऐतिहासिक बनने जा रहा है, क्योंकि यह न केवल राज्य की नई पहचान विधानसभा भवन और आदिवासी संग्रहालय के लोकार्पण का साक्षी बनेगा बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी से राज्य को विशेष गौरव भी प्राप्त होगा.
