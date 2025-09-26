ETV Bharat / state

उड़ीसा से पीएम मोदी 4G स्वदेशी BSNL नेटवर्क का करेंगे उद्घाटन, 97000 टावरों से जुड़े उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा

अंबालाः पीएम नरेंद्र मोदी शनिवार (27 सितंबर) को BSNL 4G स्वदेशी नेटवर्क का उद्घाटन उड़ीसा से करेंगे. उद्घाटन के साथ ही देश के 97000 टावरों से जुड़े उपभोक्ताओं को बेहतरीन नेटवर्क का फायदा मिलेगा. इसका लाभ हरियाणा बीएसएनएल सर्किल के 256 4G टावरों से जुड़े उपभोक्ताओं को भी मिलेगा. ये जानकारी बीएसएनएल हरियाणा सर्किल के उप निदेशक अमित सिंघल ने अंबाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी. अमित सिंघल ने कहा कि "स्वदेशी 4G टावरों के लॉन्च के बाद BSNL के ग्राहकों को बेहतर क्वालिटी नेटवर्क की सुविधा मिलेगी."

हरियाणा सर्कल में 256 टावरों पर लगेंगे स्वदेशी 4G नेटवर्क: बीएसएनएल हरियाणा सर्कल के उप निदेशक ने इस मौके पर मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि "हमारा ये 4G बिल्कुल स्वदेश है जो दूसरे नेटवर्क के 5G को टक्कर देगा." उन्होंने आगे कहा कि "स्वदेशी होने के कारण इससे BSNL को मुनाफा काफी ज्यादा होगा." उन्होंने कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 27 तारीख को देशवासियों को स्वदेशी 4G नेटवर्क को सौगात देने जा रहे है. वे कल उड़ीसा से 97000 टावरों का 4G लॉन्च करेंगे जिसमें हरियाणा सर्कल के 256 टावर 4G के हैं." उन्होंने बताया को "ये टावर ऑलरेडी वर्किंग स्थिति में हैं. उन्होंने कहा कि इसके लॉन्च के बाद ग्राहकों को अच्छी सुविधा मिलेगी."