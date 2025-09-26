उड़ीसा से पीएम मोदी 4G स्वदेशी BSNL नेटवर्क का करेंगे उद्घाटन, 97000 टावरों से जुड़े उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा
कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेशी 4G नेटवर्क का उद्घाटन करने जा रहे हैं, इससे हरियाणा के लाखों उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा.
Published : September 26, 2025 at 5:24 PM IST
अंबालाः पीएम नरेंद्र मोदी शनिवार (27 सितंबर) को BSNL 4G स्वदेशी नेटवर्क का उद्घाटन उड़ीसा से करेंगे. उद्घाटन के साथ ही देश के 97000 टावरों से जुड़े उपभोक्ताओं को बेहतरीन नेटवर्क का फायदा मिलेगा. इसका लाभ हरियाणा बीएसएनएल सर्किल के 256 4G टावरों से जुड़े उपभोक्ताओं को भी मिलेगा. ये जानकारी बीएसएनएल हरियाणा सर्किल के उप निदेशक अमित सिंघल ने अंबाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी. अमित सिंघल ने कहा कि "स्वदेशी 4G टावरों के लॉन्च के बाद BSNL के ग्राहकों को बेहतर क्वालिटी नेटवर्क की सुविधा मिलेगी."
हरियाणा सर्कल में 256 टावरों पर लगेंगे स्वदेशी 4G नेटवर्क: बीएसएनएल हरियाणा सर्कल के उप निदेशक ने इस मौके पर मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि "हमारा ये 4G बिल्कुल स्वदेश है जो दूसरे नेटवर्क के 5G को टक्कर देगा." उन्होंने आगे कहा कि "स्वदेशी होने के कारण इससे BSNL को मुनाफा काफी ज्यादा होगा." उन्होंने कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 27 तारीख को देशवासियों को स्वदेशी 4G नेटवर्क को सौगात देने जा रहे है. वे कल उड़ीसा से 97000 टावरों का 4G लॉन्च करेंगे जिसमें हरियाणा सर्कल के 256 टावर 4G के हैं." उन्होंने बताया को "ये टावर ऑलरेडी वर्किंग स्थिति में हैं. उन्होंने कहा कि इसके लॉन्च के बाद ग्राहकों को अच्छी सुविधा मिलेगी."
5G को टक्कर देगा स्वदेशी 4G नेटवर्क: जब उनसे पूछा गया कि जहां प्राइवेट कंपनियां 5G से 6G की तरफ जा रही है तो उन्होंने कहा कि "ये पूर्णता स्वदेशी है जिसको भारत में ही निर्मित किया गया है जो 5G को टक्कर देगा. बाद में सॉफ्टवेयर को अपडेट करके इसको 5G में भी कन्वर्ट किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि इसमें कोई ज्यादा देरी नहीं होगी बल्कि जल्दी ही 5G में कन्वर्ट हो जाएगा."
स्वदेशी होने से BSNL का मुनाफा भी बढ़ेगा: इस मौके पर बीएसएनएल फ्री सीक्वेंस के बारे में उन्होंने कहा कि "इसमें तीन तरह की फ्री सीक्वेंस होगी, जिसमें 700 Mhz, 2100 mhz और 2500mhz है. ये तीनों हरियाणा सर्कल में चल रही है." BSNL में कॉल ड्रॉप की समस्या आती थी जिसको लेकर उन्होंने कहा कि अब ये समस्या नहीं आएगी. सभी कुछ स्वदेशी होने से BSNL का मुनाफा भी बढ़ेगा.