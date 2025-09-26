ETV Bharat / state

उड़ीसा से पीएम मोदी 4G स्वदेशी BSNL नेटवर्क का करेंगे उद्घाटन, 97000 टावरों से जुड़े उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा

कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेशी 4G नेटवर्क का उद्घाटन करने जा रहे हैं, इससे हरियाणा के लाखों उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा.

BSNL SWADESHI 4G NETWORK
अमित सिंघल, बीएसएनएल हरियाणा सर्कल के उप निदेशक (Concept Image)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 26, 2025 at 5:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अंबालाः पीएम नरेंद्र मोदी शनिवार (27 सितंबर) को BSNL 4G स्वदेशी नेटवर्क का उद्घाटन उड़ीसा से करेंगे. उद्घाटन के साथ ही देश के 97000 टावरों से जुड़े उपभोक्ताओं को बेहतरीन नेटवर्क का फायदा मिलेगा. इसका लाभ हरियाणा बीएसएनएल सर्किल के 256 4G टावरों से जुड़े उपभोक्ताओं को भी मिलेगा. ये जानकारी बीएसएनएल हरियाणा सर्किल के उप निदेशक अमित सिंघल ने अंबाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी. अमित सिंघल ने कहा कि "स्वदेशी 4G टावरों के लॉन्च के बाद BSNL के ग्राहकों को बेहतर क्वालिटी नेटवर्क की सुविधा मिलेगी."

हरियाणा सर्कल में 256 टावरों पर लगेंगे स्वदेशी 4G नेटवर्क: बीएसएनएल हरियाणा सर्कल के उप निदेशक ने इस मौके पर मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि "हमारा ये 4G बिल्कुल स्वदेश है जो दूसरे नेटवर्क के 5G को टक्कर देगा." उन्होंने आगे कहा कि "स्वदेशी होने के कारण इससे BSNL को मुनाफा काफी ज्यादा होगा." उन्होंने कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 27 तारीख को देशवासियों को स्वदेशी 4G नेटवर्क को सौगात देने जा रहे है. वे कल उड़ीसा से 97000 टावरों का 4G लॉन्च करेंगे जिसमें हरियाणा सर्कल के 256 टावर 4G के हैं." उन्होंने बताया को "ये टावर ऑलरेडी वर्किंग स्थिति में हैं. उन्होंने कहा कि इसके लॉन्च के बाद ग्राहकों को अच्छी सुविधा मिलेगी."

बीएसएनएल हरियाणा सर्कल के उप निदेशक अमित सिंघल (Etv Bharat)

5G को टक्कर देगा स्वदेशी 4G नेटवर्क: जब उनसे पूछा गया कि जहां प्राइवेट कंपनियां 5G से 6G की तरफ जा रही है तो उन्होंने कहा कि "ये पूर्णता स्वदेशी है जिसको भारत में ही निर्मित किया गया है जो 5G को टक्कर देगा. बाद में सॉफ्टवेयर को अपडेट करके इसको 5G में भी कन्वर्ट किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि इसमें कोई ज्यादा देरी नहीं होगी बल्कि जल्दी ही 5G में कन्वर्ट हो जाएगा."

स्वदेशी होने से BSNL का मुनाफा भी बढ़ेगा: इस मौके पर बीएसएनएल फ्री सीक्वेंस के बारे में उन्होंने कहा कि "इसमें तीन तरह की फ्री सीक्वेंस होगी, जिसमें 700 Mhz, 2100 mhz और 2500mhz है. ये तीनों हरियाणा सर्कल में चल रही है." BSNL में कॉल ड्रॉप की समस्या आती थी जिसको लेकर उन्होंने कहा कि अब ये समस्या नहीं आएगी. सभी कुछ स्वदेशी होने से BSNL का मुनाफा भी बढ़ेगा.

ये भी पढ़ें-इस नवरात्रि केंद्र ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा, 1 लाख रुपये तक कम हुए ट्रैक्टरों के दाम, खरीदने के लिए लगी होड़

For All Latest Updates

TAGGED:

PM NARENDRA MODIनरेंद्र मोदीस्वदेशी 4G बीएसएनएल नेटवर्कBSNL HARYANA CIRCLEBSNL SWADESHI 4G NETWORK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

"सोनिया" को सलाम : बेटी की पढ़ाई के लिए फरीदाबाद की सड़कों पर ई-रिक्शा चला रही दिव्यांग महिला

नूंह में नशे के खिलाफ जंग की अनोखी पहल, युवा मैदान में बहा रहे पसीना, सूने पड़े खेल परिसर की बदल रही तस्वीर

"कचरा लाओ, फ्री खाना पाओ", करनाल की सुमन डांगी 500 ग्राम वेस्ट के बदले दे रही लाजवाब फूड की थाली

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.