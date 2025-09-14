पूर्णिया एयरपोर्ट का पीएम मोदी कल करेंगे उद्घाटन, SPG ने संभाली कमान
पीएम मोदी सोमवार को सीमांचल आ रहे हैं. वो पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे. इससे पहले एसपीजी ने पूर्णिया एयरपोर्ट पर मोर्चा संभाल लिया है.
Published : September 14, 2025 at 7:32 PM IST
पटना: बिहार चुनाव 2025 को लेकर पीएम मोदी लगातार बिहार का रूख कर रहे हैं. इसी क्रम में वो 15 सितंबर (सोमवार) को वो पूर्णिया आ रहे हैं, जहां पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसपीजी की टीम ने पूर्णिया एयरपोर्ट को अपनी निगरानी में ले लिया है.
आम लोगों की आवाजाही ठप: पूर्णिया एयरपोर्ट को एसपीजी की टीम ने अपने कब्जे में लेकर एयरपोर्ट का जायजा लिया और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की. साथ ही आम लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया. हालांकि वैध पास धारकों और निर्माण कार्य से जुड़ी एजेंसी के अधिकारियों को ही सख्त जांच के बाद अंदर जाने दिया जा रहा है.
एसपीजी के हाथों में पूर्णिया एयरपोर्ट की कमान: एसपीजी की टीम ने मंच की सुरक्षा को लेकर भी गहनता से जांच की है और उच्च अधिकारियों से इस संबंध में बातचीत की. इसके अलावा कार्यक्रम स्थल के बाहर हाई रेजुलेशन कैमरे लगाए जा रहे हैं. जिससे वहां की गतिविधियों की मॉनिटरिंग की जा सके. पीएम के आने तक एसपीजी के हाथों में पूर्णिया एयरपोर्ट के सुरक्षा की कमान रहेगी.
पूर्णिया एयरपोर्ट से नजदीकी शहरों की दूरियां।— Purnia Airport (@PurniaAirport) September 1, 2025
15 सितंबर से अब कोसी, मिथिला और सीमांचल डायरेक्ट फ्लाइट सेवा से जुड़ेगा। #Purniaairport#PurneaAirport pic.twitter.com/J7RCbo8L7C
बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम: पीएम मोदी पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के बाद शीशाबाड़ी स्थित एसएसबी कैंप के मैदान में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और जनता को साधने की कोशिश करेंगे. ये रैली पीएम की ऐतिहासिक रैली होने वाली है.
कार्यक्रम को लेकर भव्य तैयारी: कार्यक्रम को लेकर भव्य तैयारी की जा रही है. लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट में हेंगर लगाने का काम किया जा रहा है, जबकि बाहर खाली जगहाें पर लोगों की सुविधाओं के लिए कई निर्माण कार्य किए जा रहे हैं.
जल्द ही मिलने वाली है सीमांचल को बहुत बड़ी सौगात ।।— Tarkishore Prasad (@tarkishorepd) September 4, 2025
• प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के हाथों होगा पूर्वी भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट " पूर्णिया एयरपोर्ट" का शुभारंभ
• पूर्णिया एयरपोर्ट से कटिहार की दूरी महज 25 किलोमीटर,जिससे कटिहार के लोगों को भी मिलेगी सुगम वायुसेवा की… pic.twitter.com/ZyScRbAZP9
लगाए जा रहे सीसीटीवी समेत अन्य उपकरण: सभी हेंगर के अंदर लोगों के लिए एलईडी टीवी, सीसीटीवी समेत अन्य उपकरण लगाने का काम तेजी से किया जा रहा है. साथ ही कुर्सी लगाने का काम भी शुरू हो गया है. वहीं, हेंगर में जाने के लिए सभी रास्तों को पिचिंग किया गया है.
टर्मिनल बिल्डिंग दुल्हन की तरह सजी: एयरपोर्ट पर भी टर्मिनल और तकनीकी सुरक्षा संबंधी कार्यों को पूरा कर लिया गया है, जबकि बचे कार्यों को युद्ध स्तर पर पूरा किया जा रहा है. एयरपोर्ट के नवनिर्मित टर्मिनल बिल्डिंग को रंगबिरंगी लाइटों से दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है.
पूर्णिया की मिट्टी से, सपनों की उड़ान।— Airports Authority of India (@AAI_Official) September 4, 2025
पूर्णिया हवाई अड्डा से जल्द ही हवाई यात्रा का सपना होगा साकार। सीमांचल और बिहार के लोगों के लिए हवाई संपर्कता के साथ-साथ यह व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर सृजित करेगा।
अब सफ़र होगा तेज़, दूरियाँ होंगी कम और विकास की रफ़्तार होगी… pic.twitter.com/mWj2TOgv8h
1500 ट्रैफिक पुलिस की तैनाती: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्णिया में दो जगह कार्यक्रम को लेकर बड़ी संख्या में ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था की गई है. करीब 1500 ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की जा रही है.
''कल से 69 सीट वाला जहाज सप्ताह में चार दिन अहमदाबाद से पूर्णिया और कोलकाता के लिए उड़ान भरेगा. एयर स्टार की बुकिंग काफी अच्छी चल रही है. लोगों की मांग है कि उड़ान को प्रतिदन किया जाए''. - अजय जसरा, मीडिया प्रभारी, एयर स्टार
ये भी पढ़ें-