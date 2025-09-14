ETV Bharat / state

पूर्णिया एयरपोर्ट का पीएम मोदी कल करेंगे उद्घाटन, SPG ने संभाली कमान

पीएम मोदी सोमवार को सीमांचल आ रहे हैं. वो पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे. इससे पहले एसपीजी ने पूर्णिया एयरपोर्ट पर मोर्चा संभाल लिया है.

PM MODI BIHAR VISIT
पीएम मोदी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 14, 2025 at 7:32 PM IST

3 Min Read
पटना: बिहार चुनाव 2025 को लेकर पीएम मोदी लगातार बिहार का रूख कर रहे हैं. इसी क्रम में वो 15 सितंबर (सोमवार) को वो पूर्णिया आ रहे हैं, जहां पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसपीजी की टीम ने पूर्णिया एयरपोर्ट को अपनी निगरानी में ले लिया है.

आम लोगों की आवाजाही ठप: पूर्णिया एयरपोर्ट को एसपीजी की टीम ने अपने कब्जे में लेकर एयरपोर्ट का जायजा लिया और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की. साथ ही आम लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया. हालांकि वैध पास धारकों और निर्माण कार्य से जुड़ी एजेंसी के अधिकारियों को ही सख्त जांच के बाद अंदर जाने दिया जा रहा है.

एयर स्टार के मीडिया प्रभारी अजय जसरा (ETV Bharat)

एसपीजी के हाथों में पूर्णिया एयरपोर्ट की कमान: एसपीजी की टीम ने मंच की सुरक्षा को लेकर भी गहनता से जांच की है और उच्च अधिकारियों से इस संबंध में बातचीत की. इसके अलावा कार्यक्रम स्थल के बाहर हाई रेजुलेशन कैमरे लगाए जा रहे हैं. जिससे वहां की गतिविधियों की मॉनिटरिंग की जा सके. पीएम के आने तक एसपीजी के हाथों में पूर्णिया एयरपोर्ट के सुरक्षा की कमान रहेगी.

बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम: पीएम मोदी पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के बाद शीशाबाड़ी स्थित एसएसबी कैंप के मैदान में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और जनता को साधने की कोशिश करेंगे. ये रैली पीएम की ऐतिहासिक रैली होने वाली है.

कार्यक्रम को लेकर भव्य तैयारी: कार्यक्रम को लेकर भव्य तैयारी की जा रही है. लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट में हेंगर लगाने का काम किया जा रहा है, जबकि बाहर खाली जगहाें पर लोगों की सुविधाओं के लिए कई निर्माण कार्य किए जा रहे हैं.

लगाए जा रहे सीसीटीवी समेत अन्य उपकरण: सभी हेंगर के अंदर लोगों के लिए एलईडी टीवी, सीसीटीवी समेत अन्य उपकरण लगाने का काम तेजी से किया जा रहा है. साथ ही कुर्सी लगाने का काम भी शुरू हो गया है. वहीं, हेंगर में जाने के लिए सभी रास्तों को पिचिंग किया गया है.

टर्मिनल बिल्डिंग दुल्हन की तरह सजी: एयरपोर्ट पर भी टर्मिनल और तकनीकी सुरक्षा संबंधी कार्यों को पूरा कर लिया गया है, जबकि बचे कार्यों को युद्ध स्तर पर पूरा किया जा रहा है. एयरपोर्ट के नवनिर्मित टर्मिनल बिल्डिंग को रंगबिरंगी लाइटों से दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है.

1500 ट्रैफिक पुलिस की तैनाती: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्णिया में दो जगह कार्यक्रम को लेकर बड़ी संख्या में ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था की गई है. करीब 1500 ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की जा रही है.

''कल से 69 सीट वाला जहाज सप्ताह में चार दिन अहमदाबाद से पूर्णिया और कोलकाता के लिए उड़ान भरेगा. एयर स्टार की बुकिंग काफी अच्छी चल रही है. लोगों की मांग है कि उड़ान को प्रतिदन किया जाए''. - अजय जसरा, मीडिया प्रभारी, एयर स्टार

